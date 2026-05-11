사랑과 기억의 파고를 넘어서: 연극 '너울'이 그리는 퀴어의 삶과 돌봄의 연대기

중년 여성 퀴어 커플의 현재와 과거를 교차하며, 사랑의 이름으로 행해지는 돌봄과 그 이면에 숨겨진 기억의 파편들을 섬세하게 추적하는 연극 '너울'에 대한 심층 분석입니다.

무대 위에 놓인 몇 개의 의자와 탁자, 그리고 정적을 깨는 조명이 켜지는 순간 관객은 6명의 배우가 만들어내는 기묘한 움직임에 압도된다. 배우들은 끊임없이 무대를 가로지르고, 서로를 마주치며, 교차한다.

때로는 멈춰 서서 상대방을 뚫어지게 바라보지만, 그 시선의 끝이 정확히 누구를 향하고 있는지는 모호하게 처리되어 묘한 긴장감을 자아낸다. 이러한 도입부는 앞으로 전개될 이야기가 단순히 시간 순서대로 흐르는 서사가 아니라, 기억의 파편들이 엉키고 설키며 재구성되는 과정임을 암시한다. 이어지는 장면은 파도 소리가 잔잔하게 들려오는 어느 한적한 항구 마을의 풍경이다. 이곳에는 50대 여성 커플인 벨과 플로가 살고 있다.

어느 날 갑자기 울려 퍼진 전화벨 소리는 평온해 보이던 그들의 일상에 균열을 일으킨다.

'전화 올 데 없잖아'라는 플로의 무심한 질문에 벨은 '네가 인터넷으로 쇼핑해서 그래'라고 가볍게 응수하지만, 그 대화 밑바닥에는 알 수 없는 불안감이 흐른다. 질병의 후유증으로 고통받는 벨과 그녀를 지극정성으로 돌보며 함께 늙어가는 플로는 서로를 향해 '우린 그냥 너무 행복해'라고 말한다. 하지만 반복되는 전화벨 소리는 이들을 현재의 안온함에서 끌어내어 28년 전의 기억, 즉 그들의 청춘이 뜨거웠던 시절로 안내한다. 연극 '너울'은 120분이라는 시간 동안 50대 커플의 현재와 그들의 20대 시절을 정교하게 교차시킨다.

극은 28년 전, 플로가 커다란 캐리어를 끌고 기차역에 내려 벨과 아나이스를 처음 만나는 찰나의 순간부터 본격적인 이야기를 시작한다. 세 젊은 여성의 관계는 사랑과 갈등, 그리고 이해라는 복잡한 감정의 소용돌이 속에 놓여 있다. 특히 15살이라는 어린 나이에 동성 간의 사랑을 목격한 후 부모와 격렬한 몸싸움을 벌이고 집을 뛰쳐나와야 했던 벨의 상처는 깊고 아프다. 반면 상대적으로 개방적인 환경에서 자란 아나이스는 가족을 대하는 태도나 퀴어의 결혼식에 대한 가치관에서 벨과 뚜렷한 차이를 보인다.

이러한 가치관의 충돌은 세 사람 사이의 미묘한 감정적 너울을 만들어낸다. 불안 속에 끊임없이 움츠러드는 벨은 '물속에서 난 자유'라고 외치며 서핑을 통해 세상을 자유롭게 유영하는 플로에게 강렬하게 이끌리지만, 아나이스는 그런 플로의 태도를 무책임하다고 비판한다. 연극은 이들이 서로의 상처를 어떻게 보듬고, 또 어떻게 서로에게 연결되는지를 섬세하게 그려내며 청춘의 불안정한 아름다움을 포착한다. 하지만 이 작품이 단순한 퀴어 로맨스에 머물지 않는 이유는 중년의 삶에서 마주하는 '돌봄'이라는 무거운 주제로 확장되기 때문이다.

영국 극작가 아이즐리 린의 원작인 이 작품은 이브닝 스탠더드 어워즈에서 신진 극작가상을 수상하며 작품성을 인정받았으며, 한국 무대에서는 처음으로 선보여진다. 연극은 '내 심장이 너울거려'라는 대사를 통해 사랑의 설렘을 표현하는 동시에, '이 너울 치는 세계에서 우리는 어디에 기댈 수 있을까'라는 질문을 던짐으로써 퀴어들이 마주하는 현실적 불안과 고립감을 대변한다. 특히 극 후반부로 갈수록 초점은 질병으로 인해 무너져 내리는 상대를 돌보는 과정에서 발생하는 피로감과 관계의 균열로 옮겨간다.

사랑이라는 이름으로 시작된 헌신이 시간이 흐르며 서로를 가두는 감옥이 된 것은 아닌지, 돌봄의 주체와 객체 사이의 권력 관계는 어떻게 변화하는지에 대한 날카로운 질문을 던진다. 이는 단순히 퀴어의 삶을 넘어, 인간이라면 누구나 마주하게 될 노년과 질병, 그리고 관계의 책임감에 대한 보편적인 성찰로 이어진다. 극이 전개될수록 관객은 이들 사이에 숨겨진 과거의 진실과 몇 차례의 반전을 마주하게 된다. 누가 진정한 희생자이며 누가 보호자인가 하는 문제는 명쾌한 답을 내리기 어렵다.

기억은 주관적이며, 시간이 흐름에 따라 변형되기 때문이다. 세 사람이 젊은 날 내렸던 선택이 현재의 삶에 어떤 영향을 미쳤으며, 그 선택에 대해 얼마나 책임을 져야 하는가라는 묵직한 화두는 극이 끝난 후에도 관객의 마음속에 긴 여운을 남긴다. 공연이 끝나고 소극장 밖에서 스태프들이 건네는 '쉿! 스포 금지'라는 작은 쪽지는 이 연극이 가진 비밀스러운 매력과 반전의 묘미를 다시 한번 상기시킨다.

관객은 스스로 질문하고 답을 찾아야 하며, 그 과정에서 자신의 삶 속에 존재하는 '너울'—즉, 감정의 기복과 삶의 굴곡—을 마주하게 된다. 사랑과 증오, 돌봄과 구속이라는 상반된 가치가 공존하는 이 무대는 17일까지 아르코예술극장 소극장에서 계속되며, 퀴어의 정체성을 넘어 인간 존재의 본질적인 외로움과 연대를 탐구하고자 하는 모든 이들에게 깊은 울림을 줄 것이다





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