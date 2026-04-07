빗썸, 서클과 손잡고 스테이블코인 생태계 확장…두나무-네이버 연합에 맞불

빗썸이 글로벌 스테이블코인 발행사 서클과 업무협약을 체결하고, 스테이블코인 생태계 확장에 나선다. 두나무-네이버 연합에 맞서 핀테크 망을 강화하고, B2B 서비스 모델 구축을 추진한다.

국내 가상자산 거래소 빗썸이 글로벌 스테이블코인 ‘유에스디코인(USDC)’ 발행사인 서클(Circle)과 업무협약 (MOU)을 체결하며 국내 스테이블코인 시장 경쟁에 불을 지폈다. 두나무가 네이버파이낸셜과의 대규모 협력을 통해 국내 스테이블코인 생태계 주도권을 쥐려 하는 가운데, 빗썸은 글로벌 핵심 발행사인 서클과의 파트너십을 통해 이에 맞서는 전략을 펼치고 있다. 이번 업무협약 은 단순한 코인 거래 지원을 넘어, B2B(기업 간 거래) 특화 서비스 모델 구축을 목표로 하며, 향후 가상자산 시장에 법인 참여가 허용될 가능성에 대비해 맞춤형 결제 및 송금 인프라를 마련하는 것을 목표로 한다. 7일 가상자산 업계에 따르면, 빗썸은 오는 13일 오후 서울 강남구 빗썸 본사에서 서클과 스테이블코인 생태계 확장을 위한 업무협약 을 맺는다.

협약식에는 제레미 알레어 서클 최고경영자(CEO)와 벤 모리스 부사장 등 핵심 경영진이 직접 참석하며, 빗썸에서는 이재원 대표이사가 이들과 직접 회동하고 협약서에 서명할 예정이다. 서클은 지난해 6월 뉴욕증시에 성공적으로 상장하며 글로벌 가상자산 인프라 기업으로서의 입지를 다졌으며, 알레어 CEO의 직접 방한 및 빗썸 본사 방문은 서클이 한국 시장, 특히 빗썸과의 협력에 큰 전략적 가치를 두고 있음을 시사한다. 이번 빗썸과 서클의 연대는 ‘두나무-네이버’ 동맹에 맞서는 빗썸의 중요한 전략으로 해석된다. 두나무는 네이버파이낸셜과의 협력을 통해 결제, 커머스, 가상자산이 통합된 원화 스테이블코인 생태계를 구축하려는 계획을 가지고 있으며, 빗썸은 이에 대응하기 위해 글로벌 2위 스테이블코인 사업자인 서클과의 동맹을 선택했다. 양사는 이번 MOU를 통해 B2B 특화 서비스 모델 구축을 심도 있게 검토하고, 가상자산 시장의 변화에 발맞춰 선제적으로 결제 및 송금 인프라를 구축할 계획이다. 빗썸은 또한 토스, 카카오페이 등 국내 대형 핀테크 플랫폼과의 스테이블코인 기반 결제 연동을 타진하며, 서클의 기술력과 자본력을 바탕으로 토종 핀테크 망을 아우르는 ‘합종연횡’ 전략을 추진하려는 것으로 보인다. 이는 빗썸이 경쟁사들의 움직임에 적극적으로 대응하고, 더욱 강력한 경쟁력을 확보하려는 의지를 보여준다.\이번 MOU를 통해 빗썸은 단순한 코인 거래를 넘어 B2B 특화 서비스 모델을 구축하고, 법인 참여 허용에 대비한 결제 및 송금 인프라를 마련하려는 전략을 추진하고 있다. 이는 빗썸이 가상자산 시장의 미래를 예측하고, 변화에 적극적으로 대응하려는 의지를 보여준다. 빗썸은 서클과의 협력을 통해 스테이블코인 생태계를 확장하고, 토스 및 카카오페이 등 대형 핀테크 플랫폼과의 연동을 추진하여 사용자들에게 더욱 편리하고 다양한 서비스를 제공할 계획이다. 또한, 서클의 글로벌 네트워크를 활용하여 해외 시장 진출을 위한 발판을 마련할 수도 있다. 이러한 빗썸의 공격적인 행보는 가상자산 시장의 경쟁을 더욱 심화시키고, 사용자들에게 더 나은 서비스를 제공하는 계기가 될 것으로 기대된다. 빗썸은 서클과의 협력을 통해 스테이블코인 시장에서 주도적인 역할을 수행하고, 새로운 비즈니스 모델을 개발하여 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 전망된다. 빗썸의 이러한 노력은 가상자산 시장의 발전과 혁신에 기여하고, 사용자들에게 더 많은 기회를 제공할 것이다. 빗썸 관계자는 서클 경영진 방한 및 사업 협력 여부에 대해 “특정 업체와의 협력 여부는 아직 결정된 바 없으며 시장 상황과 전략적 방향을 고려해 다양한 가능성을 열어두고 논의 중”이라고 밝혔지만, 업계에서는 이미 빗썸의 적극적인 행보를 긍정적으로 평가하고 있다.\빗썸과 서클의 협력은 단순한 업무협약을 넘어, 가상자산 시장의 미래를 위한 중요한 발걸음으로 평가된다. 두 회사는 이번 협력을 통해 스테이블코인 생태계를 확장하고, 새로운 비즈니스 모델을 개발하여 가상자산 시장의 혁신을 이끌어갈 것으로 기대된다. 빗썸은 서클의 기술력과 자본력을 활용하여 경쟁 우위를 확보하고, 사용자들에게 더욱 편리하고 안전한 서비스를 제공할 수 있을 것이다. 또한, 빗썸은 토스, 카카오페이 등 국내 대형 핀테크 플랫폼과의 연동을 통해 사용자 기반을 확대하고, 가상자산 시장의 저변을 넓힐 수 있을 것이다. 이러한 빗썸의 노력은 가상자산 시장의 성장과 발전에 기여하고, 사용자들에게 더 많은 기회를 제공할 것이다. 빗썸과 서클의 협력은 가상자산 시장의 경쟁을 더욱 심화시키고, 혁신적인 서비스를 창출하는 촉매제가 될 것이다. 빗썸은 이번 협력을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고, 가상자산 거래소로서의 입지를 더욱 굳건히 할 것이다. 빗썸은 서클과의 협력을 통해 스테이블코인 시장을 선도하고, 가상자산 시장의 미래를 열어갈 것이다. 이번 협약은 가상자산 시장의 새로운 가능성을 제시하고, 투자자들에게 더 많은 기회를 제공할 것으로 기대된다





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