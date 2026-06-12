비트코인 바닥 논쟁, 온체인 데이터와 월가 전망 엇갈려

비트코인이 6만 달러 선에서 등락하며 올해 최저점을 기록한 가운데, 온체인 지표는 추가 하락 가능성을 시사하는 반면 월가 대형 금융사들은 연말 10만 달러를 전망하며 엇갈린 신호를 보내고 있다.

비트코인 이 6만 달러 선에서 줄다리기를 벌이며 시장의 관심은 저점 탐색에 집중되고 있다. 6월 5일 장중 5만9100달러까지 하락하며 올해 최저점을 기록했는데, 이는 2022년 FTX 사태 이후 가장 큰 낙폭이다.

하락의 원인은 가상자산 외부에서 찾을 수 있다. 미 국채금리 상승과 물가 부담, 인공지능 주식으로의 자금 쏠림이 위험자산 선호를 약화시킨 가운데 호르무즈 해협을 둘러싼 군사적 긴장까지 겹쳤다. 미국 고용 지표가 예상보다 강하게 나오면서 연방준비제도의 금리 인하 기대도 후퇴했다. 미국 증시가 사상 최고치를 경신하는 동안 비트코인만 하락하며 주식과의 동조화가 깨졌다.

이제 시장의 질문은 얼마나 더 빠지느냐가 아니라 어디서 멈추느냐로 바뀌었다. 온체인 데이터를 분석하는 쪽은 바닥이 아직 멀었다고 주장하고, 월가 대형 금융사들은 연말 10만 달러 이상을 전망한다. 실현가격은 5만3000~5만5000달러 안팎으로, 과거 하락장에서는 가격이 이 선 아래로 내려간 후에야 바닥을 다졌다. 현재 가격이 실현가격을 향해 빠르게 내려오는 것은 마지막 국면에 가까워졌다는 신호이자 한 단계 더 남았다는 경고다.

단기 투기 자금이 빠지고 장기 투자층이 그 자리를 메우는 세대교체가 진행 중이며, 장기 보유자들도 손절에 나서고 있다. 그러나 온체인 지표만 보면 아직 바닥이 아니다. 공급량의 55%가 수익 구간에 있고, MVRV와 NUPL도 극단적 저평가 신호를 보내지 않았다. 장기 보유자의 손절 강도도 약해 진짜 바닥은 아직 오지 않았다는 분석이다.

강세론자들은 바닥에 근접했다고 주장한다. 상장지수펀드에서 자금을 뺀 주체는 대부분 단타성 자금이며, 장기 투자 자문사는 비중을 유지했다. 자문사는 규정상 비트코인 비중을 일정하게 유지해야 하므로 가격이 떨어지면 오히려 매수해야 한다. 장기 보유자의 매도도 투매 수준은 아니며, ETF 누적 자금은 여전히 두툼하다.

장기 보유자 비중이 증가하고 있으며, 과거 사이클에서 이 비중이 68%에 도달했을 때 바닥을 찍었다. 스트래티지도 비트코인을 다시 매수하며 강세 신호를 보냈다. 월가 목표가는 15만~25만 달러로 현재 가격의 2~3배에 달한다. 6월은 역사적으로 상승 확률이 높은 달이기도 하다. 변수로는 금리, 규제, 지정학적 리스크가 남아 있다.

미국 국채금리가 높은 한 ETF 자금 유입이 제한될 수 있으며, 규제 법안의 진전 여부도 중요하다. 미중동 긴장도 리스크 요인이다. 결국 저점의 좌표는 6만 달러 지지 여부에 달렸다. 지키면 7만 달러 회복, 내주면 5만5천 달러 투매 가능성이 있다. 남은 것은 시장이 그 선을 시험하러 내려가느냐, 그 전에 멈추느냐다





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