비방 대신 정책으로 승부하는 대구시장 선거의 새로운 정치 문화

김부겸 후보와 추경호 후보가 보여주는 네거티브 없는 클린 선거와 대구 미래 산업을 위한 정책 경쟁 및 상호 존중의 유세 전략을 심층 분석합니다.

최근 대구광역시장 선거는 과거의 소모적인 정쟁과 비방전에서 벗어나 정책 중심의 공정한 경쟁이라는 새로운 정치 문화의 가능성을 보여주고 있다. 더불어민주당 김부겸 후보와 국민의힘 추경호 후보는 치열한 지지율 접전을 벌이면서도 서로에 대한 예우를 잃지 않는 성숙한 모습을 보여주며 지역 사회의 주목을 받고 있다.

특히 대구FC의 홈구장인 대구IM뱅크파크 앞에서 유세를 마친 두 후보가 거리낌 없이 서로를 포옹하며 격려하는 모습은 극심한 진영 논리에 갇힌 한국 정치 현실에서 매우 이례적이고 상징적인 장면으로 기록되었다. 이를 지켜본 대구 시민들이 보내는 환호와 박수는 단순히 특정 후보에 대한 지지를 넘어 갈등보다는 화합을, 비난보다는 존중을 원하는 유권자들의 염원이 반영된 결과라고 볼 수 있다. 이번 선거는 단순한 행정 책임자를 뽑는 과정을 넘어 대구라는 지역 공동체가 지향해야 할 성숙한 민주주의의 모델을 제시하고 있다는 평가가 지배적이다.

두 후보는 대구의 미래를 위한 메가 공통 공약이라는 이른바 3유 전략을 통해 지역 발전에 대한 공감대를 형성했다. 인공지능과 로봇 그리고 반도체와 모빌리티를 중심으로 하는 산업 대전환은 두 후보 모두가 동의하는 핵심 과제이며 삼성전자나 SK하이닉스 같은 세계적인 대기업을 유치하여 지역 경제의 기초 체력을 강화하겠다는 의지도 일치한다. 또한 대구경북 신공항 건설 사업에 대해 국가의 책임을 강화해야 한다는 방향성 역시 동일하다. 다만 세부적인 접근 방식에서는 차이를 보였다.

추 후보는 신공항 사업의 100% 국가 사업 전환이라는 강력한 드라이브를 주장하는 반면 김 후보는 기존 체제를 유지하면서도 국가의 지원을 최대한으로 이끌어내겠다는 전략적 접근을 취하고 있다. 또한 추 후보가 제안한 테슬라 제2아시아 공장 유치 공약에 대해 김 후보 측이 현실성을 지적하며 공세를 펴는 등 정책적 디테일에서는 날카로운 검증이 이루어지고 있다. 이는 무분별한 비방이 아닌 정책의 실현 가능성을 두고 벌이는 생산적인 논쟁이라는 점에서 긍정적인 평가를 받는다.

후보들의 유세 전략 또한 각자의 정치적 색채와 개성을 잘 드러내고 있다. 4선 의원 출신의 김 후보는 자신의 전매특허인 벽치기 유세를 통해 유권자들에게 조용히 다가가고 있다. 유동인구가 적은 골목이나 아파트 단지 인근에서 마치 독백을 하듯 자신의 진심을 전하는 이 방식은 자극적인 구호보다는 진정성 있는 소통을 중시하는 그의 정치 철학이 담겨 있다. 반면 3선 의원인 추 후보는 시간 단위로 일정을 쪼개어 유권자와의 접촉면을 극대화하는 전략을 구사하고 있다.

출퇴근길 인사부터 시작해 하루 10여 개의 빡빡한 일정을 소화하며 시민 한 명 한 명의 이름을 기억하려 노력하는 모습은 지역 밀착형 리더십을 강조하는 전략으로 풀이된다. 두 후보가 노래교실을 찾아 각각 누이와 천년지기를 열창하며 친근하게 다가가는 모습이 SNS에서 화제가 된 것은 딱딱한 정치인의 이미지에서 벗어나 시민의 삶 속으로 들어가려는 노력의 일환이다. 진영 간의 지원 사격 역시 뜨겁지만 절제된 양상을 보인다.

김 후보는 이재명 대통령의 높은 지지율과 자신의 인물론을 결합해 과거의 승리를 재현하려 하며 정청래 민주당 대표는 전폭적인 지원을 약속하면서도 보수 역결집을 방지하기 위해 전략적으로 거리두기를 유지하는 세밀함을 보였다. 추 후보는 보수의 심장인 대구를 반드시 지켜내겠다는 결의 아래 박근혜 전 대통령의 전폭적인 지지를 받고 있다. 특히 탄핵 이후 처음으로 선거운동에 나선 박 전 대통령이 칠성시장과 서문시장 그리고 수성못 등을 함께 돌며 보수 결집을 호소하는 모습은 이번 선거의 중요한 변수로 작용하고 있다. 가장 주목할 점은 이른바 3무 전략으로 불리는 네거티브 제로의 실천이다.

두 후보는 상대의 정책과 능력에 대한 검증에는 철저하지만 인신공격이나 과거 이력을 들춰내는 비방전은 철저히 배제하고 있다. TV 토론회에서도 상대의 정치적 입장이나 특정 법안에 대한 견해를 묻는 수준의 질문은 있었으나 저급한 공격은 찾아볼 수 없었다. 과거 김 후보가 연루되었던 이선실 간첩단 사건이나 추 후보의 내란 혐의 관련 재판 등 충분히 공격 소재가 될 수 있는 사안들에 대해 두 후보 모두 침묵하거나 중립적인 표현을 사용하며 상대에 대한 예우를 지켰다.

특히 김 후보는 추 후보의 사법 리스크를 공격하는 대신 자신이 시장이 되었을 때 국민의힘의 쇄신과 대구 경제 회생 그리고 민주당 내부의 견제 목소리를 낼 수 있다는 논리를 펼치며 역설적인 상생 모델을 제시했다. 이러한 분위기는 양 캠프 간 직접 고발 건수 0건이라는 경이로운 기록으로 이어졌으며 이는 대구 시민의 자존심을 존중하고 저급한 공격을 기피하는 지역 정서가 반영된 결과이다. 결국 이번 대구시장 선거는 승패를 떠나 정책 경쟁이 어떻게 선거의 질을 높일 수 있는지 그리고 상호 존중의 정치가 어떻게 시민들의 마음을 움직일 수 있는지를 보여주는 중요한 사례가 되고 있다





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