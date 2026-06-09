사그라다 파밀리아 성당, 145년째 건축 중인 미완의 성당

스페인 바르셀로나의 대표 명소 사그라다 파밀리아 성당 앞에는 구름 인파가 모여 휴대전화에 성당의 모습을 담는 데 여념이 없었다.

스페인 바르셀로나 의 대표 명소 사그라다 파밀리아 성당 앞에는 구름 인파가 모여 휴대전화에 성당의 모습을 담는 데 여념이 없었다. 기자가 다가가 어느 나라에서 구경을 왔는지 묻자 미국, 영국, 프랑스, 독일, 중국, 한국 등 다양한 나라 이름이 들려왔다.

이라크 출신으로 3대가 함께 왔다는 일가족도 있었다. 사그라다 파밀리아는 145년째 건축 중인 미완의 성당이다.

'신의 건축가' 안토니오 가우디 이 코르네트는 신과 성경의 뜻을 그대로 돌 위에 담아 숲을 이루는 성당을 구상했고, 1926년 6월 10일 타계 이후엔 후대 건축가들이 그 대업을 1세기 동안 이어 왔다. 미국에서 온 아마르 씨는 "성당에 입장해 내부도 구경했는데 보기 전에 상상했던 것보다 훨씬 멋있었다"며 "가우디가 구상했던 게 숲이라고 하는데, 그 후대의 사람들도 가우디가 남긴 임무를 다하려고 노력한 것 같다"고 평가했다.

다음날 레오 14세 교황이 집전하는 가우디 100주기 추모 미사와 예수 그리스도의 탑 축복식을 앞두고 준비 작업을 위해 성당 인근 곳곳이 통제됐다. 2026.6.10 cherora@yna.co.kr 전 세계에서 유료 입장객만 연간 490만 명이 몰리는 스페인 대표 명소인 성당은 한국인에게도 인기가 많다. 작년 기준으로 이 성당 방문객의 4.9%(약 24만명)가 한국인으로, 스페인을 제외한 외국 손님으로는 5번째로 많았다. 사그라다 파밀리아 성당은 전 세계 관광객들의 입장 수입과 기부로만 건설되고 있다. 이날 만난 여러 관광객들이 성당 완공에 기여하고 있다는 사실에 자부심을 표시했다.

안 씨는 "가우디 이후로 건설을 계속하면서 역사를 이어가고 있다는 점이 의미 있다"며 "전 세계인들이 (유료 입장으로) 성당 완공에 기여하고 응원하고 있다는 점에서도 의미 있다고 생각한다"고 말했다. 캐나다에서 온 킴 씨도 "이 성당은 사람들을 위해, 사람들에 의해 만들어지고 있는 셈"이라며 "나를 포함해 여기 오는 사람들이 돈을 내서 짓고 있는 것이니 역사의 한 부분이 된다는 점이 정말 좋다"고 말했다. 레오 14세 교황이 참석하는 행사 준비다. 교황은 10일 저녁 가우디 100주기 추모 미사를 집전하고, 올해 완공돼 성당 외관와 주요 구조를 완성한 '예수 그리스도의 탑'을 축복한다.

관광객들이 지역 경제를 부흥시키기는 하지만, 현지 주민들에게는 거주할 주택이 줄어들고 임차료가 급등하며 사회 인프라를 관광객에게 빼앗기는 문제가 발생한다. 이미지를 확대하면 "관광객은 집에 가라"는 피켓을 들고 관광객을 향해 물총을 쏘는 시위가 벌어진 적도 있다. 사그라다 파밀리아에서 두어 블록 벗어나 테이크아웃 음료 판매점과 기념품 가게가 눈에 덜 띄기 시작할 무렵 만난 현지 주민 라야 씨는 교황이 방문해 대대적인 행사를 하는 데 대한 생각을 묻자마자 "난 별로 좋지 않다"고 답했다.

라야 씨는 "내일 일하러 가야 하는데 사그라다 파밀리아 역에 지하철 기차가 서지 않고 지나간다고 한다"며 "큰 행사가 매년 열리는데 그럴 때면 야단법석이 난다. 어느 정도는 좋다고 생각하지만, 지금은 관광객이 너무 심하게 많다"고 불만을 감추지 않았다.

'영광의 파사드' 완공, 세부 공사, 성당 진입을 위한 대형 계단 설치라는 과제가 남아 있는데, 그중에서도 대형 계단이 최대 난제다. 가우디의 구상대로 대형 계단을 설치하려면 성당 주변 건물의 철거가 필요해 현지 주민과 상인들의 반발을 해결하지 못하고 있다





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