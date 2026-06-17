산행의 철학: 단테와 니체가 말하는 상승의 의미

등산이라는 신체적 행위가 어떻게 영혼의 성취와 철학적 사유로 연결되는지 단테와 니체의 작품을 통해 분석하며, 사유의 과정 또한 하나의 등산과 같음을 역설한다.

인간이라는 존재는 참으로 모순적이고 이상한 특성을 지닌 동물이다. 기본적으로 인간은 매우 경제적인 계산에 따라 움직이는 존재이며, 자신에게 아무런 이득이 되지 않는 일에는 눈길조차 주지 않는 경향이 강하다.

하지만 유독 산꼭대기를 향한 집착만큼은 이러한 경제적 논리로 설명되지 않는다. 산 정상에는 먹을거리도 없고, 오르는 과정은 팔다리가 저리고 때로는 생명의 위협까지 느껴지는 고통스러운 노역에 가깝다. 건강을 위해서라면 산행보다 훨씬 쾌적하고 효율적인 운동 방법이 많음에도 불구하고, 인간은 왜 그토록 험난한 산 정상을 정복하려 기를 쓰는 것일까. 이러한 행위는 단순한 신체적 운동을 넘어, 위를 향해 나아가려는 인간의 본원적인 정신적 갈망과 깊이 연결되어 있다.

역사적으로 산은 언제나 신성함의 상징이었다. 고대부터 산정의 제천단에서 이루어진 제례 의식들은 산이 하늘과 맞닿은 신성한 공간임을 증명한다. 이러한 신성함에 다가서기 위해서는 산 아래에 머물러 있던 모든 정신적, 도덕적 오염물을 털어내야만 하며, 이 과정에는 필연적으로 인내와 고통이 따른다. 따라서 산 정상에 도달한다는 것은 단순한 물리적 거리의 극복이나 성취가 아니라, 영혼의 정화와 성취를 의미한다.

등산의 명인들이 대중의 찬사를 받는 이유 역시 그들이 보여준 인내와 극복의 과정이 영적인 성장과 맞닿아 있기 때문이다. 이러한 예술적, 정신적 승화는 음악에서도 나타난다. 말러의 3번 교향곡이나 슈트라우스의 알프스 교향곡은 등산과 하이킹이라는 체험을 통해 깨달은 자연의 진실과 경외감을 담아내며, 육체적 행위가 어떻게 정신적 예술로 변모할 수 있는지를 잘 보여준다. 이러한 정신적 성취로서의 등산은 철학의 영역에서도 핵심적인 모티프로 작용한다.

철학적 사유의 과정은 마치 험준한 산을 오르는 과정과 매우 흡사하다. 유신론적 관점의 산악인이라 할 수 있는 단테와 무신론적 관점의 산악인인 니체는 서로 상반된 세계관을 가졌음에도 불구하고, 등산이라는 공통의 행위를 통해 자신의 사상을 전개했다. 단테의 신곡은 가장 종교적인 색채를 띤 등산의 기록이라 할 수 있으며, 니체의 차라투스트라는 이렇게 말했다는 가장 무신론적인 산행의 기록이라 할 수 있다. 두 작품 모두 산을 오르는 행위를 통해 인간이 어떻게 구원에 이르거나 혹은 자기 자신을 극복하는지를 묘사한다.

단테의 신곡 중 연옥편을 보면, 죄를 씻기 위한 정죄산의 모습이 매우 사실적으로 그려진다. 단테는 스승 베르길리우스의 안내를 받으며 가파른 비탈길을 오르는데, 이는 오늘날의 등산객들이 겪는 고난과 매우 유사하다. 정상은 보이지 않을 만큼 높고 길은 험난하며, 밤이 되면 더 이상 전진하지 못하고 야영하며 휴식을 취해야 한다. 연옥의 산행은 단순히 장소를 이동하는 것이 아니라, 한 단계씩 죄를 씻어내며 지상낙원을 향해 나아가는 정화의 과정이다.

이는 산을 오르며 속세의 먼지를 털어내는 산악인의 마음가짐과 일치하며, 물리적 등산이 영적 구원으로 치환되는 과정을 보여준다. 반면 니체의 차라투스트라는 스스로를 방랑자이자 산을 오르는 자로 규정한다. 그는 평지를 거부하고 가장 험난한 길을 택함으로써 인간 존재의 악취로부터 벗어나 산의 자유로운 공기를 호흡하고자 한다. 니체에게 있어 산 아래로 끌어내리는 중력은 부정적인 가치, 즉 기존의 관습이나 억압적인 도덕을 상징한다.

중력을 이기고 정상에 오른다는 것은 단순히 높은 곳에 서는 것이 아니라, 과거의 나를 내려다보고 극복하는 자아 초월의 상태에 도달하는 것을 의미한다. 단테가 신의 구원을 위해 산을 올랐다면, 니체는 자기 자신의 별을 찾고 스스로를 뛰어넘기 위해 산을 올랐다. 하지만 두 사람 모두 위를 향하는 방향감과 높이에 대한 감각을 통해 정신적 성장을 도모했다는 점에서 일맥상통한다. 결국 등산이라는 신체적 활동과 철학이라는 정신적 활동은 하나의 지점에서 만난다.

생각을 한다는 것, 즉 사유를 펼치는 일은 곧 생각의 등산과 같다. 몸으로 하는 등산이 방향성과 가치를 지니듯, 사유 역시 중립적인 지점에 머물지 않고 언제나 더 좋은 방향, 더 높은 가치를 향해 나아간다. 누구나 자신만의 드높은 이념을 초점으로 삼아 생각의 봉우리를 향해 전진한다. 비록 그 이념의 구체적인 내용은 사람마다 다르겠지만, 더 나은 존재가 되고자 하는 열망은 모두가 같은 방향을 향하고 있다.

우리 앞에 놓인 수많은 산봉우리들은 우리가 정복해야 할 물리적 대상인 동시에, 끊임없이 극복하고 도달해야 할 정신적 가치의 이정표인 것이다. 따라서 인간이 산을 좋아하는 이유는 그곳에 정상이 있기 때문이 아니라, 정상을 향해 오르는 과정에서 비로소 진정한 자기 자신을 발견할 수 있기 때문일 것이다





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