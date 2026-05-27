사이드 쿠제치 주한 이란대사, HMM 나무호 피격 사건에 대한 반응

사이드 쿠제치 주한 이란대사가 HMM 나무호 피격 사건과 관련 27일 서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부로 초치된 뒤 청사를 나서며 기자들의 질문을 받고 있다. 그는 '이란에서는 이 문제에 대해 다 부인한다'며 '절대 개입한 게 없다'고 주장했다.

사이드 쿠제치 주한 이란대사 가 HMM 나무호 호르무즈해협 피격 사건 과 관련 27일 서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부로 초치된 뒤 청사를 나서며 기자들의 질문을 받고 있다. 그는 '이란에서는 이 문제에 대해 다 부인한다'며 '절대 개입한 게 없다'고 주장했다.

그는 '개인적으로 이 한국 선박에 발생한 그런 피해에 대해서 유감의 말씀을 드리고 싶다'는 말도 했다. 또한 이란 미나브 초등학교에서 폭격으로 여러 학생이 숨진 것을 언급하며 '미국의 기만적 작전으로 이런 일이 발생하는 것을 배제할 수 없지 않을까 생각된다'며 나무호 공격 주체가 미국일 수 있다고 주장하는 듯한 언급도 했다. 쿠제치 대사는 '여러분이 아셔야 하는 것이, 지금 중동에서 발생하는 긴장 상태는 미국 정권과 침략 때문'이라며 '이란은 선박들이 안전하게 호르무즈 해협을 지나는 것에 관심이 많다'고 주장했다.

그에 앞서 박 차관은 지난 4일 호르무즈 해협에서 있었던 HMM 나무호 피격 관련 조사 결과를 이날 발표하면서 '여러 증거가 이란 쪽을 향하고 있다'며 '대사를 초치해 우리 선박 피격에 대한 강력한 항의의 뜻을 전달하며 책임 있는 조치를 요구할 것'이라고 밝혔다. 쿠제치 대사는 이날 오후 외교부 청사로 들어오면서는 공격에 고의성이 있었는지, 사과할 의향이 있는지, 이란이 아닌 다른 나라가 공격한 것인지 등 취재진 질문에 아무런 대답을 하지 않았다.





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사이드 쿠제치 주한 이란대사 HMM 나무호 호르무즈 해협 피격 사건

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