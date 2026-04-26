사바스티안 사웨, 런던 마라톤서 1시간 59분 30초 신기록 우승!

케냐의 사바스티안 사웨가 런던 마라톤에서 1시간 59분 30초라는 놀라운 기록으로 우승하며 마라톤 역사에 새로운 이정표를 세웠습니다. 2시간의 장벽을 깨고 세계 신기록을 달성한 그의 위대한 업적을 소개합니다.

케냐의 사바스티안 사웨 가 26일 영국 런던에서 열린 런던 마라톤 에서 믿을 수 없는 기록으로 마라톤 역사를 새로 썼습니다. 그는 1시간 59분 30초라는 놀라운 시간으로 우승을 차지하며, 2시간의 장벽을 깨는 데 성공했습니다.

이는 이전 세계 기록 보유자였던 켈빈 킵툼의 기록보다 무려 65초나 빠른 기록입니다. 킵툼은 2시간 벽 돌파의 강력한 후보였지만, 안타깝게도 교통사고로 세상을 떠났습니다. 사웨는 이미 작년 런던 마라톤에서도 우승한 경험이 있으며, 이번 기록은 그의 꾸준한 노력과 뛰어난 실력을 입증하는 결과입니다.

이번 런던 마라톤에서는 사웨 외에도 우간다의 제이콥 키플리모가 2시간 00분 28초라는 뛰어난 기록으로 2위를 차지하며 킵툼의 기록을 넘어서는 저력을 보여주었습니다. 1981년부터 시작된 런던 마라톤은 세계육상연맹의 공인을 받는 권위 있는 대회로, 이번 사웨의 기록은 마라톤 역사에 길이 남을 것입니다. 42.195km의 마라톤 풀코스를 2시간 안에 완주하는 것은 오랫동안 ‘신의 영역’으로 여겨져 왔습니다. 2019년 엘리우드 킵초게가 비공식 이벤트에서 1시간 59분 40초를 기록한 적이 있지만, 이는 페이스 메이커와 특수 설계된 코스, 레이저 가이드 차량 등의 도움을 받은 상황이었습니다. 하지만 사웨는 오픈 레이스 환경에서 규정을 준수하며 경쟁자들과 함께 달리면서, 인간의 한계를 뛰어넘는 위대한 업적을 달성했습니다.

그는 인위적인 도움 없이도 42.195km를 완주할 수 있다는 것을 증명하며, 마라톤의 새로운 시대를 열었습니다. 사웨는 30km 지점에서부터 35km 지점까지 5km 구간을 13분 54초에 주파하며 케젤차와 함께 선두를 달렸습니다. 키플리모는 이들과 격차를 벌이며 3위에 머물렀습니다. 이후 선두 두 선수는 더욱 속도를 높여 남은 5km를 13분 42초에 주파하며 2시간 이내 완주 가능성을 높였습니다.

사웨는 결승선 1.61km를 남겨두고 케젤차를 따돌리며 단독 질주를 시작했고, 결국 세계 신기록을 세우는 데 성공했습니다. 그는 전반부보다 후반부를 더 빠르게 달리는 네거티브 스플릿 전략을 구사하며, 후반 21km를 59분 1초 만에 주파하는 놀라운 지구력을 보여주었습니다. 사웨는 “레이스를 잘 시작했고, 결승선에 가까워질수록 힘이 넘쳤다. 결승선에 도착해서 시간을 확인했을 때 정말 기뻤다”며 소감을 밝혔습니다.

또한 “두 번째로 런던 마라톤에 참가하는 것은 저에게 매우 중요한 일이었고, 그래서 열심히 준비했다. 4개월 동안의 노력이 오늘 좋은 결과로 이어졌다”고 덧붙였습니다. 올해 런던 마라톤에는 남녀 5만 9천여 명의 선수가 참가했으며, 그리니치 공원에서 시작된 레이스는 런던 시내를 지나 버킹엄 궁전 근처 더 몰에서 마무리되었습니다. 여자 마라톤에서도 에티오피아의 타기스트 아세파가 2시간 15분 41초로 우승하며 자신이 세웠던 여자 마라톤 세계 신기록을 경신하는 쾌거를 이루었습니다





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