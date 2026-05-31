사전투표 23.5% 돌파…지방선거 최종 투표율 상승 여부 주목

6·3 지방선거 사전투표가 역대 최고치인 23.5%를 기록하고, 국회의원 재보궐선거 사전투표율은 24.1%로 최고치를 쳤다. 사전투표 참여가 최종 투표율에 미치는 영향과 정치적 해석이 갈리며, 지방선거 전반의 참여율 상승 여부가 궁금해지고 있다.

6·3 지방선거 사전투표 가 역대 최고치인 23.5%를 기록하며 후보와 유권자들의 관심이 한껏 끌어올려졌다. 중앙선거관리위원회가 31일 발표한 자료에 따르면 29일부터 30일까지 진행된 사전투표 에서 전체 유권자 4,464만 9,908명 중 1,049만 8,411명이 참여를 나타냈다.

이는 2022년 지방선거 사전투표율 20.6%를 2.9%포인트 넘어서는 수치다. 전남이 39.0%로 가장 높은 비율을 보였으며, 전북 35.1%, 광주 27.8% 등 호남 지역이 주도했다. 반면 대구는 18.7%, 부산 21.3%, 경북 22.4%, 울산 22.5% 등 영남권이 평균을 밑돌았다. 수도권은 경기 21.0%, 인천 21.6%이 하향되었으나 서울은 23.8%로 전국 평균과 비슷했다.

한편, 국회의원 재보궐선거 사전투표율은 24.1%로 지방선거보다 0.6%포인트 높았다. 이는 부산 북갑선거구가 25.6%로 평균을 넘어섰고, 충남 공주·부여·청양이 30.2%, 제주 서귀포가 26.2%를 기록했다. 반면 대구 달성·구군의 사전투표율은 17.6%와 18.4%로 낮았다. 이러한 결과는 30년간 가장 높은 투표율을 기록한 2018년 지방선거(60.2%)에 근접한 최종 투표율을 예상케 한다.

그러나 사전투표가 본투표와 별개인 투표 형태라는 의견도 있다. 김춘석 한국리서치 여론조사 부서장은 사전투표가 정착되면서 본투표 참여율은 다소 낮아진다고 해석했지만, 경합이 심화된 지역이 늘어난 점을 긍정적으로 평가했다. 반대로 여당과 야당은 사전투표율 상승을 서로 다른 시각으로 해석했다. 정청래 민주당 대표는 '이재명 정부에 힘을 실어줄 필요가 있다'며 광범위한 유권자 참여가 필요하다고 강조했고, 박성훈 국민의힘 중앙선대위는 '정부 독선·오만에 대한 분노가 투표에서 드러난다'는 입장을 밝혔다.

이러한 대립 속에서도 사전투표가 본투표로 이어지는 패턴이 보였음은 민심과 정치적 갈등을 가늠할 수 있는 중요한 지표로 평가된다. 총합적으로 사전투표 참여가 높아지면서 최종 투표율을 끌어올릴지, 아니면 사전투표 자체가 투표 운동을 분산시키는 효과만 나타낼지는 주목할 만하다. 이와 같은 결과는 향후 지방선거 전략 수립과 유권자 참여 방안 마련에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다





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사전투표 지방선거 투표율 정치적 해석 유권자 참여

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