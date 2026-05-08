비규제지역으로 옮겨간 수도권 주택 수요 증가, 분양시장 관심도 높아

지난해 10·15 대책에 따라 규제가 강화한 수도권 지역의 주택 수요가 비규제지역으로 옮겨간 것으로 분석됐다. 비규제지역의 경우 대출·전매 요건이 상대적으로 여유롭고, 실거주 의무도 없어 여전히 갭투자(전세 끼고 매매)가 가능하기 때문이다. 이로 인해 규제지역으로 묶인 과천시의 아파트 거래량은 325건에서 50건으로 뚝 떨어졌지만, 경기도 구리시의 아파트 거래량은 1384건으로 전년 동기보다 314% 증가했다. 이러한 상황에서 부동산업계에서는 비규제 지역에 대한 관심이 당분간 이어질 것으로 보고 있다.

지난해 10·15 대책에 따라 규제가 강화한 수도권 지역의 주택 수요가 비 규제지역 으로 옮겨간 것으로 분석됐다. 비 규제지역 의 경우 대출· 전매 요건 이 상대적으로 여유롭고, 실거주 의무도 없어 여전히 갭투자(전세 끼고 매매)가 가능하기 때문이다. 8일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과, 올 1분기 기준 경기도 구리시의 아파트 거래량은 1384건으로 전년 동기보다 314% 증가했다.

반면 지난해 규제지역으로 묶인 과천시의 아파트 거래량은 325건에서 50건으로 뚝 떨어졌다. 이처럼 비규제 지역으로 수요가 몰리는 이유는 규제 지역과 달리 대출 조건과 전매 요건이 상대적으로 느슨하기 때문이다. 대출 한도와 조건이 비교적 자유로워 자금 마련 부담이 덜한 데다, 실거주 의무가 없어 거주 제약도 적은 만큼 실수요와 투자 수요가 함께 유입된 것으로 보인다. 부동산업계에서는 비규제 지역에 대한 관심이 당분간 이어질 것으로 보고 있다.

한 관계자는 ‘대출과 전매 등 규제 부담이 상대적으로 적은 지역으로 수요가 이동하면서 분양시장에서도 비규제 단지에 대한 관심이 이어지고 있다’면서도 ‘다만 비규제 지역이라고 해서 모든 단지가 높은 인기를 보이는 것은 아닌 만큼, 입지와 상품성, 브랜드 등을 종합적으로 따져 선별 접근할 필요가 있다’고 말했다. 이런 상황에서 현대엔지니어링은 경기도 시흥시 대야동 140-5번지 일원에서 ‘힐스테이트 시흥더클래스’를 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 27층, 5개 동, 전용면적 74~84㎡, 총 430가구 규모로 조성된다.

단지 인근에는 롯데마트, 스타필드시티, CGV, 시흥ABC행복학습타운, 신천연합병원 등 다양한 쇼핑·여가·의료시설이 위치해 생활 편의성도 높다. DL이앤씨는 경기도 부천시 원미구 소사동 48-21번지 일원에서 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’를 공급한다. 지하 3층~지상 38층, 13개 동, 총 1,649가구 규모로 지어지며 이중 전용면적 59~84㎡, 897가구를 일반 분양한다. 단지 바로 앞에 1호선과 서해선 환승역인 소사역이 있는 더블 초역세권 단지이며, 이를 통해 마곡, G밸리, 여의도, 광화문 등 서울 주요 업무지구까지 빠르게 이용할 수 있다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

수도권 주택 수요 규제지역 비규제지역 대출 조건 전매 요건 분양시장 힐스테이트 시흥더클래스 E편한세상 부천 어반스퀘어

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[속보] 신규 확진 5만7177명…위중증 환자 이틀 연속 300명대[속보] 코로나19 신규 확진자가 6일 연속 5만명대다. 위중증 환자수도 증가해, 이틀 연속 300명대로 집계됐다. 재택치료자는 하루만에 1만3854명 늘어 24만5940명으로 나타났다.

Read more »

'무주택·1주택 LTV 50%로 완화...15억초과 주담대 허용'집값 10년 4개월 만 최대 하락…서울 22주째 하락 / '투기지역도 무주택·1주택자 LTV 50%로 완화' / 정부 '15억 초과 주택도 주택담보대출 허용' / 실수요자 편의 과도하게 제한 등 위헌 시비 일어

Read more »

'가정 폭력' 벗어나려하자... 6살 딸까지 이용한 남편[넘버링 무비 314] 제28회 부산국제영화제 상영작

Read more »

'아이들이 망가지면 내 미래도 망가진다고 생각해 주시길'[이영광의 '온에어' 314] KBS 1TV 김도영 기자

Read more »

대만 20%·인도 25% 트럼프 관세폭탄에…한국 수출, 반사이익 노린다트럼프 관세 행정명령 발효 美, 69개국에 새 관세 확정 韓, 日, EU 등 40개국 15% 美 흑자시 10%∙적자시 15%↑ 트럼프 입맛따라 멕시코·加 희비 브라질 50% 관세로 압박

Read more »

욕실매트부터 그릇·소파까지…DDP채운 90개 라이프스타일브랜드에 관람객 북적15일 개막한 DDP디자인페어 가보니 홈패브릭 핀카·오끼뜨에 긴줄 무자기·헤리터 등 식기 구매도 2030 생활용품에 지갑열어 이구홈 입점사 중 10억 매출 전년 동기보다 50% 증가

Read more »