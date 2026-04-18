사회주의 독립운동가 권오설 선생 96주기 추념식… 후손들 예우 촉구

일제강점기 사회주의 독립운동가 권오설 선생의 96주기 추념식이 경북 안동에서 열린 가운데, 후손들이 선생의 기념관 건립 및 생가 복원, 국가유공자로서의 합당한 예우를 촉구했습니다.

일제강점기 사회주의 독립운동가 권오설 선생의 96주기 추념식 이 경북 안동시 풍천면 가곡리 가일공동묘지에 위치한 권오설 선생 묘지에서 17일 거행되었습니다.

권오설권오상기념사업회가 주관한 이 행사에는 선생의 후손인 권대용, 권대송 씨를 비롯해 권오을 국가보훈부 장관, 김종술 대구지방보훈청장, 전선희 경북북부보훈지청장, 이준식 권오설권오상기념사업회 이사장, 황선건 6.10만세운동유족회 회장 등 독립유공자 후손을 포함한 70여 명의 관계자들이 참석하여 선생의 숭고한 뜻을 기렸습니다.

추념식에서 이준식 기념사업회 이사장은 추념사를 통해 권오설 선생을 '민족혁명을 꿈꿨던 혁명가'로 칭하며, 그의 혁명이 단순히 조국의 자주독립을 넘어 독립 후 모든 사람이 자유롭고 평등한 세상을 만드는 것을 목표로 했음을 강조했습니다. 이는 당시 사회주의 독립운동가들이 가졌던 포괄적인 민족 해방과 사회 변혁의 이상을 보여주는 대목입니다.

권오을 국가보훈부 장관은 추념사를 통해 과거 사회주의자라는 이유로 역사에서 잊혀졌던 독립운동가들에 대한 안타까움을 표하며, 더 이상 이념에 따른 편 가르기 없이 독립을 위해 헌신한 모든 분들을 합당하게 예우하는 데 힘쓰겠다고 밝혔습니다. 이는 국가보훈 정책의 변화와 통합을 상징하는 메시지로 해석될 수 있습니다.

특히, 선생의 뜻을 78년간 간직해 온 양자 권대용 선생은 오랜 시간이 걸려 선생이 쇠로 된 관에서 벗어날 수 있었던 것에 안도감을 표하면서도, 조국이 선생을 '가난한 공산당'으로만 포장했던 현실에 대한 울분을 토했습니다. 권대용 선생은 권오설 선생 기념관 건립과 생가 복원을 국가보훈부에 요청하는 한편, 묘소 정비 및 진입로 안내판 설치 등 국가유공자로서의 합당한 예우를 촉구했습니다. 이는 독립운동가 후손들의 오랜 바람이자, 역사적 재평가와 합당한 존경을 요구하는 목소리를 담고 있습니다.

권오설 선생은 1926년 6월 10일 순종 국장일에 맞춰 제2의 3.1운동으로 일컬어지는 6.10만세운동을 주도하려 했습니다. 조선노동총동맹과 조선학생과학연구회를 중심으로 투쟁위원회를 구성하고 거사를 준비했으나, 일제 경찰에 발각되어 체포되었습니다. 그는 징역 5년형을 선고받고 복역하던 중, 일제의 잔혹한 고문 후유증으로 인해 1930년 4월 17일 옥중에서 순국했습니다. 일제는 선생에 대한 고문의 사실을 은폐하고 그의 명예를 훼손하기 위해 무덤의 봉분을 만들지 못하게 하고 평장으로 처리하도록 강요했으며, 가족들의 입관조차 불허했습니다. 시신 또한 함석판으로 두른 철제관에 안치되는 수모를 겪었으나, 2008년 이관 과정을 통해 75년 만에 비로소 철제관의 굴레에서 벗어날 수 있었습니다.

이러한 굴곡진 역사 속에서 2005년 3.1절을 맞아 정부는 권오설 선생에게 건국훈장 독립장을 추서하며 그의 독립운동 공적을 공식적으로 인정하고 기리는 조치를 취했습니다. 이는 오랜 시간 억압받고 잊혔던 독립운동가들의 역사가 점차 제대로 조명되고 있음을 보여주는 사례입니다.





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권오설 독립운동가 사회주의 6.10만세운동 추념식

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