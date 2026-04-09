사북항쟁, 잊혀진 역사를 기억하고 미래를 묻다: 학생들의 편지, 그리고 희망

영화 '1980 사북'을 통해 사북항쟁의 아픔을 배우고, 진실 규명과 화해를 위한 학생들의 편지 쓰기 활동을 조명하며, 과거의 역사를 통해 현재와 미래를 성찰하는 교육적 가치를 탐구합니다.

지난해 10월 박봉남 감독의 영화 이 개봉되었다. 그 당시 사북중고등학교에서 근무하고 있던 저는 한국공공역사협회 초청을 받아 개봉 전에 이 영화를 볼 수 있었습니다. 은 사북 사건의 진실과 함께, 최대한 균형 잡힌 시선으로 당시의 상황을 되돌아보려고 노력했습니다. 교사로서 이 영화가 사북 아이들에게 자기들이 살아가고 있는 지역의 역사를 알아가는 기회가 될 것이라는 생각이 들었습니다. 지난해 11월, 사북에서 사건 45주년 기념식이 열렸습니다. 이 자리에서 김민석 국무총리의 영상 메시지가 깜짝 송출되었습니다. 제1기, 제2기 진실·화해를 위한 과거사정리위원회의 권고처럼, 정부는 불법적인 국가폭력으로 인한 희생자와 가족들의 상처에 대해 진심으로 위로하고, 명예 회복에 힘쓰겠습니다. 진심 어린 사과를 전할 방법도 적극적으로 찾겠습니다.

정부는 사북사건의 피해자 분들께서 경찰 측 피해자 및 노조지부장 가족과 진심 어린 화해를 이루기 위해 노력하고 계시는 것을 높이 평가하며, 이 지역 모든 분들의 아픔을 기억하면서 진실 규명을 위해 노력하겠다는 메시지가 전달되었습니다. - 2025년 11월 21일 제45주년 사북항쟁 기념식, 김민석 국무총리의 영상 메시지 중에서 사북 사건 피해자들에게 위로를 전하고 향후 국가가 진심 어린 사과를 전할 방법을 적극적으로 찾겠다는 최고위급 책임자의 약속을 들은 참석자들은 오랫동안 박수를 쳤습니다. 사북항쟁 피해자 어르신들의 얼굴에 잠시나마 미소가 비쳤던 기억은 아직도 생생합니다. 이제는 정말 사북의 봄이 오지 않을까 하는 기대가 부풀었던 순간이었습니다. 어느 교사가 만난 '1980 사북' 사북 학생들이 자기 지역의 역사를 다룬 영화 을 함께 관람했으면 좋겠다는 바람은, 여러 사람의 도움으로 이루어졌습니다. 저는 어떻게 하면 학생들과 더 의미 있는 활동을 할 수 있을지 고민했습니다. 처음에는 더 많은 사람이 영화를 볼 수 있도록 소셜네트워크서비스(SNS) 홍보 활동을 학생들과 함께 하려고 했습니다. 교내 협의 과정에서 교장 선생님께서 '진실·화해위원회의 권고에 따라 사북 사건에 관한 국가 차원의 사과와 피해자 명예 회복을 대통령께 부탁하는 편지를 보내는 게 어떠냐'는 아이디어를 주셨습니다. 또한 영화의 등장 인물들에게도 편지를 보내면 좋겠다는 의견도 나왔습니다. 학생들은 직접 지역 이슈를 고민하고 목소리를 내는 활동을 통해 시민과 국가의 역할을 고민해 볼 수 있겠다는 생각을 했습니다. 또한 우리 주변에서 벌어지고 있는 갈등을 학생들이 이해하고, 오해와 미움을 넘어 화해의 길로 나아가는 계기를 만들 수 있다고 믿었습니다. 그런데 막상 시작하려 하니 여러 고민이 들었습니다. 과연 학생들이 두 시간 넘는 다큐멘터리를 끝까지 볼 수 있을까? 영화에 나오는 참혹한 고문 증언을 보고 충격 받지는 않을까? 혹시라도 학생 중에 피해자 가족이 있다면 오히려 마음에 상처를 입지 않을까? 대통령께 편지를 쓰는 활동이 어떤 사람들에게는 편향된 정치적 활동으로 보이지 않을까? 저는 활동의 목적을 다시 생각했습니다. 단순히 사북 사건의 내용을 알리고 당시 권력을 장악한 신군부의 행태를 비난하는 것으로 그쳐서는 안 됩니다. 오히려 이 활동은, 지역에서 벌어졌던 사건을 통해서, 통제 받지 않는 권력이 얼마나 위험한지, 부당한 공권력에 의해 사람들의 삶이 어떻게 고통 받는지 생각해 보는 기회가 되어야 합니다. 지역에서 일어난 역사적 사건의 피해자들을 위로하는 편지를 쓰고, 사건 해결을 위해 국가가 관심을 가져 달라고 편지를 쓰는 일은, 지역 학생들이 건강한 시민으로 성장하는 과정에서 중요한 현장 교육이 될 수 있을 것입니다. 저는 전체 학생들에게 활동의 취지와 영화의 개요를 안내했습니다. 특히 사북사건 피해자 가족인 학생들에게는 사전에 설명하고 양해를 구했습니다. 또한 정치적 논쟁의 여지가 있는 내용은 학생 스스로 판단하도록 했습니다. '안녕, 할아버지?' 지난해 12월 초 지역의 작은 영화관에서 학생들과 함께 을 봤습니다. 6년이라는 적지 않은 시간 동안 갈등의 한복판으로 들어가 수많은 사람들과 만나고 자료를 수집하면서 다큐멘터리 영화가 제작된 과정에 학생들은 관심을 보였습니다. 학생들은 사건과 직접 관련 없는 사람들까지 고문 받고 삶이 망가진 이야기를 듣고 상당히 안타까워했습니다. 영화를 보고 돌아와서 학생들은 가볍지 않은 마음으로 진지하게 편지를 썼습니다. 그 중에는 사북항쟁 피해자의 손자가 쓴 편지도 있었습니다. 안녕 할아버지, ○○이야. 몇 년 전에 할아버지가 인터뷰한 거 영화로 나온다고 했었잖아. (...) 사북이라는 지역에 거주하고 있으면서도 왜 모르지라고 생각해 왔는데 이제는 많은 지역 사람들이 관심을 가지게 되었네. 기쁘기도 하고 화나기도 하고 슬프기도 해. 영화를 보니까 할아버지가 설명해 줬던 내용보다 훨씬 더 많더라고. 우리 할아버지는 정말 힘든 삶을 살아왔구나, 할아버지에게 더 잘해야겠구나라고 생각했어. 나는 할아버지가 부끄럽지 않고 정말 자랑스러워. - 사북고등학교 1학년 안○○의 편지 중에서 심한 고문을 겪고도 굴하지 않고 삶을 꾸려온 할아버지에 대한 손자의 자랑스러움이 느껴졌습니다. 아이가 마음을 다치지 않을까 염려했는데, 오히려 의연한 태도를 보여준 것이 기특했습니다. 영화를 본 학생들 중에는 사건 당시 부녀회장 등 여성 피해자들이 겪은 참혹한 고문에 안타까움을 드러내는 학생들이 특히 많았습니다. 눈 앞에서 펼쳐지는 생생한 고문의 증언이 상상을 뛰어넘는 것이어서 더욱 그랬을 것입니다. 어르신들께서 얘기하실 때 제 마음도 아파졌습니다. 저는 옛날에 그런 일이 있는 줄도 모르고 18년째 사북에서 살고 있었습니다. (...) 이제까지 사북의 역사, 어르신들의 역사를 잘 몰라서 죄송합니다. 늦게 알게 된 만큼 더 좋은 사회를 만들도록 노력하겠습니다. - 사북고등학교 2학년, 장○○의 편지 중에서 평소 학교에서 별로 눈에 띄지 않게 조용히 지내던 학생들이, 길고 긴 편지를 진지하게 써내려가는 모습이 개인적으로 기억에 남았습니다. 요즘 학생들은 자신의 감정을 드러내는 것을 꺼린다고 생각했는데, 대부분의 편지에 자기의 솔직한 감정이 담겨 있어서 교사로서 반성했습니다. 영화 등장인물에게 편지를 쓴 학생 중에 강윤호씨를 선택한 학생이 의외로 많았습니다. 억울한 누명을 쓰고 고문을 받고 후유증으로 고생하며 가족과도 이별하는 아픈 현실을 혼자서 버텨내야 했던 강윤호씨가 결국 재심에서 무죄를 선고 받고 울먹이는 장면이 학생들에게 강렬한 인상을 남긴 것 같습니다. 아마 학생들이 사북사건의 억울한 피해자들이 얻어내기를 바라는 희망이 실현된 것에 안도한 것이 아닌가 싶습니다. 억울하게 잡혀서 혐의를 받았지만 2022년에 재심으로 무죄판결을 받게 되셔서 정말 다행이에요. 제가 해드릴 수 있는 것은 감사와 위로밖에 없지만 이렇게라도 조금이나마 힘이 되었으면 좋겠습니다. 저도 많이 생각하고 사북에 대해 깊게 생각하는 계기가 되었습니다. - To. 강윤호님, 사북고등학교 2학년 정○○의 편지 중에서 저는 이 다큐멘터리 영화를 보면서 제 고향의 과거를 뼈저리게 느낄 수 있었습니다. (...) 누명을 쓰게 되었다는 게 얼마나 가슴 아픈 일인지 가늠이 되지 않습니다. 견뎌냈기에 결국 죄를 벗어날 수 있었던 할아버지가 정말 멋있습니다. (...) 저도 이 사건에 큰 관심을 가지고 모두가 억울하지 않게 될 때까지 응원하겠습니다. - 강윤호님께, 사북고등학교 1학년 김○○의 편지 중에서 1980년 사북에서 가장 논란이 된 사건에 휘말렸던 김순이씨에게 편지를 쓴 학생들도 있었습니다. 김순이씨는 노조지부장의 아내로 당시 흥분한 일부 광부와 부녀자들에게 붙잡혀 공개적으로 심한 학대와 고초를 당하신 분입니다. 영화 이 말하고 있는 것처럼 영화에 등장한 사북사건의 관련 인물들은 사실 모두가 피해자입니다. 학생들은 정확히 그 점에 공감하고 김순이씨와 그 가족에게도 편지를 썼습니다. 영화를 감상한 뒤 사건의 전말을 더욱 자세히 알았고 부당한 폭력에 노출된 것이란 것도 알게 되었습니다. 그렇지만 광부 측과 대화를 통해 서로 간 오해를 해결하셨으면 좋겠습니다. 사건 이후 힘든 삶을 사신 후손 분들께, 사건을 정확하게 파악하지 않고 단정 지어 생각한 점을 사죄 드립니다. 또한 위로의 말씀을 올립니다. - 김순이님 후손 분들께, 사북고등학교 2학년 전○○의 편지 중에서 영화를 보고 모두가 피해자이고 억울하다는 사실을 알게 되었습니다. (...) 제가 여러분의 아픔을 완전히 공감할 순 없지만 씻을 수 없는 상처를 받은 사실은 압니다. 그동안 고생하셨습니다. (...) 사북항쟁은 국가와 동원탄좌가 잘못한 사건입니다. 너무 서로를 미워하지 말아주세요. (...) 국가에게 사과 받아야 합니다. 제가 해드릴 수 있는 것은 이 사건을 기억하고 피해자 분들을 아는 것입니다. - 김순이씨와 그 가족 분들께, 사북고등학교 2학년 강○○의 편지 중에서 당시 노조가 광부들을 충분히 대변하지 못해 어용으로 지탄 받은 일과는 무관하게, 김순이씨와 그 가족들이 오랫동안 이 일로 고통을 받은 점에 대해서 학생들이 공감하고 위로하고자 노력한 것은 앞으로 어떤 사건의 진실을 밝히고 의미를 평가할 때 우리가 지향해야 할 점을 보여줍니다. '안녕하세요, 대통령님' '우리가 대통령님한테 편지를 보내도 되나요?' '진짜 편지 보내면 대통령님이 읽어보시나요?' 학생들은 대통령에게 편지를 보내기도 전에 긴장을 많이 했습니다.'글씨를 잘 못쓰는데 괜찮나요?' 어떤 학생들은 마치 대통령과 개인적인 대화를 나누기라도 하는 듯 기대감을 나타내기도 했습니다. 그 때 어떤 학생이'현재의 대통령이 이 사건에서 잘못한 것이 없는데 왜 이재명 대통령님이 사과해야 하나요?'라고 물었습니다. 충분히 생각할 수 있는 질문이었습니다. 사실 현재의 대통령이 46년 전 사북에서 공권력이 불법적으로 벌인 일과 그로 인한 피해에 대해 무슨 잘못이 있겠는가? 심지어 부친이 태백의 탄광에서 근무한 적이 있다고 알려진 이재명 대통령은, 사북의 아이들처럼 광부들의 자손이라고도 할 수 있는데 말입니다. '대통령은 잘못이 없지만, 국가 공권력에 의한 불법적인 폭력에 대해 피해자들에게 사과와 명예 회복을 현재 국가를 대표하는 대통령께 부탁하는 것이다





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