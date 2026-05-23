빚투 급증세, 증시 뇌관 몰고오고

24일 금융투자협회와 금융정보업체 연합인포맥스의 자료에 따르면 유가증권시장과 코스닥 시장의 신용거래융자 잔고는 36조4천724억원, 10조1천79억원으로 집계됐다. 유가증권시장 잔고는 역대 최고치를 기록하며 두 회사의 신용거래융자 잔고는 각각 4조2천751억원, 3조437억원으로 사상 처음으로 두 회장 합쳐 7조원을 넘긴 것으로 나타났다. 코스피가 8,000선을 찍은 다음 날부터 하락하고, 지수 반등에 따라 증가했다. 또한, 빚투는 통상 주가 상승을 기대하는 투자자가 많을수록 늘어나는 투자 형태이다.

대내외적으로 금리 인상에 대한 신호가 감지되면서 빚을 내서 투자한 이른바 '빚투'가 주식시장에서 뇌관으로 떠오르고 있다. 투자자들이 증권사로부터 자금을 빌려 투자하는 신용거래융자 잔고가 역대 최대로 커졌고 금리가 오르고 증시가 조정장을 만나는 시점에서 손해가 걷잡을 수 없이 불어날 수 있다는 우려가 나온다. 24일 금융투자협회와 금융정보업체 연합인포맥스의 자료에 따르면 유가증권시장과 코스닥 시장의 신용거래융자 잔고는 지난 21일 기준 각각 36조4천724억원, 10조1천79억원으로 집계됐다.

유가증권시장 잔고는 역대 최고치를 기록하며 코스피가 8,000선을 찍은 다음 날까지 하락하고, 지수 반등에 따라 증가했다. 삼성전자와 SK하이닉스의 신용거래융자 잔고는 각각 4조2천751억원, 3조437억원을 기록, 사상 처음으로 두 종목 합쳐 7조원을 넘겼다. 빚투는 통상 주가 상승을 기대하는 투자자가 많을수록 늘어나는데, 일정 기간 내에 이를 갚지 못하면 주식은 강제 청산될 수 있다. 일부에서는 '한국형 공포지수'로 불리는 코스피200 변동성 지수가 지난 22일 66.97까지 상승하며 지난달 말 대비 23.2% 늘어났다.

시장과 자료를 분석한 증권가에서는 한국은행 금융통화위원회에서 기준금리를 동결하되 인상 신호를 줄 것이며, 이르면 10월부터 인상을 단행할 수 있다고 보고 있고 최근에 미 국채 금리가 가기도 하였다. 또한 금융감독원은 빚투 관련 자금 흐름을 모니터링하기로 한 상황에 미 국채 금리 상승 배경과 연준의 긴급시장위원회 대응도 주의해야 한다는 의견이 많았다





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