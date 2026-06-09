비인스포츠, 2002 월드컵 한국 4강 진출 과정서 있었던 논란의 심판 판정 재조명

미국 스포츠 매체 비인스포츠가 2002년 한일 월드컵에서 한국 대표팀이 4강에 오르는 과정에서 발생한 여러 논란의 심판 판정을 되짚으며 당시 사건들의 영향을 분석했다. 포르투갈과의 조별리그, 이탈리아와의 16강, 스페인과의 4강전에서 각각 문제가 제기된 판정들을 소개하며 한국의 성과와 함께 아직도 일부 국가 팬들 사이에 남아 있는 논란을 조명했다.

2026 북중미 월드컵 개막을 앞두고 미국의 스포츠 매체 비인 스포츠 가 2002년 한일 월드컵 당시 한국 대표팀 의 4강 진출 과정을 조명하며 당시 논란이었던 심판 판정을 재조명했다. 매체는 '한국의 2002년, 이탈리아와 스페인을 떨어뜨린 심판 판정'이라는 제목의 기사에서 한국이 자국에서 열린 대회에서 이룬 역사적인 성과와 그 이면에 따랐던 거센 논란을 병행해 전했다.

비인스포츠는 논란의 시작을 포르투갈과의 조별리그 마지막 경기로 돌렸다. 경기 후반 포르투갈의 베투 선수가 두 번째 경고를 받고 퇴장당했으나, 포르투갈 측은 해당 반칙이 경고 수준에 미치지 못한다고 주장하며 강하게 반발했다. 이어 본격적으로 논란이 커진 것은 한국과 이탈리아의 16강전이었다. 에콰도르 출신 바이론 모레노 주심은 당시부터 논란의 중심에 섰다.

이 경기에서 이탈리아의 파올로 말디니는 상대 선수 이천수에게 머리를 가격당했으나 모레노 심판은 이를 제대로 처리하지 않았고, 여러 차례 거친 태클에도 엄격한 징계를 내리지 않아 논란을 키웠다. 특히 연장전에서는 이탈리아의 프란체스코 토티가 페널티 박스 안에서 수비수와의 접촉 후 넘어졌으나 모레노 심판은 이를 '시뮬레이션'으로 판단, 토티에게 두 번째 경고를 주며 퇴장시켜 양측의 감정적 대립을 심화시켰다. 4강전 상대인 스페인과의 경기에선 이집트 출신 가말 알 간두르 주심의 석연찮은 판정이 도마에 올랐다.

간두르 심판은 스페인의 후반전 득점을 공격자 반칙에 따른 무효로 선언했고, 연장전에 나온 골은 골라인 아웃이 먼저였다며 득점을 인정하지 않는 등 여러 차례 논란적인 결정을 내렸다. 결국 한국은 승부차기 끝에 스페인을 꺾고 4강에 올랐으며, 이는 한국 축구 역사에 길이 남는 최고 성과로 기록되었다. 그러나 비인스포츠는 이처럼 한국의 자랑스러운 성과가 미국 및 유럽 등 일부 해외 시야에서는 당시 부적절한 심판 판정에 힘입은 것이며, 그 결과 20년이 지난 현재까지도 이탈리아와 스페인 축구 팬들 사이에서는 '논란의 월드컵'으로 기억되고 있다고 전했다.

매체는 정확한 판정 여부를 떠나 당시 심판들의 결정들이 대회의 승패에 결정적 영향을 미쳤고, 이로 인해 여러 국가 팬들 사이에 아직도 미해결된 감정적 앙금이 남아 있음을 강조하며 한국의 2002년 월드컵 여정을 양면적으로 평가했다





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2002 월드컵 한국 대표팀 심판 판정 논란 이탈리아전 스페인전 비인스포츠

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