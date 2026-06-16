산업부, 기업-신진연구자 상생형 R&D 사업으로 18개 컨소시엄 선정…2028년까지 15억 원 지원

산업통상자원부는 중소·중견기업과 신진 연구자의 협력을 통한 시장 중심 기술사업화를 지원하는 '기업수요기반 차세대연구자 도전혁신 R&D' 사업을 통해 지난해 18개 컨소시엄을 선정하고 올해부터 공동연구 및 기술사업화 단계에 진입시켰다. 2028년까지 각 컨소시엄에 총 15억 원을 지원하며, 드론 AI 카메라, 리튬 양극재, 멀티모달 AI 플랫폼 등 다양한 분야에서 실제 상용화 성과를 기대하고 있다.

산업통상자원부 는 중소·중견기업의 기술적 한계와 신진 연구자의 산업 현장 접근성 문제를 해결하기 위해 '기업수요기반 차세대연구자 도전혁신 R&D ' 사업을 추진하고 있다. 이 사업은 기업과 신진 연구자가 협력하여 시장 중심의 기술 개발 및 사업화를 촉진하는 것을 목표로 한다. 2025년 출범하여 지난해 36개 컨소시엄 이 1단계 연구를 수행하였으며, 단계 평가를 통해 기술 우수성과 사업화 가능성을 인정받은 18개 컨소시엄 이 올해부터 본격적인 공동연구 및 기술사업화 단계에 진입하였다.

산업부는 2028년까지 각 컨소시엄에 총 15억 원 규모의 지원을 제공할 계획이다. 이 사업을 통해 중소·중견기업의 기술 수요가 충족되고, 신진 연구자와 기업 간 네트워킹이 강화되길 기대하며, 장기적으로 세계적 수준의 연구 역량을 가진 연구자와 기술력 있는 강소기업이 육성되기를 희망하고 있다. 사업에 선정된 컨소시엄 중 하나인 ㈜하이콘소프트는 한국전자기술연구원(KETI) 박진욱 선임연구원 연구팀과 협력하여 드론용 경량형 온디바이스 AI 탑재 짐벌 카메라 모듈을 개발 중이다.

박진욱 선임연구원이 주도하는 이 과제는 드론 시점 영상처리에 특화된 AI 모델을 양자화 기술로 경량화하고, 온디바이스 AI 가속기와 연동하는 것을 핵심으로 한다. 2028년까지 실제 카메라 조작 애플리케이션이 지연 없이 동작하는 모듈을 완성하여 미래 모빌리티 시장을 선도한다는 목표를 가지고 있다. 전남 광양에 위치한 에이비알은 성균관대학교 김병훈 교수 연구팀과 함께 '대규모 계산 기반 도핑 양극재 설계를 통한 고성능·고안정성 리튬 양극재 개발'에 착수하였다.

이 프로젝트는 도핑 기반 성능 고도화 기술을 적용하여 일반 양극재뿐 아니라 에이비알의 강점인 재제조·혼합 NCM 양극재의 상용화 기반을 마련하는 것을 목표로 한다. 실험실 설계 기술과 친환경 제조 공정이 결합되어 2028년까지 글로벌 최고 수준의 양극 소재를 개발하고, 배터리 규제가 강화되는 유럽 및 아시아 시장을 선점하겠다는 전략이다. 서울 소재 ㈜지뉴소프트는 한양대학교 홍제형 교수 연구팀과 협력하여 '멀티모달 이미지 언어모델 및 산업적용을 위한 온디바이스 경량화 기술'을 개발하고 있다.

홍 교수는 멀티모달 이미지 AI 모델 및 경량화 기술 전문가로, 다분광·초분광 영상 정보와 자연어 텍스트를 의미적으로 정렬할 수 있는 경량화 비전-언어 모델 'Hyper-LLaVA' 구축을 추진한다. 이를 통해 전문 지식이 없는 현장 작업자도 자연어 질의를 통해 복잡한 영상을 분석할 수 있게 되어, 농업·제조·국방 등 다양한 산업 현장에 즉시 적용 가능한 경량 AI 분석 플랫폼을 2028년까지 상용화한다는 계획이다.

산업부 김성열 산업성장실장은 이번 사업이 중소·중견기업의 기술 수요 충족과 신진연구자-기업 간 네트워킹 강화에 기여할 것으로 기대되며, 장기적으로 세계 최고 수준의 연구 역량을 갖춘 연구자와 기술력 있는 강소기업이 탄생하기를 희망한다고 밝혔다. 또한, 이 사업은 기업과 연구자 간 협력을 통한 시장 중심의 기술사업화 모델을 정착시키고, 국가 혁신 역량을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

R&D 중소기업 신진연구자 기술사업화 온디바이스 AI 리튬양극재 멀티모달 AI 산업통상자원부 컨소시엄

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

민주 38.0% 국힘 44.3% 역전…李지지율 51.5%, 4주 연속 하락 [리얼미터]이재명 대통령의 국정수행 지지율이 4주 연속 하락해 51.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 15일 발표됐다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 8~12일 전국 18세 이상 유권자 2515명을 대상으로 실시한 조사 결과 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 51.5%로 집계됐다. 지난 11~12일 전국 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 국민의힘이 44.3%를 기록했다.

Read more »

정청래 '6·15 26주년'에 '李대통령, DJ정신 체현하는 피스메이커'(종합)(서울=연합뉴스) 김정진 정연솔 기자=더불어민주당 정청래 대표는 6·15 남북공동선언 26주년을 맞은 15일 '이재명 정부와 함께 더 굳건한...

Read more »

'전쟁 먹구름 걷히자' 5.2%↑ 8,500 회복…코스피, 9천피 넘보나(종합)(서울=연합뉴스) 김유아 기자=15일 코스피가 미국과 이란 간 종전 합의 소식에 급등했다.

Read more »

스트리밍 축제 ‘KISF 2026’, 18일 부산서 개막과학기술정보통신부와 부산광역시가 공동 주최하는 2026 코리아국제스트리밍페스티벌(KISF 2026)이 오는 6월 18일(목) 부산시 해운대구 영화의전당에서 개막한다. 영화의전당 하늘연극장에서는 국제 스트리밍 서밋(OTT·FAST)이 열려 글로벌 미디어 트렌드, 커넥티드 TV, AI 기반 콘텐트 제작, AI 더빙을 통한 미디어 확장 등을 다룬다. 20일(토) 중극장에서는 '쇼미더머니12: 야차의 세계' 토크쇼가 진행되며, 6월 21일(일)에는 '양사아: 눈부시게 빛나는 햇살'상영과 함께 프로듀서 및 배우 송웨이롱이 참석하는 GV가 예정돼 있다.

Read more »

종전 합의 또 깨질라…18일 석유 최고가격 ‘출구 발표’엔 신중미국이 이란과 종전에 사실상 합의하면서 미국 서부 텍사스유, 유럽 브렌트유, 중동 두바이유 등 3대 국제 원유 가격이 모두 배럴당 80달러대를 유지하고 있다. 우리나라가 주로 수입하는 두바이유의 경우, 배럴당 170달러에 육박하며 에너지 대란 우려가 쏟아졌던 3월 말에

Read more »

‘감독 꿈꾸는 이들 모여라’…신인 감독 등용문 미쟝센단편영화제 18일 개막국내 유일의 장르 단편영화제로 장재현, 나홍진, 연상호 등 한국 영화계를 이끄는 감독들을 배출한 미쟝센단편영화제가 18일부터 엿새간 서울 용산구 씨지브이(CGV)아이파크몰에서 열린다. 신인 감독의 등용문으로 꼽혀온 미쟝센단편영화제는 1회부터 영화제를 후원해온 아모레퍼시

Read more »