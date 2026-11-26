사할린동포 234명 중 첫 귀국자들이 11월 26일 강원 동해항에 도착했다. 최고령 염찬오 할머니를 비롯한 3대 가족이 입국하며 정착 지원 체계도 본격 가동된다.

사할린동포 의 영주귀국 사업의 첫 주인공들이 2026년 11월 26일 오후, 고국의 품에 안겼다. 강원도 동해항 국제여객터미널로 도착한 이들은 올해 영주귀국 지원 대상자로 선정된 234명 중 가장 먼저 귀국한 사례다. 이들은 사할린을 출발해 전날인 25일 러시아 블라디보스토크항에서 여객선에 오른 뒤, 하루 만에 국내에 입국했다.

94세 염찬오 할머니를 시작으로 3대 가족 입국

이번 영주귀국 단의 최고령 귀국자는 염찬오 어르신이다. 만 94세인 염찬오 씨는 휠체어를 타고 입국장까지 이동하며 고국에 처음 발을 디뎠다. 재외동포청 김민철 차장과 대한적십자사 허정구 재외동포지원본부장 등은 하선장에서 염찬오 씨를 직접 맞이해 행사장까지 동행하며 환대를 펼쳤다.

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염찬오 씨와 함께 귀국한 또 다른 주목할 만한 사례는 3대에 걸쳐 이루어진 배 가족의 귀국이다. 사할린동포 1세 최종순 씨(82세), 2세 배올가 씨, 그리고 3세 배다미르 군(6세)이 모두 함께 왔다. 배다미르 군은 이번 234명 귀국자 중 최연소자라는 점에서 세간의 관심을 끌었다. 이들은 고향인 사할린을 떠나 고국에서 새로운 삶의 터전을 모색하게 되었다.

재외동포청과 적십자사의 공식 환대 및 인사말

동해항 국제여객터미널에서는 영주귀국자 환영식이 개최되었다. 김민철 재외동포청 차장은 환영사를 통해 이번 귀국의 의미를 재정의하며, 단순한 귀환이 아니라 일제강점기 강제동원으로 인해 고국을 떠나야 했던 동포들의 아픔을 보듬는 일이라고 밝혔다. 김 차장은 모국으로 돌아오기를 희망하는 사할린동포들이 잘 정착할 수 있도록 정부가 세심하게 챙기겠다고 약속했다.

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허정구 대한적십자사 재외동포지원본부장은 인사말을 통해 대한적십자사가 귀국 동포들의 안정적인 국내 생활을 지원하겠다고 밝혔다. 건강검진, 국적 취득, 주거 및 행정 지원 등 정착에 필요한 사항을 정부 및 관계기관과 긴밀히 협력하여 지원할 것임을 강조하며, 새로운 터전에서 시작하는 이들의 앞날을 응원한다는 메시지를 전했다.

입국자들의 감회와 가족 재회 기쁨

귀국한 동포들은 오랜 기다림 끝에 고국에 발을 딛는 소감을 밝혔다. 사할린동포 2세 임삼구 씨(63세)는 아내와 함께 영주귀국했다. 그는 어머니가 2007년에 영주귀국해 사시다가 2023년에 별세했다고 설명하며, 어머니를 모시러 여러 차례 모국을 방문한 적은 있었지만 정작 자신이 영주귀국을 하게 되니 감회가 새롭다고 말했다.

신말레리 씨(50세)도 아내와 함께 귀국하며 부모님을 가까이서 뵐 수 있게 된 기쁨을 표현했다. 신 씨는 부모님이 2010년에 영주귀국하여 경기 양주에 살고 있다고 소개했다. 그는 그동안 부모님을 뵙는 것이 매우 어려웠으나, 이제 가까이 살게 되어 자주 뵐 수 있게 된 것이 무엇보다도 좋다고 웃으며 소감을 밝혔다.

내년 지원 확대 및 관계기관 협력 체계 구축

재외동포청은 내년부터 사할린동포 영주귀국 지원 대상을 확대하는 방안을 추진 중이다. 기존에는 1세 당사자에 한정되었으나, 내년부터는 1세가 사망한 경우 그 배우자와 자녀, 그리고 자녀의 배우자까지도 영주귀국을 신청할 수 있도록 지원 범위를 넓힐 계획이다. 또한, 올해 234명이었던 영주귀국 지원 규모를 내년에는 600명으로 대폭 확대할 방침이다.

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귀국 후 원활한 정착을 위해 법무부, 국토교통부, 보건복지부, 한국토지주택공사 등 다수의 관계 기관이 협력할 예정이다. 이들 기관은 귀국 동포들을 대상으로 임대주택 입주 계약, 국적 판정 신청, 건강검진 등 국내 생활에 필수적인 절차 지원을 제공할 계획이다. 대한적십자사는 이러한 정책적 지원과 함께 현지 행정 업무를 대행하며 귀국자들의 실질적인 생활 안정을 도모할 것이다.