빚투 열풍에 34조 돌파한 신용거래융자, 증권사들 신규 매수 제한 등 리스크 관리 총력

코스피가 사상 최고치를 경신하는 가운데 빚투 잔액이 34조 원을 돌파하며 과열 조짐을 보이자, 주요 증권사들이 신용융자 중단과 증거금률 상향 등 긴급 조치에 나섰다.

최근 국내 증시가 코스피 사상 최고치 경신이라는 기록적인 상승세를 이어가고 있는 가운데, 개인 투자자들의 무리한 투자로 불리는 빚투 열풍이 거세지며 신용거래융자 잔고가 사상 처음으로 34조 원을 돌파했습니다. 이러한 과열 현상에 금융당국은 증권사 들에 선제적인 리스크 관리를 강력히 주문했으며, 이에 따라 주요 증권사 들은 신용융자 제한 및 차액결제거래(CFD) 문턱을 높이는 등 긴급 조치를 시행하고 있습니다. 투자자 보호와 시장 변동성 확대에 따른 잠재적 위험을 사전 차단하기 위한 행보입니다. 구체적인 조치를 살펴보면, KB증권은 SK하이닉스에 대한 CFD 신규 매수를 차단하며 고위험 및 레버리지 투자 축소에 나섰습니다. 미래에셋증권은 알테오젠, 하이브, LG에너지솔루션 등 주요 종목 20개의 신용 융자 등급을 강등하고, 하나마이크론과 대덕전자 등 일부 종목의 증거금률을 기존 30~40%에서 100%로 대폭 상향했습니다. 이는 해당 종목을 거래하려면 전액 현금이 필요함을 의미합니다.

토스증권 또한 에코프로에이치엔 등을 포함한 일부 종목의 증거금률을 100%로 조정했으며, 카카오페이증권은 신용공여 한도 소진으로 인해 당분간 신규 신용융자 매수를 전면 중단한다고 공지했습니다. 이러한 움직임은 급격한 주가 하락 시 발생할 수 있는 미수채권 리스크를 사전에 방지하려는 증권사들의 위기관리 체계가 본격적으로 작동하고 있음을 시사합니다. 금융투자협회 데이터에 따르면 신용거래융자 잔고는 지난 17일 34조 원을 넘어선 뒤 20일 기준 34조 2,592억 원까지 치솟았습니다. 이는 전쟁 이후 시장 회복에 대한 기대감과 코스피의 연이은 사상 최고치 경신에 고무된 개인 투자자들이 대거 레버리지 베팅에 뛰어든 결과입니다. 과거 소시에테제네랄(SG)증권발 하한가 사태 당시 증권사들이 겪었던 대규모 미수채권 손실의 학습효과가 이번 리스크 관리 강화의 핵심 배경으로 작용했습니다. 현재 위탁매매 대비 반대매매 비중은 1% 내외로 아직 위험한 수준은 아니지만, 증권사들은 시장의 과열 양상을 주시하며 투자자들의 주의를 당부하고 있습니다. 무분별한 빚투는 시장 변동성 확대 시 투자자 본인뿐만 아니라 증권사 건전성에도 치명타가 될 수 있다는 경고음이 계속해서 울리고 있습니다





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빚투 신용거래융자 증권사 레버리지 리스크관리

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