비싼 비만치료제로 인한 건강 불평등이 심화되고 있다. 중증 자폐 청소년부터 저소득 아동까지 절실한 환자들을 위해 건강보험 적용이 필요한 이유는 무엇일까.

중학교 1학년 자폐 발달장애인 성호는 매주 하얀 뱃살에 주사를 맞고 있다. 성호는 키 175센티미터에 몸무게 99.8킬로그램으로, 초등학교 4학년부터 급격한 비만을 겪어 체질량지수 40에 가까운 고도비만 상태였다. 병원은 심장이 멈출 수 있다고 경고했으나, 성호는 식욕 조절이 어려운 병 특성상 폭식과 구토를 반복했다.

성호네 가족은 외할머니의 간암과 병간호, 성호의 무릎 수술 등으로 경제적 어려움이叠加했다. 성호는 지난해 가을부터 비만치료제 위고비를 투여받기 시작했으나, 월 40만원을 초과하는 약값 때문에 성호 어머니는 용량을 임의로 줄이거나 대출로 돌려막으며 버텨왔다. 외할머니가 지난 1월 사망한 이후에도 성호는 평생 돌봄과 비만치료가 필요한 처지다.

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비만치료제 광풍 속 드러난 건강 격차

2024년 10월 위고비와 2025년 8월 마운자로가 국내에 출시된 후, 비만치료제 처방 건수가 급증하고 있다. 의약품안전사용서비스 등록 건수만 마운자로가 42만건을 넘어섰으며, 비만은 저소득층과 장애인의 건강을 악화시키는 대표적인 건강 불평등 질환으로 지목된다. 질병관리청 자료에 따르면, 2024년 기준 한국 성인 비만율은 38.1%다.

하지만 국제 기준인 세계보건기구(WHO)의 체질량지수 30 이상인 성인은 6.2%에 불과해, 최근의 비만 열풍이 단순한 의학 문제를 넘어 사회문화적 현상임을 시사한다. 특히 비만치료제의 등장은 계층 간 건강 격차를 더 크게 만들고 있으며, 의료 시장에만 비만을 맡기는 분위기가 건강 불평등을 재생산할 우려가 있다.

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설문조사 분석한 계층별 이용 실태

한겨레 디스토리팀이 진행한 온라인 설문조사에서 위고비와 마운자로를 투여한 경험자 604명 중 80.1%가 경제활동을 하고 있었으며, 월평균 가구소득 800만원 이상인 고소득자가 23.2%였다. 비만치료제 사용 이유는 '효과가 가장 좋다고 생각해서'가 41.1%로 가장 높았고, 당뇨 등 질환 치료 목적은 3.3%에 그쳤다.

경제적 여건에 따라 치료 중단 이유도 뚜렷이 구분되었다. 상층은 목표 달성 후 중단하는 비율이 19.6%였으나, 하층의 44.2%는 비용 부담으로 치료를 중단하거나 고려한다고 답했다. 반면 상층의 25.5%, 중층의 35.6%만이 비용 때문에 중단하는 것으로 나타났다.

저소득층 실증적 사례와 지원 필요성

저소득층 환자들은 비싼 약값을 감당하기 위해 다양한 방법을 모색한다. 장민재 씨는 약국을 세 번 옮기고 영화관 관람과 OTT 구독을 끊으며 월 51만원을 지출했다. 민진호 씨는 '나눠 맞기'를 통해 비용을 절반까지 줄였다. 반면, 발달장애인 성호나 기초수급자 아린이는 가족의 헌신과 재단 지원 없이는 치료를 지속하기 어렵다.

건강 불평등 연구자 이희영 박사와 비만대사영양센터 오상우 센터장은 비만치료제가 중증 장애인에게는 '목숨'과 같은 약이라며 건강보험 급여화를 주문했다. 한겨레 설문조사 응답자의 71.7%도 발달장애 및 희귀질환 환자를 우선 급여화해야 한다고 찬성했다.