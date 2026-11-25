산업은행이 대형 금융사를 대상으로 증안펀드 추가 출자 여력을 조사 중입니다. 정부는 시장 상황에 따라 펀드 즉각 가동이 가능하도록 사전 절차를 밟고 있어 시장 관심이 집중되고 있습니다.

산업은행 은 10조원대 규모에 달하는 증권시장안정펀드 (증안펀드) 참여 금융기관들을 대상으로 기존 약정금 집행 가능 여부 및 추가 출자 여력을 정밀하게 파악하기 시작했다. 이는 최근 증시 변동성 우려와 맞물려, 대규모 시장 안정 자금이 언제 어떻게 동원될 수 있는지에 대한 정부의 실시간 모니터링 강도를 높이는 조치다.

금융사 대상 출자 역량 긴급 조사

산업은행은 최근 금융지주 등 대형 금융사들을 대상으로 현재 약정된 금액의 즉각 집행이 가능한지, 그리고 증안펀드에 추가로 출자할 의사와 여력이 있는지를 타진했다. 25일 금융권에 따르면, 이러한 조사는 시장 충격 발생 시 신속하게 자금을 투입할 수 있는 '유동성 준비 상태'를 확인하기 위한 사전 점검으로 해석된다.

Also read 민진당 주요 인사 표적, 중국 지원 딥페이크 허위정보 유포

이러한 움직임은 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관, 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장 등 주요 금융 당국자들이 회동하여 증안펀드를 시장 상황에 따라 즉시 가동할 수 있도록 준비 작업에 착수하기로 뜻을 모은 지 사흘 만에 이루어진 것이다. 정부 관계자는 규모와 관련된 사항은 가동될 상황을 보면서 검토할 상황이라고 밝히며, 필요한 경우 펀드 규모 확대를 통해 대응할 수 있는 여지를 남겨두었다.

증안펀드의 작동 방식과 한계

증권시장안정펀드는 주가 급락 시기 증권시장 안정을 위해 증권사, 은행 등 금융회사와 유관기관이 마련한 기금이다. 다만 이 펀드는 실제 자금이 풀로 모여있는 상태가 아니라, 필요할 때 자금을 납입하는 캐피털콜(Call Money) 방식을 채택하고 있다. 이는 시장이 안정화될 때까지 자금이 묶이지 않도록 하고, 긴급 상황에서만 자금이 소모되는 구조이다.

Advertisement

일각에서는 증안펀드의 확대 또는 가동에 대해 우려의 목소리도 나오고 있다. 현재 국내 증시 변동성 확대의 주요 배경이 미국 인공지능(AI) 투자심리 위축 등 대외적 요인 성격이 강하기 때문이다. 이러한 외생 변수에 대해 '마지막 카드'로 여겨지는 증안펀드 가동이 실효성을 가질 수 있을지에 대한 의문이 지속되고 있다.

코스피 급등 이후의 시장 흐름

최근 코스피 지수는 급격한 등락을 거듭하며 시장의 예민한 신경을 드러내고 있다. 2025년 9월 10일 오후 부산 남구 한국거래소에서 촬영된 사진에서 보듯, 코스피는 종가 기준 사상 최고치를 기록하며 투자자들의 기대를 한 몸에 받았다. 이날 코스피는 전일 대비 1.67% 오른 3314.53포인트로 마감했다.

종가 기준 최고가를 경신한 것은 2021년 7월 6일(3305.21포인트) 이후 약 4년 2개월 만의 일이다. 그러나 이 기록은 오래가지 못했다. 같은 해 9월 해당 날, 코스피는 전장보다 308.52포인트(6.16%) 내린 4,697.51포인트로 장을 마치며, 하루 만에 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 경영 복귀에 따른 전날 상승분(297.49포인트, 6.32%)을 모두 반납했다.

이처럼 증시 변수가 상존하는 상황에서 산업은행의 증안펀드 실행력 점검은 시장 안정 기대감을 높이는 동시에, 당국가의 신중한 대응 태도를 보여주고 있다. 향후 추가적인 시장 불안 요인이 발생할 경우, 10조 7천 600억원 규모의 기존 펀드가 어떻게 활용될지, 그리고 추가 자금이 동원될지 전 시장의 관심이 쏠리고 있다.