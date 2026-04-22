삶은 각설탕, 권태에 스러지다 - 서동욱 교수의 성찰

서동욱 서강대 철학과 교수는 삶을 각설탕에 비유하며 권태의 본질과 극복 방안에 대해 깊이 있게 성찰합니다. 욕망의 굴레에서 벗어나 자신보다 더 중요한 것에 전념하는 것이 권태를 극복하는 길임을 제시합니다.

서동욱 서강대 철학과 교수는 삶을 각설탕에 비유한다. 늘 서툴게 걷는 삶은 권태라는 찻잔 가장자리를 위태롭게 지나가다 발을 헛디뎌 녹아들 수 있다. 안정적인 삶과 길어진 수명은 축복이어야 하지만, 권태는 자객처럼 스며들어 삶의 형태를 찾지 못하게 한다.

모든 권태의 원인은 자신에 있으며, 자신과의 이별이 해법이다. 즉, 자신을 위한 일이 아닌 다른 것을 위해 전념해야 한다. 권태는 일상이며, 시간적 존재인 인간에게서 비롯된다. 하이데거는 지루함이 시간의 방식이라고 말한다.

쇼펜하우어는 곤궁이 허기와 같고, 무료함이 권태와 같다고 설명하며, 일요일의 무료함을 예로 든다. 사르트르는 삶의 욕망이 죽어버린 자리를 권태가 채운다고 묘사한다. 인간은 채워지지 않는 욕망으로 괴롭고, 욕망이 채워지면 권태에 빠진다. 권태는 죄수마저 자살하게 만드는 무서운 감정이다.

쇼펜하우어는 욕망 자체를 없애는 것을 해결책으로 제시하며, 욕망이 없는 상태는 평화와 명랑함을 가져온다고 말한다. 그러나 욕망은 정체성의 일부이며, 근절하기 어렵다. 레비나스는 모든 권태는 결국 자신에 대한 권태라고 주장한다. 자신으로부터 벗어날 수 없기에, 삶의 모든 쾌락을 옮겨 다녀도 권태는 사라지지 않는다.

따라서 권태를 극복하기 위해서는 자신을 위한 일이 아닌 다른 것에 전념해야 한다. 굶주린 어린이, 고통받는 동물, 병든 대지 등 자신보다 더 중요한 것에 몰두함으로써 권태로부터 벗어날 수 있다. 삶은 자신을 돌보는 시간이 아닌, 다른 것을 돌보는 시간일 수 있다





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