사공일 전 재무장관 회고: 금리자율화 추진의 배경과 성과

사공일 전 재무장관이 87년 5월부터 88년 12월까지 재무장관을 역임하며 추진했던 금리자율화 정책의 배경과 당시 경제 상황, 그리고 아쉬웠던 점들을 회고합니다. 물가안정, 국민저축 증대, 금융시장 자율화 등 당시 금리자율화 추진의 당위성을 설명하고, 정책 추진 과정에서의 어려움과 한계를 솔직하게 털어놓습니다.

나는 87년 5월부터 88년 2월까지 9개월간 제5공화국 마지막 재무장관 (32대)으로 일했다. 이어서 제6공화국 초대 재무장관 (33대)으로 유임되어 88년 12월까지 10개월간 일할 수 있었다.

총 19개월간 재무장관직을 수행한 것이다. 일반적인 시각에서 보면 결코 장수 장관이라고 할 수는 없다. 그러나 이 비교적 짧은 기간에도 상대적으로 많은 업무를 추진할 수 있었다. 그 이전에 대통령 경제수석비서관으로서 근 4년간 재무부 소관 주요 업무 추진에 직간접적으로 관여해왔다.

이어서 재무장관으로서 중단 없이 주요 재무 업무를 수행할 수 있었기 때문이다. 게다가 경제정책의 일관성과 연속성을 중시하여 재무장관으로 연임된 예외적 경우이다. 따라서 긴 안목의 순차적 로드맵에 따라 주요 정책을 중단 없이 추진할 수 있었다. 금리자율화 번복은 없었다.

물가안정 속에서 국민저축 시대가 열렸고, 공금리와 시장금리 격차도 줄어들었다. 장관 교체에도 불구하고 ‘시기상조’라는 의견보다는 대세로 받아들여졌다. 다만, 아쉬웠던 점은 소통과 설득 부족이었다. 권한과 실력을 모두 갖춘 리더십으로 흔들림 없이 시장 신뢰를 쌓았어야 했다.

개각으로 본격 추진하지 못한 부분은 유감이다. 1987년 12월 9일 금융·세제발전심의회 리셉션에 참석한 사공일 재무장관이 김병주 서강대 교수, 변형윤 서울대 교수, 구본호 KDI 원장 등과 건배하고 있다. 사공 장관은 일관성 있는 정책 추진을 위해 시장 참여자들과의 소통과 설득이 중요하다고 강조했다. 그러나 제33대 재무장관 취임 직후 수개월간 나와 재무부 실무진은 과거에 경험해보지 못한 여소야대 국회 하에서 오랜만에 실시된 국정감사 등에 대해 ‘과거 정책 청산 업무’에 매달릴 수밖에 없었다. 그렇다고 미래지향적인 중·장기 정책업무를 소홀히 할 수는 없었다.

더욱이 정부 주도 경제운용을 민간 주도로 전환하기 위한 금융 자율화의 궁극적 목표였던 금리 자율화를 추진하는 일은 미룰 수 없었다. 당시에 나는 88년 하반기가 그동안 준비해 온 금리 자율화를 단행할 수 있는 적기로 판단했다. 무엇보다 먼저 실물경제 측면에서 역사상 처음으로 물가안정 속에서 국민저축이 투자수요를 초과하는 순국민저축 시대(86년부터)를 맞은 지 수년이 지났다. 거시적으로 볼 때 금융시장의 초과자금수요의 소지가 사라진 것이다.

다음으로 정부가 결정하는 공금리와 시장금리 간의 격차가 크게 줄어들었다. 게다가 온갖 어려움을 무릅쓰고 추진해 온 부실기업(은행 부실채권) 정리와 꾸준한 은행 자본 확충으로 은행의 자립 기반이 갖추어졌다. 또한 과거 정부 주도하에서 소홀할 수밖에 없었던 은행 대출심사 기능 향상 등 은행 자율 경영능력도 배양되었다. 한마디로 드디어 거시경제 여건과 시장, 그리고 제도적 여건이 성숙하였다고 본 것이다.

이에 더하여, 금융산업과 금융서비스 시장의 대외 개방이 불가피한 상황이었다. 그래서 금리 자율화를 통한 금융권 스스로의 경쟁력 제고가 시급했다. 더 이상 정부가 직접 나서 금리를 결정하고 은행별 여신관리를 통해 통화·신용정책을 추진하는 일은 그만두어야 할 때가 왔다고 생각한 것이다. 이 기사는 중앙일보의 프리미엄 유료 구독 서비스, ‘더중앙플러스’ 전용 콘텐트입니다.

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