산사태 위험 지역 송전탑 공사 강행… 녹색연합, 36곳 불법 훼손 주장

강원 삼척과 경북 봉화 등에서 진행 중인 대규모 송전선로 공사 현장에서 토사 붕괴와 산림 훼손이 잇따르고 있다는 녹색연합의 주장이 제기되었습니다. 주민들은 집중호우 시 산사태 위험과 인명 피해를 우려하고 있으며, 산림청은 훼손 현장을 확인하고 복구 및 재해 방지 조치를 촉구했습니다. 이는 수도권 전력 수요 증가와 맞물려 전력망 구축 사업 전반에 대한 안전 점검 필요성을 제기하고 있습니다.

강원 삼척시 풍곡리 송전탑 공사 현장에서 금강송 숲 사이로 수십 미터 아래까지 토사가 쏟아져 내렸다. 모래를 담은 톤백이 찢긴 채 사면에 방치되어 있었고, 급경사지에 세워진 철탑은 위태로워 보였다. 땅이 갈라져 있는 것은 위험 신호라고 서재철 녹색연합 전문위원은 지적했다. 그는 이 지역 수계가 덕풍계곡으로 연결되어 여름철 집중호우 시 산사태 위험 이 더욱 커질 것이라고 우려했다. 인근 경북 봉화군 춘양면 애당리 송전탑 공사 현장에서도 토석이 70m까지 밀려 내려왔다. 과거 수해로 큰 피해를 입었던 주민들은 산사태 위험 에 대한 불안감을 토로하며, 집중호우 시 민가까지 덮칠 수 있다고 걱정했다. 주민들은 수도권 전기 공급을 위한 송전탑 건설 자체를 반대하는 것은 아니지만, 산사태 취약 지역에서의 무분별한 공사는 막아야 한다고 주장했다.

논란이 된 송전선로는 원전 등 동해안에서 생산된 전력을 수도권으로 보내기 위한 '동해안-신가평 500kV HVDC 송전선 동부 구간'으로, 백두대간을 관통하며 경북 울진에서 경기 가평까지 230km 구간에 약 440기의 송전탑이 건설 중이다. 용인 반도체 클러스터에도 이 송전선로를 통해 대규모 전력이 공급될 예정이다. 녹색연합은 공사 현장 조사 결과, 울진·삼척·봉화 일대 36곳에서 불법 훼손이 발생했다고 주장했다. 산림청 역시 일부 구간에서 재해방지 조치 없이 공사가 강행되어 토사 유출과 백두대간보호구역, 산림유전자보호구역 훼손을 확인했다. 이에 산림청은 기후부와 한국전력에 불법 훼손지 복구와 재해방지시설 설치 후 공사를 추진하라는 공문을 보냈다. 김석문 산림청 산지정책과장은 민가 등 피해 우려 지역이 있으면 공사 중지 명령 후 복구를 우선 시행할 것이라고 밝혔다. 한국전력은 훼손 확인 지역에 방수포 설치 등 임시 조치를 즉시 시행하고 5월까지 보수 작업을 완료하여 공사 지연을 막겠다고 말했다. 동해안 '전기 고속도로'를 둘러싼 논란은 다른 전력망 사업에도 영향을 미칠 전망이다. AI 및 반도체 산업 등으로 수도권 전력 수요가 증가하면서 지방과 서울을 잇는 전력망 프로젝트 차질은 전력 수급 문제로 이어질 수 있다. 이에 산림청은 전국 지자체와 지방 산림청에 산지 송전탑 건설 현장 점검과 재해방지 조치를 요청하는 공문을 보냈다. 서재철 녹색연합 전문위원은 전력망 구축을 명분으로 한 불법 공사와 재해 위험 방치는 더 이상 용납될 수 없다며, 올여름 장마 이전에 기후부가 재해 안전 점검을 완료해야 한다고 강조했다. 삼척=천권필 기자 feeling@joongang.co.k





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송전탑 공사 산사태 위험 산림 훼손 녹색연합 재해 방지

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