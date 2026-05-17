사라지는 청년 여성들과 태안의 눈물: 지방소멸의 진짜 이유

충남 태안군 사례를 통해 지역 산업 구조의 불균형과 인프라 붕괴가 어떻게 청년 여성들의 유출을 가속화하고 지방소멸을 초래하는지 심층 분석합니다.

6.3 지방선거를 앞두고 정치권에서는 지역 살리기를 외치며 수많은 공약을 쏟아내고 있지만, 이는 대개 변방에 대한 일시적인 관심에 그치는 경우가 많다. 흔히 사용되는 지방소멸 이라는 표현은 사실 왜곡된 측면이 크다.

지역이 스스로 잘못하여 사라지는 것이 아니라, 오랜 시간 정치가 방치해 온 지역 불균형의 결과이기 때문이다. 특히 충청남도 태안군은 2026년이라는 거대한 전환점을 맞이하고 있다. 지역 경제의 중추 역할을 하던 화력발전소의 폐쇄가 예정되면서, 산업 구조의 급격한 재편과 인구 감소라는 이중고에 직면한 상태다. 태안의 사례는 단순히 한 지역의 문제가 아니라 대한민국 소외 지역들이 공통으로 겪고 있는 구조적 위기를 상징한다.

태안을 떠나 서울에서 대학 생활을 하는 스무 살 수정의 사례는 지역 청년들이 느끼는 정서적 애착과 현실적 괴리를 잘 보여준다. 수정은 고향 태안의 고요한 밤공기와 바다 내음, 그리고 온 마을이 함께 키워준 것 같은 공동체적 분위기를 그리워하며 매주 고향을 찾는다. 하지만 영양교사가 되어 돌아가고 싶다는 꿈이 실현될지는 불투명하다. 실제로 수정의 고향인 근흥면의 안흥초등학교는 올해 폐교되었으며, 2021년 이후 태안 내 초등학교들은 매년 한 곳꼴로 문을 닫고 있다.

이는 교육 인프라의 붕괴가 다시 청년 유출을 가속화하는 악순환의 고리를 형성하고 있음을 의미한다. 다른 청년 가영 역시 교사가 되어야만 태안에 살 수 있을 것 같다는 생각에 교육대학교에 진학했지만, 과연 돌아갔을 때 자신의 자리가 있을지는 확신하지 못한다. 특히 지역에서 청년 여성의 유출은 인구 감소를 더욱 가파르게 만드는 핵심 요인이다. 비수도권 지역에서 여성 청년들이 남성에 비해 더 높은 비율로 수도권으로 떠나는 현상은 태안뿐 아니라 전국적인 추세다.

태안의 경우 청년층의 성비가 매우 불균형하여, 여성 100명당 남성의 수가 174.5명에 달한다. 이는 수도권의 성비와 극명한 대조를 이루는 수치다. 이러한 불균형은 지역의 산업 구조와 밀접한 관련이 있다. 태안은 석탄 화력발전을 중심으로 한 중화학공업 특성이 강해 남성 중심의 일자리가 압도적으로 많다.

반면 여성들이 선호하거나 전문성을 발휘할 수 있는 사무직이나 서비스직 일자리는 턱없이 부족하다. 과거에는 교사나 간호사가 지역 여성들이 잡을 수 있는 가장 안정적인 직업군으로 꼽혔으나, 이제는 그마저도 보장되지 않는다. 간호학과를 졸업한 윤아의 경우, 태안 내 병의원이 급감하고 기존 인력으로 자리가 채워져 있어 결국 타 지역에서 경력을 쌓은 뒤에야 겨우 고향의 혈액투석실에 취업할 수 있었다. 유아교육을 전공한 아름은 어린이집 폐쇄로 인해 전공을 포기하고 노인 복지 분야인 사회복지사 자격증을 취득해야만 했다.

아이들이 사라진 자리를 노인들이 채우는 현실이 일자리 시장에도 그대로 투영된 것이다. 또한, 태안 기업도시라는 이름으로 대규모 투자가 이루어졌지만, 정작 들어선 것은 골프장 두 곳뿐이었다. 이곳에서 근무하는 청년 여성들은 낮은 임금과 감정 노동, 불안정한 고용 환경 속에서 고통받고 있으며, 이는 결국 결혼과 출산을 포기하게 만드는 원인이 된다. 더욱 심각한 문제는 삶의 질을 결정짓는 필수 사회 인프라의 붕괴다.

최근 태안의 유일한 결혼식장이 문을 닫았다는 소식은 상징적이다. 이는 단순히 예식장 하나가 사라진 것이 아니라, 지역에서 결혼하고 아이를 낳아 기르는 삶의 과정 자체가 불가능해졌음을 의미한다. 산부인과와 소아과 민간 병원이 전무하여 인근 서산이나 당진으로 원정 출산을 떠나야 하는 현실은 지역 여성들에게 태안을 살기 힘든 곳으로 인식하게 만든다. 청년 여성들에게 필요한 것은 거창한 수소 에너지나 드론 산업 같은 신산업 유치 홍보가 아니라, 당장 내일을 기약할 수 있는 안정적인 일자리와 기본적인 의료 및 보육 환경이다.

그럼에도 불구하고 일부 청년들은 새로운 길을 모색하고 있다. 서울에서 전세 사기의 아픔을 겪고 돌아온 은솔은 지역 주민들과 함께 연극을 만들며 청년들의 현실을 무대 위로 옮기고 있다. 일자리가 없어 떠나야만 하는 청년들의 이야기를 다룬 연극은 태안 청년들의 서글픈 자화상이다. 결국 지방소멸의 위기를 극복하기 위해서는 단순한 인구 유입 정책이 아니라, 청년 여성들이 지역에서 자신의 전문성을 발휘하며 삶을 설계할 수 있는 성평등한 일자리 구조와 기본적 생활 인프라의 재구축이 선행되어야 한다.

정치가 외면한 지역 불균형을 해결하지 않는 한, 지역 살리기 공약은 그저 선거철의 일시적인 수식어에 불과할 것이다





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