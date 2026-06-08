사랑과 죽음, 효율성의 세계 사이에서: 『간소한 삶』이 전하는 메시지

양성희 문화칼럼니스트가 미국 '플레인' 잡지의 글들을 모은 책 『간소한 삶』을 소개하며, 사랑과 죽음, 효율성과 인간성의 관계를 성찰한다. 간소한 삶을 사는 이들이 전하는 죽음과 생명, 연결과 공존의 지혜를 조명한다.

양성희 문화칼럼니스트의 칼럼을 다음과 같이 재구성할 수 있다. 사랑은 죽음을 대면하고 받아들이며, 죽음으로부터 배워야 한다는 메시지를 전한다. 죽음 앞에서만 지상의 사랑이 진정한 크기와 불멸성을 깨닫게 된다.

건강을 제대로 이해하려면 죽음을 포함해야 한다. 사랑의 세계는 죽음을 안고, 고통받으며, 죽음 너머에서 승리한다. 반면 효율성의 세계는 죽음에 무력하다. 죽음의 순간 모든 기계와 시술이 멈추지만, 사랑은 계속된다.

슬픔이 사랑의 불멸을 증명한다. 이 글은 미국의 '소박한 삶을 위한 모임'에서 발간하는 잡지 '플레인'의 글들을 모은 책 『간소한 삶』에서 발췌한 것이다. 아미쉬, 퀘이커 교도, 러다이트 활동가 등 영혼에 도움이 되지 않는 것을 기꺼이 포기하며 사는 이들이 자신의 경험을 나눈다. 간소한 삶을 살다 보면 물질적 삶과 영적 삶이 깊이 연결되어 하나임을 알게 되고, 이를 깨닫고 경험하면 가난한 사람들의 짐을 덜고 전쟁의 근본 원인을 해결할 실마리를 찾을 수 있다.

자연과 공생하는 아미쉬 어린이의 질문에 할머니가 답한 대목도 인상적이다. 토끼가 부엉이에게 잡아먹히는 것을 불쌍하다고 우는 손녀에게 할머니는 '토끼는 원래 부엉이의 먹이다. 우리는 서로 먹지 않으면 살아갈 수 없다. 죽음에서 생명이 시작하는 법이다'라고 말한다.

병원은 사랑의 세상과 전문성과 기계와 절차의 세계가 만나는 장소지만, 실제로는 만나지 않는 공존의 공간이다. 병원에 있었던 몇 주간의 인상으로, 동생은 사랑의 세계에서 병원으로 왔고 가족과 친구와 이웃은 그 세계의 대표로서 병원을 찾아와 연결고리를 유지하려 애썼다. 병원 경험을 통해 사랑과 죽음, 효율성과 인간성을 되돌아보는 계기가 된다





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