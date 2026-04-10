사이버한국외대 일본어학부, 2026학년도 춘계 MT 성료…학문적 유대감 강화

사이버한국외국어대학교 일본어학부가 강원도 정선에서 2026학년도 춘계 MT를 성황리에 개최했습니다. 재학생과 신입생 간의 교류, 교수진과의 소통을 통해 학문적 유대감을 강화하고, 다양한 프로그램으로 학생들의 만족도를 높였습니다.

사이버한국외국어대학교 (총장 문휘창) 일본어학부 가 2026학년도 춘계 MT를 강원도 정선 일대에서 성황리에 개최했습니다. 4월 4일(토)과 5일(일) 양일간 진행된 이번 MT는 재학생과 신입생 간의 활발한 교류를 도모하고, 교수진과의 긴밀한 소통을 통해 학문적 유대감을 강화하는 데 초점을 맞췄습니다. 정현혁 일본어학부 장을 비롯하여 이부용 교수, 하치노 토모카 교수, 사사 히로코 교수 등 주요 교수진과 약 60명의 학생들이 참여하여 뜨거운 열기를 보여주었습니다. 특히, 2026학년도 신입생 들의 높은 참여율은 사이버한국외대 일본어학부 에 대한 높은 관심과 기대를 반영하며, 학부의 밝은 미래를 엿보게 했습니다. 이번 MT는 강원도 정선 하이원리조트에서 진행되었으며, 단순한 친목 행사를 넘어 체험형 프로그램, 특강, 학생 발표 등 다채로운 구성으로 알차게 채워졌습니다.\행사의 첫 번째 순서로 하치노 토모카 교수의 ‘요가 일본어’가 진행되었습니다.

이는 일본어 학습과 신체 활동을 결합한 혁신적인 참여형 수업으로, 학생들의 학습 효과와 흥미를 동시에 높이는 데 크게 기여했습니다. 이어서 정현혁 학부장의 ‘일본 기독교의 역사와 아마쿠사’ 특강이 이어졌습니다. 이 특강은 일본 기독교의 형성과 발전 과정을 심도 있게 다루었으며, 향후 진행될 해외문화탐방 프로그램과의 연계를 통해 심화 학습의 기회를 제공했습니다. 특강 후에는 다양한 참여형 활동과 퀴즈가 결합된 강의 세션이 진행되었고, 이후 재학생들의 발표가 이어졌습니다. 박서은 학우(일본어학부 24학번)는 ‘구마모토 역사·문화 탐방기’를, 김해인 학우(일본어학부 24학번)는 ‘히로시마대학 어학연수기’를 발표하며, 해외 현장 경험을 공유하고 진로 설계에 대한 실질적인 정보를 제공하는 시간을 가졌습니다. 이러한 발표는 재학생들의 학문적 성장을 도울 뿐만 아니라, 신입생들에게 긍정적인 자극을 주어 학업에 대한 동기 부여를 높이는 효과를 가져왔습니다. 2부 순서에서는 구성원 간의 유대감을 더욱 강화하기 위한 레크리에이션이 진행되었습니다. 팀별 질문 카드 활동과 장기자랑을 통해 학생들은 서로 더욱 가까워졌으며, 공식 일정이 종료된 후에도 자율적인 교류가 이어지며 온·오프라인을 아우르는 끈끈한 학습 공동체로서의 결속력을 다지는 계기가 되었습니다. 특히, 교수진은 늦은 시간까지 학생들과의 상담을 진행하며, 학업 및 진로에 대한 맞춤형 조언을 아낌없이 제공하여 학생들의 만족도를 높였습니다. \둘째 날에는 하이원리조트 운탄고도 케이블카 체험을 통해 자연 속에서 재충전의 시간을 가졌습니다. 이는 학업과 교류, 그리고 휴식을 통해 균형 잡힌 MT를 완성하려는 사이버한국외대 일본어학부의 노력을 보여주는 대목입니다. 이번 MT에 참여한 송백경 학우(일본어학부 26학번)는 “다람쥐 쳇바퀴 같은 일상에서 벗어나 같은 학문을 공부하는 동료들과 함께한 시간이 매우 뜻깊었다”고 소감을 밝히며, 이번 MT가 단순한 행사를 넘어 학생들에게 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사했습니다. 정현혁 일본어학부장은 “이번 춘계 MT는 단순한 친목 행사를 넘어 학습과 교류가 결합된 프로그램으로, 학생들의 전공 이해도와 학부 소속감을 동시에 높이는 계기가 됐다”고 평가하며, “앞으로도 다양한 비교과 프로그램을 통해 학생 중심의 교육 환경을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔습니다. 사이버한국외국어대학교 일본어학부는 이번 MT를 통해 학생들의 학문적 성장과 더불어, 긍정적인 학습 공동체를 구축하고, 앞으로도 학생 중심의 교육 환경을 조성하기 위해 끊임없이 노력할 것입니다





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사이버한국외국어대학교 일본어학부 춘계MT 정선 학문적유대감 교류 신입생 교육

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