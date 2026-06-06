빚투 수요 폭증에 신용대출 잔액 6개월 만에 증가 전환

고금리 기조 속에서도 지난달 전체 금융권 신용대출 잔액이 6개월 만에 처음 증가 전환하며 빚투 수요가 늘고 있다. 5대 은행 개인 신용대출 잔액이 2조1천억원 증가했고, 마이너스통장 활용이 확대되며 신용거래융자 잔고는 37조원대 후반을 유지 중이다. 정부는 증시 활성화 정책을 펼쳤으나 신용대출 규제는 유지되고 있고, 최근 단일종목 레버리지 ETF 과열로 금융당국이 점검 회의를 소집하는 등 핀셋 단속에 나서고 있다.

지난달 전체 금융권 신용대출 잔액이 6개월 만에 처음 증가 전환하며 빚투 수요가 급증한 것으로 나타났다. 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 개인 신용대출 잔액은 2조1천억원 늘었고, 단 3영업일 만에 증가폭이 1조원에 육박했다.

특히 마이너스통장(신용한도대출) 활용이 늘고 있으며, 신용거래융자 잔고는 37조원대 후반을 유지하고 있다. 정부는 부동산 시장으로 쏠린 자금을 생산적 금융으로 전환하기 위해 증시 활성화 정책을 펼쳐왔지만, 신용대출을 통한 주택 구입은 2023년 6·27 규제로 차주 연 소득 100% 이내로 한도가 제한되고 있다. 또한 3단계 스트레스 DSR 시행으로 가산금리가 부과되고 있어 대출 한도가 축소되고 있다. 고금리 기조 속에서 3년 만기 국고채 금리가 연 3.882%를 기록하며 약 2년 7개월 만에 최고치를 갱신했다.

금융당국은 신용대출 규제 강화 시 생길 수 있는 부작용을 고려 중이며, 최근 과열 조짐을 보인 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF에 대해 금융투자업계 관계자들을 소집해 점검 회의를 진행했다. 당국은 증시 과열 양상을 '핀셋 단속'하며 상황을 예의주시하지만, 고금리 상황에서 대출 문턱을 더 높이기 어려운 기류가 감지된다





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