사바스티안 사웨의 2시간 이내 마라톤 완주, 기술 도핑 논란 일다

케냐의 사바스티안 사웨가 2026 런던 마라톤에서 인류 최초로 2시간 이내에 마라톤을 완주하며 세계 신기록을 세웠지만, 착용한 초경량 마라톤화가 기술 도핑 논란을 불러일으키고 있습니다. 신발 기술 발전이 스포츠 기록에 미치는 영향과 공정성에 대한 논의가 뜨겁습니다.

2026 런던 마라톤 대회에서 케냐의 사바스티안 사웨 가 인류 최초로 2시간 이내에 마라톤 풀코스를 완주하며 세계 신기록 을 세웠지만, 그의 기록이 착용한 초경량 마라톤 화로 인한 ‘ 기술 도핑 ’이 아니냐는 논란이 일고 있습니다.

사웨는 지난 26일 영국 런던에서 열린 대회에서 1시간 59분 30초라는 놀라운 기록으로 우승을 차지했습니다. 그의 발에 신고 있던 아디다스 아디제로 아디오스 프로 에보3는 한 짝 무게가 97g에 불과하며, 500달러(약 74만원)의 고가에 판매되는 초경량 마라톤화입니다. 일부에서는 이 신발이 기록 단축에 상당한 도움을 주었을 가능성을 제기하며 기술 도핑 논란을 불러일으키고 있습니다. 사웨는 논란에 대해 “신발은 규정에 맞는 것으로 승인받은 것”이라며 “가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 들지만, 규정을 준수하며 경기에 임했다”고 해명했습니다.

하지만 ‘슈퍼 슈즈’로 불리는 이러한 고성능 신발들은 육상계에서 오랜 기간 동안 논쟁의 중심에 있었습니다. 로이터 통신은 지난 9년간 마라톤 세계 기록이 초 단위에서 분 단위로 단축된 배경에는 글로벌 스포츠 브랜드들의 신발 개발 경쟁이 큰 영향을 미쳤다고 분석합니다. 2016년 나이키가 탄소섬유판을 삽입한 ‘베이퍼 플라이’ 시리즈를 선보인 이후, 카본화는 발이 지면을 딛고 나아갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄이는 효과를 제공하며 기록 단축에 기여했습니다.

로이터 통신은 신발의 기능에 따라 달리기 효율이 2~4% 증가할 수 있으며, 이는 42.195km 마라톤에서는 엄청난 차이를 만들어낼 수 있다고 강조했습니다. 이러한 신발 속 탄소판이 스프링처럼 작용하여 선수의 능력치를 넘어서게 한다는 비판도 꾸준히 제기되어 왔습니다. 세계육상연맹은 이러한 논란을 인지하고 2020년 엘리트 선수 신발 규정을 신설하여 밑창 두께를 40mm 이하로 제한하고, 탄소섬유판도 1장만 허용하는 기준을 마련했습니다. 그러나 규제 이후에도 브랜드 간의 기술 경쟁은 끊이지 않고 있으며, 세계육상연맹은 기술 혁신 자체는 허용하고 있습니다.

로이터 통신은 ‘슈퍼 슈즈 시대’가 열리면서 세대를 넘는 기록 비교는 사실상 불가능해졌다고 지적합니다. 과거 우사인 볼트 역시 2021년 세계육상연맹이 새로운 스파이크를 신지 못하게 했던 과거와 현재의 규정 차이를 언급하며 비판적인 입장을 표명했습니다. 기술 도핑 논란은 육상뿐만 아니라 수영에서도 유사한 사례를 찾아볼 수 있습니다. 2008년 전신 수영복을 입은 선수들이 108개의 세계 기록을 세우며 논란이 커졌고, 결국 2010년 전신 수영복은 퇴출되었습니다. 기술 발전과 스포츠의 공정성 사이의 균형점을 찾는 것은 끊임없이 제기되는 과제입니다





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