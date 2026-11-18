서울고법, 새만금 국제공항 기본계획 취소 판결 유지. 국토부, 조류 충돌 위험성 평가 소홀 및 환경 파괴 우려를 이유로 계획 무효 선언. 지역 개발 필요성보다 생명 안전 우선.

서울고등법원 행정4부(부장판사 이광만)는 18일 새만금 국제공항 개발 사업의 기본계획 취소를 청구한 소관 사건에서 원고 측의 주장을 인용했다. 이는 지난해 9월 11일 서울행정법원이 내린 1심 판결을 그대로 유지한 것으로, 정부 수립계획의 위법성을 명확히 인정한 첫 상고심 판단이다.

법원, 개발 편익보다 생명안전 우선 명시

법원은 국토교통부가 새만금 국제공항 기본계획을 수립하는 과정에서 조류 충돌 가능성과 환경 파괴 위험성을 제대로 평가하지 않았다고 판단했다. 특히 공공의 생명과 신체 안전 보호 및 환경 보전에 대한 공공이익을 중요성에 상응하는 수준으로 검토하지 않고, 개발 편익만을 지나치게 중시했다는 점을 지적했다. 이러한 균형 잡기의 결여로 인해 해당 계획은 위법하며 취소되어야 한다는 것이 법조의 명확한 입장이다.

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서울고법 관계자는 "국토교통부는 신공항 부지 선정 단계부터 조류 충돌 위험성을 전혀 고려하지 않았다"며 "부지를 정한 뒤 사후적으로 위험 관리 방안을 검토하는 방식은 부적절하다"고 밝혔다. 계획 단계에서부터 조류 충돌 위험을 회피하거나 충분히 저감할 수 있는지에 대한 심사가 선행되어야 했다는 것이다.

국토교통부가 후속으로 제시한 저감 조치조차 이 사업 부지의 고유한 특성을 충분히 반영하지 못했다는 평가다. 수라갯벌은 조류 이동 경로상에 위치해 있으며 수많은 겨울철새 도래지와 중간 기착지로 둘러싸여 있어, 기존 저감 방식으로는 위험을 통제하기 어렵다는 것이 법원의 분석이다.

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국토부 주장 반박, 조류 생태계 심각성 강조

국토교통부는 공항 건설이 '균형 있는Regional 발전 촉진'에 필요하다고 주장했으나 법원은 이를 받아들이지 않았다. 법원은 전북 지역의 경제 활력 증대가 강하게 필요하고 지역 주민과 사업가들이 개발 계획을 오래전부터 갈망해 온 것은 사실임을 인정했다. 하지만 이러한 공공이익은 신공항이 안전하게 운영될 수 있을 때만 전제될 수 있다는 입장을 견지했다.

법원은 "항공 안전은 조류 충돌 사고 하나만으로도 수많은 생명과 신체, 재물에 심각한 피해를 줄 수 있기 때문에 공항 부지를 선정할 때 특히 중시되어야 할 공공이익"이라고 강조했다. 즉, 지역 경제 효과만으로는 안전성을 담보하지 못한 개발 계획을 정당화할 수 없다는 논리다.

이번 사건을 제기한 새만금신공항 취소 공동행동에 속한 세 명의 시민과 환경단체들은 판결 결과에 대해 큰 환영의 뜻을 나타냈다. 특히 수라갯벌은 약 24만 마리의 철새와 백로 및 도요목 등 멸종위기종 59종을 포함하는 중요한 생태계로, 공항 건설로 인한 환경 파괴 우려가 지속적으로 제기되어 왔다.

법정 현장 분위기 및 향후 추진 방향

서울고등법원 별관 제303호 열정정에서 선고가 내려지는 순간, 공동행동 원로와 환경단체 활동가, 시민들로 가득 채워진 법정 안에서는 박수 터져 나왔다. "이 계획은 이익의 균형에 결함이 있으므로 취소되어야 한다"는 판사의 선고문이 낭독되자, 법정 안에서는 환호성과 박수가 연이어 터져 나왔다. 법정 밖으로 나올 때는 서로 악수를 나누며 "우리가 이겼다"고 외치기도 했다.

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일부 참석자는 서로를 포옹하며 눈물을 보이기도 하는 등, 오랜 기다림 끝에 얻은 승리에 대한 감회를 드러냈다. 이번 판결은 2028년 완공을 목표로 전북특별자치도 새만금 지역 340만㎡ 부지에 활주로, 활주로, 여객 터미널, 화물 터미널을 건설하려는 국토부의 대규모 계획에 대한 강력한 저지 신호탄이 되었다.

새만금신공항 취소 공동행동과 시민들은 이번 서울고법의 판결을 통해 신공항 건설 사업의 기본 타당성에 근본적인 의문이 제기되었음을 강조했다. 앞으로 국토교통부는 이 판결에 따라 추가적인 개발 계획을 수립하거나 법적 대응을 할 가능성이 크며, 환경 및 안전성 기준을 충족하는 새로운 접근 방식이 요구될 것으로 보인다.