사천 광포만서 멸종위기 시베리아흰두루미 발견

국제적 멸종위기종인 시베리아흰두루미가 경남 사천 광포만에서 관찰됐다. 남해안에서는 드문 관찰로, 광포만 습지 보전의 생태적 가치를 보여준다.

경남 사천시 광포만 에서 국제적으로 멸종위기에 놓인 시베리아흰두루미 가 관찰됐다. 사천 광포만 습지보호위원회는 9일 이같은 사실을 밝혔다.

조류 전문가 윤병열 씨는 시민 과학자 교육을 준비하기 위해 7일 광포만 일대를 조사하던 중 시베리아흰두루미를 발견했다. 광포만은 2023년 습지보호지역으로 지정된 곳이다.

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시베리아흰두루미 발견 경위와 보전 현황

시베리아흰두루미는 전 세계에 약 4,000마리만 남은 희귀 조류이며, 국제자연보전연맹(IUCN) 적색목록에서 '심각한 위기(CR)' 등급으로 분류돼 있다.

윤병열 씨는 광포만 일대에서 진행한 사전 조사 과정에서 이 새를 확인했다. 조사는 시민 과학자들이 현장에서 조류를 관찰하는 방법을 익히기 위한 교육 준비의 일환이었다.

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위원회는 이번 발견이 보호 대상 조류의 분포를 파악하는 데 의미가 있다고 설명했다. 광포만은 희귀 철새들이 찾는 서식지로서 관찰 기록이 꾸준히 쌓이고 있다.

남해안 관찰이 이례적인 이유와 광포만 방문 조류

사천 광포만 관찰은 시베리아흰두루미의 주요 월동지와 달라 이례적이라는 평가다. 위원회는 이 새가 주로 중국 양쯔강 유역에서 겨울을 난다고 설명했다.

위원회에 따르면 시베리아흰두루미가 중국 양쯔강 유역이 아닌 남해안 광포만에 나타난 것은 이번이 처음 확인된 사례라는 점이 강조됐다. 다만 위원회는 이동 경로에 대한 추가 해석은 밝히지 않았다.

광포만에서는 지난해 12월 작은흰목두루미가 처음으로 관찰된 바 있다. 현재는 흰목두루미 18마리와 재두루미 38마리도 광포만에 머물고 있다.

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광포만 조류 현황과 향후 서식지 모니터링 계획

위원회 조사에서 큰고니 7마리, 노랑부리저어새 14마리, 큰기러기 12마리 등이 광포만과 인근 들판에서 먹이활동을 하는 것으로 확인됐다.

이처럼 여러 종의 철새가 한 지역에 모여 먹이를 찾는다는 점은 광포만 습지의 생태적 기능을 보여준다. 위원회는 이 지역의 먹이 환경과 생육 여건이 철새 서식에 어떤 영향을 주는지 살필 필요가 있다고 설명했다.

위원회는 앞으로도 광포만을 찾는 희귀 조류의 서식지 여건을 계속 살펴보겠다는 방침이다. 아울러 광포만의 생태적 가치를 보전하기 위한 관리 활동을 이어간다는 계획이다.

시민 과학자 교육 역시 이러한 조사와 연계될 것으로 보인다. 광포만에 찾아오는 희귀 조류를 현장에서 기록하는 활동은 지역 습지 보전의 기초 자료가 된다.