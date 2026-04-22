산업재해노동자의 날, 추모를 넘어 변화의 출발점으로

매년 4월 28일 ‘산업재해노동자의 날’을 맞아 산업 현장의 희생을 기억하고, 안전한 일터를 만들기 위한 사회적 다짐을 되새긴다. 올해는 특히 ‘산업재해 보상 국가책임 실현’이라는 국정과제와 함께 국가의 책임 강화가 강조되고 있다.

대전 안전공업 들머리에 설치된 안전공업 노동조합 비상대책본부 천막에 ‘당신의 하루가 우리의 삶이었습니다’라고 적힌 펼침막이 걸려 있다. 이종근 선임기자 root2@hani.co.kr 일터에서의 사고는 개인의 불행으로 끝나지 않는다.

한 사람의 삶이 멈추고, 가족의 일상이 무너진다. 그렇기에 산업재해는 단순한 사고가 아니라 우리 사회가 함께 책임져야 할 문제다. 매년 4월28일 ‘산업재해노동자의 날’은 그 책임을 기억하고 다짐하는 날이다. 이날의 출발은 1993년 태국 케이더 봉제공장 화재 참사와 닿아 있다.

당시 퇴로가 차단된 공장에서 188명의 노동자가 목숨을 잃은 이 비극은 노동자의 생명권이 자본의 논리에 매몰되어서는 안 된다는 경고를 전세계에 남겼다. 이후 국제사회는 4월28일을 추모의 날로 지정했고, 우리나라도 오랜 논의 끝에 지난해부터 법정기념일로 지정했다. 이는 단순한 기념일 지정이 아니라 산업 현장의 희생을 국가가 잊지 않고 기억하며 보호를 책임지겠다는 사회적 선언이다. 올해 ‘제2회 산업재해노동자의 날’을 맞아 정부와 근로복지공단은 위령탑 참배와 기념식을 비롯해 다양한 추모와 연대의 자리를 마련한다.

추모 주간에는 음악회와 산업재해노동자 가족 프로그램이 이어지며 산업재해노동자와 유가족을 위로하고, 안전한 일터를 만들기 위한 사회적 다짐을 할 예정이다. 그러나 기념일의 격상이 곧 현장의 안전으로 이어지는 것은 아니다. 현실은 여전히 엄중하다. 최근 대전 안전공업 화재사고와 같은 중대재해가 반복되고 있으며, 건설·제조업 등 고위험 산업 현장에서는 사고 위험이 상존한다.

여기에 더해 직업성 암, 과로, 정신적 스트레스에 따른 질환까지 증가하면서 산업재해의 양상은 더욱 복합적이고 장기화되고 있다. 숙련된 노동자들이 순식간에 삶의 터전에서 쓰러지는 현실은 우리 사회의 안전망이 얼마나 더 견고해져야 하는지를 여실히 보여준다. 과제는 분명하다. 첫째, 무엇보다 중요한 것은 ‘죽거나 다치지 않도록 하는 것’이다.

안전은 비용이 아니라 필수이며, 기업의 지속 가능성을 보장하고 사회적 비용을 절감하는 가장 가치 있는 투자다. 사고 이후의 대응을 넘어 위험을 사전에 줄이는 구조로의 전환이 필요하다. 둘째, 이미 발생한 재해에 대해서는 더욱 촘촘한 보호 체계를 갖춰야 한다. 법과 제도의 사각지대를 해소해 누구도 보호에서 배제되지 않도록 하고, 신속하고 공정한 보상으로 재해자의 고통을 덜어야 한다.

나아가 재활과 직업 복귀 지원, 심리적 회복과 산업재해 가족 지원까지 아우르는 통합 돌봄 체계를 마련해야 한다. 이러한 방향은 ‘산업재해 보상 국가책임 실현’이라는 새 정부의 국정과제와도 맞닿아 있다. 산업재해에 대한 책임을 개인이나 기업에만 맡겨두는 것이 아니라 국가가 끝까지 책임지겠다는 원칙이다. 일하는 사람의 생명과 안전을 국가가 보장해야 할 기본 책무로 선언한 것이기도 하다.

셋째, 산업재해로 희생된 분들에 대한 예우 역시 강화해야 한다. 그들의 희생은 개인의 불운이 아니라 우리 사회를 지탱해 온 노동의 결과다. 이제는 산업재해 희생자를 국가유공자에 준하는 수준으로 예우해야 한다는 논의를 더 이상 미룰 수 없다. 그에 걸맞은 존중과 기억이 있을 때 비로소 노동의 존엄도 바로 설 수 있다.

일하는 사람에게는 ‘다치지 않을 권리’가 있다. 이는 헌법이 보장하는 기본권이며 그 권리를 지키는 것은 국가와 사회의 책임이다. 모든 노동자가 아침에 출근했던 모습 그대로 돌아올 수 있는 사회를 위해 산업재해는 더 이상 개인이 감당해야 할 위험이 되어서는 안 된다. 국가가 끝까지 책임지는 구조로 나아갈 때 비로소 ‘다치지 않을 권리’는 현실이 된다. 이번 ‘산업재해노동자의 날’이 추모를 넘어 변화의 출발점이 되기를 바란다





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