사전투표율, 15.38%로 역대 지선 중 가장 높다

세종시 북세종통합행복지센터에 마련된 투표소에서 시민들이 줄을 서서 투표 순서를 기다리고 있다. 사전투표율은 이날 오전 11시 기준 투표율은 15.38%로 2022년 지선 동시간대 투표율(13.65%)보다 높은 상태다. 첫날 기준으로는 이번(11.6%)이 역대 지선 중 가장 높았다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 세종시 북세종통합행복지센터에 마련된 투표소에서 시민들이 줄을 서서 투표 순서를 기다리고 있다. 사전투표율 은 이날 오전 11시 기준 투표율은 15.38%로 2022년 지선 동시간대 투표율(13.65%)보다 높은 상태다.

첫날 기준으로는 이번(11.6%)이 역대 지선 중 가장 높았다. 민주당 강준현 수석대변인은 이날 국회 기자회견에서 "사전투표율이 높고 낮음에 따라 선거 유불리를 말하는 것은 적절하지 않다"면서도 "그동안 지선, 대선, 총선 과정을 보면 사전투표율이 높을수록 저희 당이 고무적이었다고 생각한다"고 말했다. 반면 국민의힘 박성훈 중앙선대위 공보단장은 국회 브리핑에서 "사전투표율이 높을수록 진보 진영에 유리하다는 말이 있었지만, 사전투표가 정착된 지금은 그런 말이 무너졌다고 생각한다"고 말했다.

박근혜 전 대통령이 29일 오후 경남 창원시 마산어시장을 찾아 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 강기윤 창원시장 후보에 대한 지지를 호소하고 있다. 강 수석대변인은 "국민의힘이 '윤어게인'도 모자라 이명박·박근혜 전 대통령까지 노골적으로 선거판에 끌어들이고 있다"며 "이명박 정부는 해양수산부를 해체하고, 박근혜 정부는 한진해운을 파산시켰다. 부산 발전 동력을 저해했던 이들이 무슨 자격으로 부산을 찾아 내란정당 지원군이 되겠다는 것인가"라고 꼬집었다.

국민의힘 박 단장은 "두 전직 대통령이 보수의 구심점이 돼 그간 투표를 주저하고 있던 '샤이 보수'에게 국민의힘을 향해 투표해달라는 강력한 메시지를 발신하는 것이라고 생각한다"며 "보수 유권자들에게 투표 명분을 만들어주고 있다고 생각한다"고 말했다





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사전투표율 역대 지선 중 가장 높다 박근혜 전 대통령 국민의힘 박완수 경남지사 후보 강기윤 창원시장 후보

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