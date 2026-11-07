산티아고 페냐 파라과이 대통령, 우에노 은행 사태 연루로 탄핵 파면

파라과이 상원이 우에노 은행 파산 사태와 관련하여 산티아고 페냐 대통령에게 탄핵안을 가결하며 그를 즉각 파면했습니다. 약 300만 명의 고객에게 충격을 준 이 사건은 정국 혼란을 초래했습니다.

산티아고 페냐 파라과이 대통령 이 은행 파산 사태 연루 의혹으로 인해 결국 탄핵되어 파면되었습니다. 파라과이 상원 은 6일(현지시간) 페냐 대통령에 대한 탄핵 심판을 진행했으며, 참석 의원 45명 중 44명이 참석한 자리에서 참석자 전원의 찬성으로 파면 결정을 내렸습니다.

페냐 대통령은 지난 5일 자진 사임 의사를 표명했으나, 야당은 사임 수용 시 대통령의 면책특권 유지와 형사 책임 회피가 가능하다고 판단하여 사임을 수용하지 않고 탄핵 절차를 강행했습니다. 이로 인해 페냐 대통령은 임기 중 사임 시 부여되는 종신 상원의원직과 면책특권을 모두 상실하게 되었습니다.

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은행 부실과 대주주 의혹의 핵심 메커니즘

탄핵의 직접적 계기가 된 것은 파라과이 주요 디지털 은행인 우에노의 파산 사태입니다. 파라과이 중앙은행은 지난 3일 우에노의 재무 건전성이 법정 기준에 미달한다며 강제 개입하여 영업을 중단시켰습니다. 이로 인해 약 300만 명의 고객이 예금 인출과 카드 결제 서비스를 이용하지 못하는 심각한 혼란이 빚어졌습니다.

파라과이 전체 인구 약 650만명의 45% 이상이 직접적인 영향을 받은 이 사건은 경제적 충격을 넘어 사회적 불안을 증폭시켰습니다. 우에노는 2021년 무명의 핀테크 업체로 출발하여 단기간에 주요 디지털 은행으로 성장했으며, 성인 인구의 60% 이상을 고객으로 확보한 것으로 알려졌습니다.

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정부의 금융 감독 실패와 자금 편성 정황

중앙은행의 조사 결과, 우에노는 대주주 관련 기업에 대한 부실 대출과 자산 부풀리기 등의 문제를 드러냈습니다. 회계상 문제를 정정하자 은행의 자본 규모는 법정 최소 기준의 절반에도 미치지 못하는 수준으로 급감했습니다. 특히 국가 연금기금이 법정 한도를 넘어 우에노에 3억5,500만달러를 예치하도록 방치한 정황이 포착되었습니다.

페냐 대통령은 우에노의 급성장 과정에서 부당한 영향력을 행사했다는 의혹을 받아 왔습니다. 대통령은 공공자금을 우에노에 집중시키고 금융당국의 감독을 부실하게 만들었다는 비판을 받아왔으며, 취임 이후 우에노 출신 인사를 중앙은행 총재로 임명했던 사실도 부각되었습니다.

정치적 지지 기반 붕괴와 향후 정국 전망

페냐 대통령은 지난해까지 우에노 관련 지주회사 지분을 보유하고 있었으며, 의혹이 불거진 후에도 부인을 해오며 정치적 고립을 가속화했습니다. 그는 사임 발표 당시 국가 안정과 사회적 평화, 민주적 제도 보호를 위해 물러나겠다고 밝혔으나, 대규모 항의 시위가 계속되고 집권 콜로라도당 내부에서도 지지가 무너지면서 파면을 피할 수 없었습니다.

이번 파면으로 파라과이는 정국 공백기 및 정치적 불안정 국면에 직면했습니다. 야당의 강력한 요구에 따른 탄핵 절차는 대통령의 정치적 책임 추궁을 정당화했으며, 우에노 은행 사태로 인한 경제적 손실과 국민 신뢰 회복을 위한 추가적인 법적, 제도적 조치가 필요할 것으로 보입니다.