산업부 장관, 에너지 수급 안정화 자신…나프타·헬륨 수급 문제 없어

김정관 산업통상부 장관이 '일요진단 라이브'에서 에너지 수급 상황을 긍정적으로 전망하며, 나프타 및 헬륨가스 수급 안정화를 강조했습니다. 정부는 공급망 다변화와 중견기업 지원을 통해 에너지 안보를 강화하겠다는 의지를 밝혔습니다.

수정 2026-04-12 14:47:47 김정관 산업통상부 장관은 3일 오후 서울 용산구 하얏트호텔에서 열린 중견기업 CEO 및 임원 등 관계자 100여명이 참석한 가운데 열린 '제190회 중견기업 CEO 오찬 강연회'에 참석해 강연을 진행했습니다. 이 자리에서 김 장관은 현재의 에너지 수급 상황과 정부의 대응 방안, 그리고 중견기업 들의 역할에 대해 심도 있는 논의를 펼쳤습니다. 특히, 최근 국제 유가 불안정과 공급망 리스크 증가에 따른 국내 산업계의 어려움을 해소하기 위한 구체적인 대책들을 제시하며, 중견기업 CEO들과의 소통을 강화했습니다. 김 장관은 기업들이 직면한 애로사항을 경청하고, 정부 차원의 지원 방안을 적극적으로 모색하겠다는 의지를 밝혔습니다. 강연 이후에는 질의응답 시간을 통해 참석자들의 궁금증을 해소하고, 중견기업 의 지속적인 성장을 위한 정책 방향을 공유했습니다.

\김정관 산업통상부 장관은 12일 KBS '일요진단 라이브'에 출연하여 현재의 에너지 수급 상황과 관련한 긍정적인 전망을 제시했습니다. 김 장관은 현재 확보된 물량과 기업들의 자발적인 재고를 고려할 때, 5월에는 확보된 물량 수준이 지난주보다 10%p 더 늘어 평시 도입량 대비 80%에 가까워질 것으로 예상했습니다. 이는 러시아-우크라이나 전쟁 당시 정부 비축유 방출 상황과는 달리, 이번에는 정부 비축유 방출 없이 4월과 5월을 넘어갈 수 있음을 의미합니다. 또한, 김 장관은 기존 호르무즈 해협 대신 홍해 우회 항로를 활용하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 청해부대 대조영함의 우리 선박 호위 방안 등을 고려하여 홍해 라인을 이용하는 방안을 논의 중이며, 사우디아라비아로부터 한국에 물량을 최우선 배정하겠다는 약속을 받았다고 덧붙였습니다. 다만, 홍해 지역의 후티 반군 변수 등 안전 확보가 전제 조건임을 강조했습니다. 정부는 원유 수급 구조 다변화를 위해 카자흐스탄 등 비중동 지역에서 원유를 도입하는 방안을 적극 추진하고 있습니다. 기존에는 경제성과 정제 효율성 때문에 중동 의존도가 높았지만, 이번 사태를 계기로 도입선과 항로를 동시에 분산하여 공급망 리스크를 완화하겠다는 전략입니다. 김 장관은 핵심 기초 원료인 나프타 수급 안정화에 대한 긍정적인 전망도 내놓았습니다. 4~5월 나프타 회복률이 80% 수준까지 올라갈 것으로 예상하며, 관계 업계와 매일 모니터링 체크를 통해 안정화를 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다. 이번 추경에서 공급망 안정화 사업에 8,691억원을 편성하여, 나프타 수입 차액을 정부가 보전해 주는 방안을 마련했다고 설명했습니다. 이는 나프타를 사용하는 기업들의 공장 가동 중단을 방지하고, 산업 전반의 안정적인 생산 활동을 지원하기 위한 조치입니다.\반도체 산업의 핵심 소재인 헬륨가스 수급 상황에 대해서도 김 장관은 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 카타르 의존도가 높았던 헬륨가스 수급은 전쟁 직후 미국산으로 대체하여 6월 말까지 공급 차질이 없도록 조치했다고 밝혔습니다. 이를 통해 헬륨 부족으로 인한 반도체 공장 가동 중단 사태는 없을 것이라고 강조했습니다. 김 장관은 정부의 적극적인 노력과 기업들의 협력을 통해 에너지 수급의 안정을 도모하고, 국내 산업계의 어려움을 최소화하겠다는 의지를 다시 한번 강조했습니다. 또한, 중견기업 CEO 오찬 강연회에서의 논의 내용을 바탕으로, 중견기업들의 지속적인 성장을 지원하고, 국내 경제의 활력을 불어넣기 위한 정책들을 적극적으로 추진해 나갈 것을 약속했습니다. 정부는 앞으로도 에너지 수급 상황을 면밀히 모니터링하고, 예상치 못한 상황에 대비하여 탄력적인 대응 체계를 구축할 것입니다. 산업통상부는 에너지 안보 강화와 공급망 안정화를 위해 지속적으로 노력하며, 국민 경제의 든든한 버팀목 역할을 수행할 것입니다. 이번 발표는 정부의 적극적인 에너지 정책 추진 의지를 보여주는 중요한 사례로 평가받고 있습니다. 향후에도 정부는 에너지 수급 안정과 공급망 다변화를 위해 다양한 노력을 기울일 것이며, 관련 산업계와의 소통을 통해 실질적인 지원 방안을 마련해 나갈 것입니다





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