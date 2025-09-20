비만 치료제 마운자로, 효과와 주의사항: 전문가 인터뷰

비만 치료제 '마운자로'의 효과와 안전성에 대한 궁금증을 풀어봅니다. 국내 출시 후 폭발적인 인기를 얻고 있는 마운자로의 올바른 사용법과 주의사항을 대한비만학회 전문가의 인터뷰를 통해 알아봅니다.

건강 정보가 넘쳐나는 시대, 우리는 과연 옥석을 가려낼 수 있을까? 더중앙플러스의 헬스+는 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 건강 정보를 제공하기 위해 노력한다. 최근 영국 유튜버 'FatOldClimber'가 자신의 유튜브 채널에 비만 치료 제 ' 마운자로 ' 9개월 사용 후기를 공개하며 큰 화제를 모았다. 그는 마운자로 복용을 통해 체중의 3분의 1을 감량했고, 수십 년 만에 건강을 되찾았다고 밝혔다. 이 유튜버는 마운자로 가 자신의 삶을 완전히 바꿔놓았다고 표현하며, 음식에 대한 과도한 집착에서 벗어나 음식은 이제 단순한 연료가 되었다고 설명했다. 그의 영상 댓글에는 45kg 감량, 혈당 및 혈압 정상화 등 긍정적인 변화를 경험했다는 간증이 쏟아졌다. 하지만 그는 비만이 아닌 사람이 마운자로 를 사용하는 것에 대해서는 신중해야 한다고 조언했다.\ 마운자로 는 해외 의료계를 뜨겁게 달군 비만 치료 제로, 최근 국내에도 출시되어 엄청난 인기를 끌고 있다.

출시 직후 약을 구하기 위한 '오픈런' 현상이 벌어졌고, 의원과 약국에서 초도 물량이 빠르게 소진되었다. 마운자로는 현재 시판 중인 비만 치료제 중 체중 감량 효과가 가장 뛰어나 '비만 치료의 끝판왕', '비만치료제 1황'이라는 평가를 받고 있다. 그러나 전문가들은 마운자로의 올바른 사용법을 숙지하지 않으면 오히려 건강을 해칠 수 있다고 경고한다. 고도 비만이 아닌 경우에도 마운자로를 사용해도 되는지, 효과는 정말 확실한지, 어떤 점을 주의해야 하는지에 대한 궁금증을 해소하기 위해 대한비만학회 언론홍보이사 허양임 분당차병원 가정의학과 교수의 도움을 받아 마운자로에 대한 핵심 정보를 정리했다. 허 교수는 체중 감량 효과가 뛰어날수록 더욱 지켜야 할 원칙이 있다고 강조했다.\마운자로는 기존 비만 치료제인 노보노디스크의 위고비보다 부작용 발생률이 낮고, 체중 감량 효과는 더 크다는 평가를 받는다. 위고비는 GLP-1 수용체 단일 작용제인 반면, 마운자로는 GLP-1과 GIP 수용체를 동시에 자극하는 이중 작용제이다. 이로 인해 포만감 조절, 인슐린 분비, 지방 대사가 더욱 원활해지고 메스꺼움과 같은 부작용은 줄어드는 효과가 있다. 일라이릴리가 진행한 임상시험 결과, 마운자로 투여군은 72주 후 평균 20.2%의 체중 감소율을 보였으며, 위고비는 13.7%였다. 두 약 모두 기존 비만 치료제가 넘지 못했던 ‘체중 10% 감량’이라는 벽을 넘어섰다. 허 교수는 마운자로가 용량 대비 효과가 뛰어나며, 최대 용량인 15mg까지 증량하면 체중의 20% 이상을 감량할 수 있다고 설명했다. 마운자로는 총 6단계 용량으로 구성되어 있으며, 반드시 점진적으로 용량을 늘려야 한다. 현재 국내에는 2.5mg과 5mg만 도입되었으며, 고용량은 순차적으로 도입될 예정이다. 마운자로와 위고비는 원래 당뇨병 치료제로 개발되었으며, 체중 감량은 고혈압, 당뇨병, 고지혈증과 같은 대사 지표 개선으로 이어진다. 위고비와 마운자로는 심뇌혈관 안정성이 입증되었으며, 최대 2년 이상 안전하게 사용할 수 있다는 것이 확인되었다. 허 교수는 마운자로를 장기간 사용할 수 있으며, 고령자도 사용할 수 있지만 주의해야 할 점이 있다고 덧붙였다





joongangilbo / 🏆 11. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

마운자로 비만 치료 체중 감량 부작용 허양임

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인