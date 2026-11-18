위고비·마운자로 등 비만치료제 사용자가 증가하며 정상체중 여성도 비만이라고 오인하는 사례가 늘고 있다. 사회적 압박과 개인 책임론이 건강 불평등을 심화시키는 양상.

최근 한국에서 비만치료제 사용이 급증하면서, 정상 체중임에도 불구하고 자신이 비만이라고 오인하는 사람들이 증가하고 있는 것으로 나타났다. 한겨레가 진행한 온라인 설문조사 결과, 비만치료제 경험이 있는 여성 응답자 중 체질량지수(BMI)가 23 미만이어서 정상체중인 경우의 26.9%가 스스로를 비만으로 인식했다. 이는 같은 조건인 남성 응답자의 10.3%보다 2.6배나 높은 수치로, 사회적 외모 압박이 여성에게 더 강하게 작용하고 있음을 보여준다.

체중 감압 속 우울과 불안, 왜곡된 신체상

중학교 교사인 박수진(30)은 임용고시 준비 중 스트레스로 인해 80kg까지 체중이 불어났다. 당뇨병, 고지혈증, 갑상선 저하증 등의 건강 문제를 겪던 박수진은 지난해 2월부터 위고비와 마운자로를 번갈아 투여받아 25kg를 감량했다. 그러나 그녀는 체중 유지에 여전히 두려움을 느끼며, 저녁 식사도 샐러드와 두부만 섭취하는 등 극단적인 식습관을 강요받고 있다.

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박수진처럼 극단적인 사례는 비단 한 두 명이 아니다. 한겨레의 설문조사에 참여한 604명의 비만치료제 경험자 중, 투여 전 BMI가 25 미만인 여성은 약 46.6%에 달했다. 특히 BMI 23 미만인 여성 응답자도 27%로, 한국 기준 정상체중인 여성 4명 중 1명이 이미 비만치료제를 복용했거나 고려 중인 것으로 나타났다. 이는 비만이 아닌데도 불구하고 치료를 받는 현실을 시사한다.

여성보다 남성 비만 치료제 의존도 높아

남성의 경우 실제 비만 수치가 높게 나타나는 특징이 있다. 비만치료제 투여 이전 추정 BMI가 1단계 비만(25~29.9)인 남성은 46%, 2단계 이상 비만(30 이상)인 남성은 38.4%로, 전체 응답자의 84.4%가 실제 비만 상태였다. 반면 여성 응답자의 68.9%는 투여 시점 기준 BMI 25 미만인 비만이 아닌 상태였다. 이는 성별에 따라 비만치료제가 사용되는 맥락과 목적이 크게 다르게 작용하고 있음을 보여준다.

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회사원 민진호(32)는 어릴 적부터 비만 체형이어서 성인이 되어서야 자존감 저하를 겪었다. 그는 102kg에서 95kg으로 감량하기 위해 위고비를 복용 중이다. 충청도에 사는 정다운(25) 역시 소아비만 경험으로 10kg 감량에 만족하며, '사회적 아름다움의 기준'에 부응하기 위해 마운자로를 투여했다. 이처럼 외모에 대한 집착이 치료제 사용으로 이어지는 사례가 빈번하다.

건강 불평등과 사회적 책임 전가 문제

국립중앙의료원 정책통계지원센터의 김명희 센터장은 서구 사회와 달리 한국에서는 성별에 따른 비만 양상이 독특하다고 지적했다. 여성은 저소득층일수록 비만율이 높지만, 남성은 중산층 이상에서 높게 나타난다. 비만치료제 등장 이후 체중 관리는 개인의 자기관리 능력과 동의어가 되면서, 남성도 체중 감량 압박을 받고 있는 실정이다.

정신건강의학과 전문의 김율리 인제대 일산백병원 교수는 마른 몸을 추종하는 사회문화적 분위기와 쉽게 처방되는 의료 환경이 왜곡된 신체상을 초래한다고 우려했다. 실제로 '나비약'이라 불리는 불법 식욕억제제 거래가 이루어지는 등, 비만이 아닌 청소년들의 우울과 자살 위험이 증가하는 등 심각한 정신건강 문제가 동반되고 있다. 건강과대안 상임연구위원인 변혜진 위원은 건강 문제를 개인의 책임으로 돌리거나 상품화하는 사회적 구조가 건강 불평등을 심화시킬 수 있다고 경고했다.