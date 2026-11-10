산업통상부, 호남 반도체 팹 배치 속도전…2027년 군공항 이전 윤곽

김정관 장관이 호남 반도체 클러스터의 팹 배치 시기를 명확히 밝히며 2027년 군공항 이전 및 산단 협약 진행 예상이라고 공식 발표.

김정관 산업통상부 장관은 11월 10일, 국회 예산결산특별위원회 전체회의에 참석해 호남 반도체 클러스터 사업의 향후 일정과 진행 현황에 대해 구체적으로 언급했습니다. 그는 현재 기업들이 팹(반도체 생산시설)을 어떻게 배치할 것인지가 가장 중요한 핵심 사안이라고 강조하며, 관련 논의가 본 달 말까지 마무리될 예정이라고 밝혔습니다.

팹 배치 속도전과 반도체 경쟁력

더불어민주당 조인철 의원이 호남 반도체 클러스터 사업의 향후 일정과 관련하여 질의를 제기하자, 김 장관은 전체적인 상황 진행 속도가 매우 빠르다고 답변했습니다. 그는 팹 배치 등 여러 사항들이 부지런히 수면 아래에서 움직임이 있어, 기업의 결정이 전체 사업의 성패를 좌우할 것이라고 설명했습니다.

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김 장관은 특히 팹 배치가 다른 모든 계획의 출발점이라고 평가하며, 용인 지역과 함께 얼마나 신속하게 팹을 완성하느냐가 대한민국 반도체 산업의 경쟁력과 헤게모니를 쥐는 것과 밀접하게 연결되어 있다고 지적했습니다. 이는 단순한 시설 설치를 넘어 국가 기술 주권과 직결된 사안임을 시사합니다.

그는 이러한 팹 배치 결정에 따라 곧이어 산업단지 협약이 진행될 것으로 예상된다며, 관련 절차들이 단계적으로 추진되고 있음을 알렸습니다. 기업의 투자 의사 표명이 곧 산단 협약 및 구체적인 사업 시행으로 이어지는 구조임을 강조한 것입니다.

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군공항 이전과 가시적 성과 시한

지역 주민들이 기대하는 가시적인 성과와 관련해 김 장관은 군 공항 이전이 가장 중요한 쟁점이라고 명시했습니다. 그는 군 공항 이전과 해당 지역 개발 계획 등이 내년 말에서 2027년 사이에 전체적인 윤곽이 드러날 것으로 전망했습니다.

군 공항의 경우 공항 이용 기능과 탄약창 기능으로 나뉘어 운영되고 있습니다. 김 장관은 공항 이전이 완료되지 않았더라도 일부 지역에서는 사전 공사가 가능하다는 판단 하에, 해당 지역에 대한 공사 계획을 검토하고 있다고 부가 설명했습니다. 이는 사업 지연을 최소화하기 위한 실질적인 조치로 보입니다.

군은 공항과 탄약창의 분리 운영 방식을 통해 지역 개발과 국방 기능을 동시에 충족하려는 방안을 모색하고 있는 것으로 이해됩니다. 이러한 다각적인 검토 과정을 통해 호남 지역 주민들의 우려를 해소하고 지역 경제 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

기업들의 투자 의지 재확인

조인철 의원은 최근 기업들과의 협의 과정에서 투자 철회 의사를 밝힌 사례가 있는지 여부를 묻는 날카로운 질문을 던졌습니다. 이에 대해 김 장관은 전혀 없는 사항이며, 오히려 기업들은 하루라도 빨리 사업을 추진하자고 생각하는 입장이라고 단호하게 답변했습니다.

이러한 답변은 호남 반도체 클러스터 사업에 참여한 기업들의 높은 관심과 적극적인 참여 의지를 보여주는 대목입니다. 기업들이 사업의 조기 완료를 원한다는 점은 정부와 지자체, 기업 간 협력이 원활하게 이루어지고 있음을 의미합니다.

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정부는 기업들의 이러한 긍정적signals를 바탕으로 향후 사업 추진 일정을 더욱 구체화하고, 필요한 정책 지원책을 지속적으로 마련해 나갈 예정입니다. 호남 반도체 클러스터가 국내 반도체 산업의 새로운 축으로 자리매김할 수 있도록 행정력을 집중할 것입니다.

향후 계획과 지역 사회 기대감

이번 국회 답변을 통해 호남 반도체 클러스터 사업이 단순한 인프라 투자를 넘어 지역 경제 활성화와 국가 산업 경쟁력 강화의 핵심 동력으로 작용할 것이 분명해졌습니다. 특히 팹 배치 결정이 곧 산단 협약으로 이어지는 만큼, 향후 몇 개월간의 진행 과정이 매우 중요한 관건이 될 것입니다.

또한 군 공항 이전 문제를 포함한 지역 주민들의 기대에 부응하기 위해, 정부는 내년 말까지 명확한 계획안을 제시할 수 있도록 노력할 예정입니다. 이는 지역 사회의 불안을 해소하고 사업에 대한 신뢰도를 높이는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

김정관 장관과 산업통상부는 앞으로도 국회 및 지방자치단체, 관련 기업들과의 긴밀한 협력을 유지하며 호남 반도체 클러스터 사업이 성공적으로 착수될 수 있도록 최선을 다할 것을 약속했습니다. 이를 통해 대한민국 반도체 산업의 미래 성장 동력을 확보하고 지역 경제의 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다.