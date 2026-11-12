사우나 자주 이용 시 치매 위험 66% 감소 연구 결과

핀란드 연구진에 따르면 주 4~7회 사우나 이용 시 치매 발병 위험이 66% 낮아지는 것으로 나타났다. 사우나와 치매 예방 간의 연관성과 주의점을 상세히 분석한다.

핀란드 동부 핀란드 대학의 연구진에 따르면, 사우나 를 자주 이용하는 남성의 치매 발병 위험이 현저히 낮은 것으로 나타났다. 주 4회에서 7회까지 사우나 를 이용하는 그룹은 주 1회 이용하는 그룹에 비해 치매 위험이 66% 낮은 것으로 확인되었다.

사우나 빈도와 치매 위험 감소 연관성

이 연구 결과는 2017년 국제 학술지 'Age and Ageing'에 게재되었다. 연구진은 42세에서 60세 사이의 핀란드 남성 2,315명을 평균 20.7년 동안 추적 관찰했다. 연구 기간 동안 204건의 치매 사례가 발생했으며, 이 중 123건은 알츠하이머병으로 진단되었다.

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알츠하이머병 발병 위험도 주 4~7회 이용 시 65% 낮은 것으로 측정되었다. 연령, 흡연, 음주, 혈압, 당뇨, 체질량지수 등 치매 위험에 영향을 미치는 다양한 요인을 통계적으로 보정했을 때도 사우나 이용 빈도와 치매 위험 감소 간의 연관성은 지속적으로 유지되었다.

여성 포함 대규모 연구에서도 유사한 결과

2020년 발표된 더 큰 규모의 연구에서도 비슷한 결과가 도출되었다. 핀란드 보건복지연구소 등 기관의 연구진은 30세에서 69세 사이의 성인 13,994명을 최대 39년 동안 추적하며 'Preventive Medicine Reports'에 논문을 실었다.

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연구 기간 중 1,805명의 참가자가 치매 진단을 받았다. 월 9회에서 12회 사우나를 이용하는 그룹은 월 4회 이하 이용하는 그룹에 비해 전체 추적 기간 동안 치매 위험이 19% 낮았다. 특히 추적 초기 20년 동안 치매 위험은 53% 낮아진 것으로 나타났다.

과도한 이용은 역효과 유발 가능성

사우나 이용이 항상 긍정적인 효과만 가져오는 것은 아니다. 월 13회에서 30회로 이용 빈도를 높인 그룹에서는 치매 위험 감소에 대해 통계적으로 유의미한 결과가 관찰되지 않았다. 극도로 높은 온도에서 사우나를 이용하는 경우, 초기 20년 동안 치매 위험이 약 두 배 높아지는 경향도 보였다.

이러한 신체적 변화는 혈액 순환 개선과 심혈관 기능 강화와 관련이 있을 가능성이 높다. 사우나의 열은 혈관을 확장시키고 혈류와 심박수를 변화시켜 장기적으로 뇌 건강에 이점을 제공할 수 있다.

안전한 이용과 추가 연구의 필요성

하지만 현재까지의 연구는 사우나 습관과 치매 발병률 간의 관계만을 관찰한 것으로, 사우나 치매 예방을 직접 시험하는 대규모 무작위 임상 시험은 부족하다. 또한 치매 예방 능력이 직접적으로 입증된 것은 아니라고 밝혔다.

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자주 사우나를 이용하는 사람의 운동 습관이나 생활 환경과 같은 다른 요인이 결과에 영향을 미쳤을 수도 있다. 또한 참여자들은 주로 핀란드의 전통적인 건조 사우나를 사용한 경우가 많아 한국의 찜질방 등 습식 사우나와의 연관성은 별도로 검증되지 않았다.

하버드 메디컬 스쿨은 일반적인 사우나 이용 시 1회당 15분에서 20분을 초과하지 않고 충분한 수분을 섭취할 것을 권고한다. 고온에 장시간 노출되면 탈수와 혈압 변화로 어지러움이나 실신이 발생할 수 있어 주의가 필요하다. 심장병 또는 저혈압 환자는 특히 신중해야 한다. 사우나의 잠재적 건강 이점은 인정되지만, 개인의 건강 상태에 맞춰 안전하고 적정하게 이용하는 것이 중요하다.