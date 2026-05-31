산업통상부 김정관 장관, AI 시대 경쟁력 확보 위해 반도체 재투자 최우선 강조

김정관 산업통상부 장관은 비상경제본부 회의에서 기업 이익의 최우선 활용 방안을 생산적 재투자라고 선언하고, 차세대 반도체·파운드리·생태계 조성 등에 집중 투자를 촉구했다. 고용노동부와의 논란 속에서도 '상생'과 '초과이윤' 재분배 논의가 이어지고 있다.

김정관 산업통상부 장관은 지난달 29일 서울 종로구 세종대로에 위치한 정부서울청사에서 열린 비상경제본부·희의 겸 경제관계장관회의에서 중요한 발언을 했다. 그는 최근 삼성전자의 반도체 성과급 논란을 계기로 떠오른 수백조 원대의 반도체 이익 배분 논란에 대해 "기업의 재투자 를 최우선 과제로 삼아야 한다"고 강하게 주장했다.

장관은 자신의 SNS에 올린 글에서 "AI(인공지능) 시대의 승부는 속도와 규모에서 결정된다"며 "기업 이익 활용의 최우선 원칙은 생산적인 재투자여야 한다"고 강조했다. 이어 "투자와 혁신이 주춤하는 순간, 미래 주도권은 다른 나라에 넘어간다. 지금은 머뭇거림이 아니라 결단, 분산이 아니라 집중이 필요하다"는 메시지를 전달했다. 그는 차세대 반도체 개발, 파운드리 경쟁력 확보, 인재 양성, 그리고 소재·부품·장비 생태계 조성을 구체적인 투자 대상으로 제시하며, 이러한 분야에 대한 집중 투자가 AI 시대의 국제 경쟁력 확보에 핵심이라고 강조했다.

한편, 앞선 주일에 고용노동부 김영훈 장관은 사회적 대화를 통해 대기업의 '초과이윤'에 대한 사회적 재분배 필요성을 언급해 논란을 일으켰다. 재계에서는 정부가 대기업 이익 배분을 강제하려는 의도가 있다고 우려했으며, 고용노동부는 "정부는 기업의 정당한 이익에 강제적으로 개입할 권한도 없으며, 그런 생각도 없다"고 해명했다. 그럼에도 논란은 가라앉지 않았다. 노동부는 오늘 예정돼 있던 '한국형 사회연대임금' 정책 가능성 모색 긴급 토론회를 연기하면서도, '초과이윤'을 노동자 간 격차 해소와 원·하청 상생에 활용하겠다는 목표를 명확히 했다.

김영훈 장관은 김정관 장관의 재투자 강조 SNS 글에 "협력업체와 동반성장을 이루며 노동과 함께 진정한 성장을 만들자"는 댓글을 달아 입장을 보였다. 이러한 상황에서 "상생"이라는 명분 아래 정부가 기업 이익 활용에 개입하려는 움직임은 여전히 존재한다. 산업부 장관이 말한 바와 같이 현재는 절체절명의 순간이며, 반도체 초호황이 AI 시대 주도권을 놓치지 않으려는 글로벌 빅테크 기업들의 투자 경쟁과도 맞물려 있다. 정의가 불투명한 '초과이윤' 논의는 미국 빅테크가 한국 반도체에 대한 가격 인하 압박을 가하는 구실이 될 수 있다.

따라서 이 문제는 산업부와 노동부 간의 단순한 대립이 아니라, 한국 경제 전체가 직면한 전략적 과제이다. 반도체 투자에서 실수를 하면 한국 경제는 벼랑 끝으로 추락할 위험이 있다.

"거위의 배를 가르는 어리석음"을 피하고, 생산적인 재투자를 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련해야 한다





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반도체 AI 시대 재투자 산업 정책 초과이윤

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