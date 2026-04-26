사바스티안 사웨, 마라톤 ‘2시간의 벽’ 마침내 깨뜨리다

케냐의 사바스티안 사웨가 2026 런던 마라톤에서 1시간 59분 30초라는 놀라운 기록으로 마라톤 풀코스 ‘2시간의 벽’을 깨뜨렸습니다. 이는 마라톤 역사상 최초의 ‘서브 2’ 달성입니다.

케냐의 마라톤 선수 사바스티안 사웨 가 2026 런던 마라톤 에서 믿을 수 없는 기록을 세우며 마라톤 역사에 새로운 이정표를 세웠습니다. 그는 42.195km 풀코스를 1시간 59분 30초에 완주하며 마라톤 풀코스 ‘2시간의 벽’을 마침내 깨뜨렸습니다.

이는 켈빈 킵툼이 2023년 시카고 마라톤에서 세운 종전 세계 기록 2시간 00분 35초를 35초나 단축시킨 놀라운 결과입니다. 사웨의 이 쾌거는 마라톤 역사상 최초로 ‘서브 2’를 달성한 순간으로 기록되었습니다. 그의 뒤를 이어 에티오피아의 요미프 케젤차 역시 1시간 59분 41초의 기록으로 2위에 올랐고, 우간다의 제이콥 키플리모도 2시간 00분 28초로 3위를 차지하며 2시간 이내 진입에는 실패했지만 종전 기록보다 빠른 속도로 결승선을 통과했습니다.

마라톤에서 2시간은 오랫동안 ‘마의 벽’으로 여겨져 왔습니다. 2014년 데니스 키메토가 2시간 02분 57초를 기록하며 벽에 다가섰고, 2018년 일리우드 킵초게는 2시간 01분 39초를 기록하며 더욱 꿈에 가까워졌습니다. 킵초게는 23세의 나이에 키메토의 기록을 뛰어넘었지만, 안타깝게도 2024년 2월 교통사고로 세상을 떠났습니다. 그러나 사웨와 케젤차는 킵툼의 뒤를 이어 새로운 시대를 열었습니다. 이번 신기록 달성에는 여러 요소들이 복합적으로 작용했습니다.

런던 마라톤 코스는 베를린 마라톤과 함께 기록 달성에 유리한 코스로 평가받는데, 초반 내리막과 평지 위주의 코스 구성이 특징입니다. 37km 구간의 언덕을 제외하면 오르막이 거의 없어 선수들이 속도를 유지하기에 용이합니다. 또한, 섭씨 10도 중반대의 쾌적한 기온과 건조한 날씨, 그리고 거의 불지 않는 바람 또한 기록 달성에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 뿐만 아니라, 치열한 경쟁 또한 사웨의 기록 향상에 큰 영향을 미쳤습니다. 사웨, 케젤차, 키플리모는 경기 막판까지 팽팽한 경쟁을 펼치며 서로를 자극했고, 사웨는 이러한 경쟁 속에서 지치지 않고 후반까지 힘을 발휘할 수 있었습니다.

여성부에서도 남자 선수와 함께 달리지 않은 레이스 기준으로 최고 기록인 티그스트 아세파의 2시간 15분 41초가 나왔습니다. 사웨가 착용한 신발 또한 주목할 만합니다. 그는 이번 대회에서 아디다스의 아디제로 아디오스 프로3를 착용했는데, 이는 나이키의 알파플라이와 마찬가지로 탄소 섬유 플레이트를 사용하여 추진력을 높이고 에너지 손실과 피로를 줄이는 효과가 있는 카본화입니다. 아디제로 아디오스 프로3는 불과 97g의 가벼운 무게를 자랑하며, 전작인 에보2보다 30g 이상 무게를 줄였습니다.

이 신발의 발매 가격은 약 74만원입니다. 사웨의 기록은 단순한 개인의 업적을 넘어 마라톤의 한계를 뛰어넘는 인간의 가능성을 보여주는 역사적인 순간으로 평가받고 있습니다





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