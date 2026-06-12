사진의 힘과 윤리적 경계: 저널리즘에서의 '사진 우월 효과'와 인간 존엄성

이재국 성균관대 교수가 시각적 묘사의 강력한 영향력과 '사진 우월 효과'를 설명하며, 9·11 테러와 수단 기근 보도 사진 등의 사례를 통해 저널리즘에서의 윤리적 딜레마를 논한다. 생생한 보도와 인간 존엄 보호 사이의 균형점이 중요함을 강조한다.

이재국 성균관대 교수는 언어를 통한 묘사와 시각적 표현의 차이를 설명하며, 인간 뇌가 시각 정보에 압도적으로 의존한다는 점을 강조한다. 대뇌피질의 상당 부분이 시각 처리에 할당되며, 이로 인해 사진이나 영상을 통한 정보가 단어보다 더 정확하고 오래 기억되는 ' 사진 우월 효과 '가 존재한다.

그러나 이러한 시각적 강렬함은 때로 윤리적 딜레마를 낳는다. 2001년 9·11 테러 당시 '추락하는 남자' 사진과 1993년 수단 기근 속 '독수리와 소년' 사진은 각각 참혹한 현실을 생생히 전달했으나, 피해자의 존엄성 훼손과 기자의 개입 문제로 논란이 되었다. 최근 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 보도에서도 작업자들이 대피하는 장면이 반복 공개되며, 공익적 보도와 자극적 시청 욕구 충족 사이에서 언론의 선택이 다시 주목받고 있다. 생생한 현실 전달은 저널리즘의 사명이지만, 피해자 존엄과 독자 트라우마를 고려하지 않은 강렬한 이미지는 착취로 변할 수 있다. 따라서 언론은 진실 추구와 인간 존엄 보호 사이에서 균형점을 찾아야 한다





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