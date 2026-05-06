사춘기 자녀의 공부 전쟁과 부모의 불안: 선행학습보다 중요한 아이의 배짱

사춘기 호르몬의 폭풍 속에서 성적 하락과 입시 불안을 겪는 부모들을 위해, 초등 교사 출신 이은경 작가가 전하는 현실적인 조언과 경험담을 통해 공부보다 중요한 정서적 성장을 다룹니다.

양육자에게 있어 자녀의 사춘기 는 마치 예측 불가능한 자연재해와 같습니다. 단순히 아이의 말투가 거칠어지거나 방 문을 닫고 들어가는 낯선 모습 때문만은 아닙니다. 부모들을 진정으로 두렵게 만드는 것은 뇌와 몸을 지배하는 넘치는 호르몬 탓에 아이가 공부와 점점 멀어질지도 모른다는 불안감, 그리고 그로 인해 입시 경쟁이라는 거대한 흐름 속에서 뒤처질지도 모른다는 공포입니다.

초등학교 교사 출신으로 교육 현장의 생리를 누구보다 잘 아는 이은경 작가 역시 이러한 부모의 마음에서 자유로울 수 없었습니다. 모범생이었던 첫째 아이가 중학생이 되면서 갑자기 수학 학원을 그만두겠다고 선언했을 때, 그녀가 느낀 감정은 단순한 서운함이 아니라 앞날에 대한 막막함과 불안함이었습니다. 특히 한국 교육 사회에서 수학 선행 진도가 가지는 상징성과 실질적인 영향력을 생각하면, 그 공백이 가져올 결과가 너무나 두려웠던 것입니다. 하지만 시간이 흘러 고등학생이 된 지금, 아이는 수학 모의고사에서 1등급을 곧잘 받아내는 성과를 거두었습니다.

이를 통해 이 작가는 깨달았습니다. 입시라는 긴 레이스에서 정해진 진도를 빠르게 나가는 선행학습보다 더 중요한 것은, 어떤 상황에서도 흔들리지 않고 자신의 페이스를 유지하는 아이의 배짱과 자존감이라는 사실을 말입니다. 부모와 사춘기 자녀 사이에는 흔히 공부에 대한 동상이몽이 존재합니다. 아이는 스스로 나 정도면 충분히 많이 공부하고 있다고 생각하며 억울함을 토로하지만, 부모의 눈에는 그 모습이 그저 안일함으로 보일 뿐입니다.

인생의 각 단계마다 수행해야 할 과업이 있는데, 부모가 생각하는 사춘기 자녀의 최우선 과업은 당연히 공부와 성적 관리입니다. 하지만 아이들의 시계는 다르게 흐릅니다. 그들에게는 낮잠을 자고, 친구들과 교류하며, 게임이나 덕질, 쇼핑, 운동과 같은 활동에 몰입하는 것이 현재의 가장 중요한 과업입니다. 공부를 제외한 모든 것에 최선을 다하는 아이들의 모습에 부모는 분노하지만, 냉정하게 생각해보면 성적과 입시라는 거대한 이슈만 없다면 사춘기의 그 소란스러운 행동들도 그저 성장 과정의 귀여운 에피소드로 웃으며 넘길 수 있을 것입니다.

그러나 현실은 냉혹합니다. 아이의 감정이 요동치는 사춘기 시기에도 입시라는 시계는 멈추지 않고 계속해서 흘러갑니다. 하필 가장 예민하고 혼란스러운 시기에 학업의 중요성이 극대화된다는 점이 부모와 자녀 모두를 고통스럽게 만듭니다. 과거에는 고등학교 3학년 때 정신을 차리고 몰아치면 소위 말하는 명문대에 합격했다는 신화 같은 이야기가 전해지곤 했습니다.

하지만 지금의 입시 체제는 완전히 달라졌습니다. 지필 평가와 수행평가가 매 학기, 매 학년 차곡차곡 쌓여 내신 등급이 결정되고, 이 누적된 기록들이 입시의 결정적인 잣대가 됩니다. 이제 입시는 단거리 경주가 아니라 수년간의 치밀한 계획과 실행이 필요한 장기 프로젝트가 되었습니다. 학생과 학부모 모두가 진이 빠질 정도로 매달려야 겨우 마무리가 되는 구조입니다.

이런 상황에서 사춘기라는 변수는 부모가 세워놓은 철저한 입시 로드맵에 수시로 브레이크를 겁니다. 결국 부모가 겪는 사춘기의 고통은 호르몬 그 자체보다는, 그로 인해 위태로워진 공부량과 하향 곡선을 그리는 성적표에서 오는 경우가 많습니다. 사춘기를 단순한 반항기로 보는 것이 아니라, 학업 성취도라는 현실적인 문제와 결합된 복합적인 위기로 인식해야 하는 이유가 여기에 있습니다. 이 작가의 첫째 아이 사례는 많은 부모에게 시사하는 바가 큽니다.

초등학교 시절 책 읽기에 몰두하며 정석적인 선행 학습을 하지 않았던 아이는 중학교 입학 후 주변 친구들의 진도를 보고 뒤늦게 공포를 느꼈습니다. 갑자기 학원에 보내달라고 요청하는 아이의 모습에 이 작가는 묘한 해방감을 느꼈다고 고백합니다. 그동안 소리를 지르고 볼펜을 던지며 아이와 씨름했던 이른바 '엄마표 공부'의 지옥에서 벗어날 수 있다는 희망 때문이었습니다. 학원 원장님으로부터 아이가 영민하여 진도를 빠르게 따라잡는다는 칭찬을 들으며, 우아하게 원비만 결제하는 학부모의 삶을 꿈꿨지만 현실은 달랐습니다.

학원은 또 다른 갈등과 불행의 시작점이 되었습니다. 외부의 강제적인 진도 빼기가 아이의 내면적 동기와 충돌하면서 또 다른 형태의 사춘기 갈등이 폭발한 것입니다. 결국 중요한 것은 남들이 어디까지 나갔느냐가 아니라, 아이가 스스로 학습의 주도권을 잡고 이를 밀어붙일 수 있는 심리적 맷집을 키워주는 것입니다. 결론적으로 사춘기 자녀의 공부 문제는 기술적인 학습법이나 학원 선택의 문제가 아니라 관계와 신뢰의 문제입니다.

부모가 불안함에 쫓겨 아이를 다그칠수록 아이는 공부를 부모와의 권력 다툼 도구로 사용하게 됩니다. 수학 학원을 그만두겠다고 선언하거나, 갑자기 선행에 집착하는 행동들은 모두 불안정한 자아를 찾아가는 과정에서 나타나는 방어기제일 수 있습니다. 부모는 아이의 성적이 떨어지는 순간에 함께 무너지기보다, 아이가 다시 일어설 수 있다는 믿음을 가지고 기다려줄 수 있는 배짱을 가져야 합니다. 선행학습의 양이 성적을 보장하는 시대는 지났습니다.

스스로 생각하는 힘과 실패해도 다시 도전할 수 있는 회복탄력성, 그리고 부모라는 든든한 정서적 지지대가 있을 때 아이들은 비로소 사춘기의 터널을 지나 자신의 잠재력을 꽃피울 수 있습니다. 공부라는 과업보다 더 중요한 것은 아이가 한 인간으로서 온전히 성장하는 것이며, 그 성장이 뒷받침될 때 성적은 자연스럽게 따라오는 부수적인 결과물이 될 것입니다





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