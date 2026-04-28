사바스티안 사웨, ‘서브2’ 세계신기록의 비밀은 단순한 식단과 과학적 접근에 있었다

케냐의 사바스티안 사웨가 런던 마라톤에서 2시간 벽을 돌파한 세계신기록을 세우며 마라톤 역사에 새로운 장을 열었다. 그의 성공 비결은 철저한 훈련, 과학적 식이요법, 최신 장비의 조합이었다.

세계 마라톤 역사상 처음으로 공식 대회에서 2시간 벽을 돌파한 케냐의 사바스티안 사웨 (31)의 기록 뒤에는 단순한 식단과 철저한 연료 전략이 숨겨져 있었다. 사웨는 26일 영국 런던 마라톤 에서 1시간 59분 30초를 기록하며 우승을 차지했고, 이는 공식 대회 사상 첫 ‘ 서브2 ’이자 세계신기록 으로 기록되었다.

기록 달성 후 가장 큰 관심사는 ‘어떻게 가능했나’였다. 답은 훈련과 식이관리의 결합에 있었다. 사웨의 코치 클라우디오 베라르델리는 가디언과의 인터뷰에서 “지난 6주 동안 주당 평균 200km 이상을 달렸고, 최고 훈련량은 주 241km에 달했다”고 밝혔다. 기록 달성에는 식이요법도 중요한 축을 차지했다.

사웨의 레이스 당일 아침 식사는 빵과 꿀로 매우 단순했다. 이는 빠르게 흡수되는 탄수화물 중심의 전형적인 장거리 경기 전 식사였다. 빵은 빠른 에너지원이고, 꿀은 고농도 당분으로 혈당을 빠르게 올리는 역할을 한다. 마라톤에서는 경기 전 탄수화물 저장량이 기록에 직접 연결된다. 42.195km 동안 체내 글리코겐이 고갈되면 속도가 급격히 떨어지는 이른바 ‘벽(hitting the wall)’ 현상이 나타난다.

사웨의 식단은 이 구간을 최대한 늦추기 위한 전략이었다. 경기 중 보급도 중요한 요소였다. 사웨는 스웨덴 스포츠 영양 브랜드의 탄수화물 젤을 사용했다. 고농도 탄수화물을 위 부담 없이 흡수할 수 있도록 설계된 제품으로, 최근 세계 정상급 마라토너들이 널리 활용하고 있다.

베라르델리는 “슈즈와 정확한 연료 공급 덕분에 마라톤이 새로운 시대로 들어섰다”고 평가했다. 장비도 기록에 영향을 줬다. 사웨는 아디다스의 최신 레이싱화 프로 에보3를 착용했다. 무게는 100g 이하로 현재 상용 슈퍼슈즈 중 가장 가벼운 수준이다.

가디언은 “주 200km가 넘는 훈련량, 경기 전 탄수화물 중심 식단, 경기 중 정교한 에너지 보급, 초경량 슈즈 기술이 맞물려 서브2를 이뤘다”고 전했다. 사웨의 기록은 마라톤의 새로운 가능성을 열었고, 이는 과학적 접근과 기술의 결합이 가져온 성과로 평가된다. 그의 성공은 단순한 개인 기록을 넘어 마라톤의 패러다임을 바꿀 수 있는 중요한 이정표가 될 것이다. 마라톤은 이제 더 이상 인간의 한계를 논하는 것이 아니라 과학과 기술의 발전이 어떻게 인간의 능력을 극대화할 수 있는지 보여주는 장이 되고 있다.

사웨의 기록은 앞으로의 마라톤 역사에서 중요한 참고점이 될 것이며, 다른 선수들에게도 새로운 도전과 영감을 줄 것으로 기대된다





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