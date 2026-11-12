산업부, 8000억 투입한 국산 AI칩 개발 프로젝트 확정

산업통상부는 2030년까지 2나노 공정 기반의 온디바이스 국산 AI반도체 8종을 개발한다고 발표했으며, 삼성전자가 시제품 제작에 우선 참여한다.

산업통상부 는 12일 서울 포시즌스 호텔에서 열린 '2026년 AI반도체 M.AX 얼라이언스 하반기 총회'에서 2030년까지 총 10종의 국산 인공지능 반도체를 개발하겠다는 로드맵을 공식 발표했다. 이는 6월 시작된 8000억 원 규모 국가 사업을 기반으로 한 핵심 추진 계획으로, 외부 서버 연결 없이 기기 자체에서 연산이 가능한 온디바이스 AI 칩 개발에 집중한다.

2나노 공정 활용 국산 AI칩 8종 개발 계획

산업부는 이번 프로젝트에서 자율주행차용 AI칩 1종, 스마트가전용 AI칩 3종, 협동로봇용 AI칩 1종, 휴머노이드 로봇용 AI칩 1종, 농작업로봇용 AI칩 1종, 무인드론용 AI칩 1종 등 총 8종의 AI반도체를 개발할 예정이다. 또한 반도체 설계자산 2종도 병행 개발하여 총 10종의 기술을 완성한다는 목표다.

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이중 스마트가전용 AI칩 1종은 기존 계획보다 개발 시점을 1년 이상 앞당겨 조기 상용화를 추진한다. 첨단공정용 설계자산 1종과 극한환경용 설계자산 1종도 각각 개발하여 기술적 완성도를 높일 계획이다. 정부는 이 같은 구체적인 물량과 일정으로 국산 AI칩의 경쟁력을 강화하겠다는 방침이다.

삼성전자 2나노 공정 우선 배정 및 협력 구조

삼성전자 파운드리 사업부는 국내 개발된 국산 AI반도체 시제품 제작에 2나노급 초미세 공정 등을 우선적으로 배정할 예정이다. 이는 삼성전자가 독자적 기술 우위를 활용하여 국가 프로젝트의 핵심 파트너로 자리매김하는 전략이다. 정부는 내년 총 21차례에 걸쳐 시제품 제작 수요를 사전에 파악하고, 기존 생산 일정과 조율하여 공정 배정에 우선 반영하기로 했다.

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이 같은 협력은 수요기업, 파운드리, 반도체 IP 기업의 긴밀한 연계를 통해 이루어진다. 수요기업은 반도체 개발 초기 단계부터 참여하여 필요한 성능과 사양을 제시하며, 이는 실제 제품에 탑재 가능한 칩 개발의 필수 조건이다. 국내 팹리스와 소프트웨어 기업은 이러한 요구사항을 기반으로 맞춤형 칩을 설계하고 제조 파트너인 삼성전자에게 납품하는 구조가 된다.

IP 비용 부담 완화와 민관합동 전략위원회 운영

국내외 반도체 IP 기업들은 팹리스의 설계 비용 부담을 덜어주기 위해 결제 조건을 유연하게 조정한다. 여러 기업이 함께 활용할 수 있는 공통 IP 패키지를 제공하는 방식으로 기술 접근성을 높이고 개발 속도를 개선한다. 이는 초기 개발 단계에서의 재정적 장벽을 낮추고, 보다 많은 기업이 혁신적인 AI칩 개발에 참여할 수 있도록 하는 제도적 장치다.

사업 추진 상황을 점검하고 방향성을 설정하기 위해 민관합동 전략위원회가 출범한다. 산업부 차관과 김진상 경희대학교 총장이 공동위원장을 맡아 매년 초 연차별 개발계획을 심의하고 확정한다. 위원회는 총 7개 분야인 자동차, 가전, 협동로봇, 휴머노이드, 무인농기계, 방산, 사업화 및 활용 확산에 대한 개발계획을 관리하며, 구체적인 이행을 감독한다.

상생 협력 체계 정착과 미래 산업 성장 전략

이민우 산업부 산업성장실장은 반도체 산업에서 상생이 단순한 약속이 아니라 함께 개발한 기술이 실제 제품에 채택되는 성과로 증명되어야 한다고 강조했다. 그는 이번 프로젝트를 통해 국내 수요기업의 세계적인 제조 경쟁력이 국내 팹리스의 기술력과 사업화 실적으로 이어지는 성장 경로를 열겠다고 밝혔다.

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이날 총회에서는 삼성전자 파운드리 사업부와 케이던스코리아, 오픈엣지테크놀로지가 협력 방안을 공유했다. 이는 글로벌 수준의 기술 경쟁력을 확보하기 위한 구체적인 실행 계획으로, 각 기관이 보유한 강점을 결합하여 국산 AI칩 생태계를 빠르게 구축할 것으로 기대된다. 정부는 이번 K-온디바이스 AI반도체 기술개발 프로젝트를 통해 향후 7년간 지속적으로 기술력을 고도화할 계획이다.