사립초·국제학교의 학습 부담과 관리, 그리고 대안학교 힙스의 장단점

양육자들이 사립초등학교와 국제학교를 선택하는 주요 이유는 학습에 대한 엄격한 관리입니다. 이 기사에서는 사립초등학교와 국제학교의 시험 부담과 학습 관리에 대해 심층적으로 분석하며, 최근 주목받는 대안학교 힙스의 장단점도 함께 다룹니다. 특히 사립초등학교에서 반 평균이 97점이라는 놀라운 사례를 통해 교육 환경의 차이를 확인할 수 있습니다.

안녕하세요! 부모님들께 안내드립니다.

'hello! Parents'를 관심 목록에 추가해주셨습니다. 양육자들이 국제학교와 사립초등학교를 선택하는 또 다른 이유는 바로 '학습'입니다. 공립초등학교와 달리 사립초등학교에서는 1학년부터 국어, 영어, 수학 등 주요 과목에 대한 시험을 실시합니다.

이는 영어뿐만 아니라 모든 과목의 수준을 객관적으로 평가하고 최대한 향상시킬 수 있는 장치로 작용합니다. 국제학교 역시 학습에 대해 느슨하지 않습니다. 매주 영어 단어 테스트와 수학 쪽지시험 같은 다양한 평가가 이루어지며, 매일 이어지는 숙제와 독서 활동까지 포함하면 학습량은 결코 적지 않습니다. 게다가 일정 기준을 충족하지 못하면 유급될 수 있는 구조로 인해 공부에 대한 부담이 자연스럽게 생깁니다.

그렇다면 두 학교의 시험 부담은 어느 정도일까요? 학습 관리는 어떻게 이루어질까요?

'hello! Parents'가 김양미 리즈잉글리시 대표와 함께하는 '국제·사립·공립초 모두 보내봤습니다' 칼럼 3회에서는 시험과 학습 관리에 대해 심층적으로 다룹니다. 또한 최근 양육자들 사이에서 주목받는 대안학교 힙스(HIFS)의 장단점도 함께 분석합니다. 오혜린 디자이너의 글에 따르면, 사립초등학교에서는 반 평균이 97점이라는 놀라운 결과도 나올 수 있습니다. 4월의 어느 날, 학교 커뮤니케이션 앱 하이클래스에 시험 공지가 올라왔습니다.

아이가 국제학교를 떠나 사립초 4학년으로 전학한 지 한 달쯤 지난 시점이었습니다. 그동안 영어 학원에서 사립초 학생들을 가르친 경험이 있었지만, 내 아이가 그 시험을 본다는 생각에 긴장이 되었습니다. 아이의 첫 시험 과목은 국어, 수학, 사회, 과학이었습니다. 영어는 토플 주니어 시험으로 대체되었습니다.

사실 영어는 큰 걱정이 없었습니다. 영어유치원 1년 반, 국제학교 3년을 다닌 뒤에도 대치동 '빅 7'로 꼽히는 영어학원에 다니고 있었기 때문입니다. 문제는 다른 과목이었습니다. 1학년부터 선행 학습을 해온 사립초 친구들에 비해 아이의 진도는 늦은 편이었습니다. 점수 차이만큼이나 두려웠습니다.

시험이 끝나자 하이클래스에 아이의 시험 점수와 반 평균 점수가 올라왔습니다. 다행히 아이는 모든 과목에서 88~96점 사이의 점수를 받았습니다. 대부분 평균을 웃도는 결과에 안도감을 느꼈습니다.

'앞으로도 이렇게 공부하면 되겠구나'라는 생각이 들었습니다. 적어도 마지막 과목의 평균을 보기 전까지는요. 사회 과목의 평균이 97점이라는 사실에 순간 눈을 의심했습니다. 아이의 점수(96점)가 평균에 미치지 못하는 것도 걱정스러웠지만, 그보다 놀라운 건 같은 반 아이들의 높은 수준이었습니다.

시험이 쉬운 것이 아니었습니다. 어른의 시각으로 봐도 문제는 충분히 난이도가 있었습니다. 1등이 아니라 반 평균이 97점이라니. 비로소 사립초에 왔다는 게 실감이 났습니다





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