스티븐 비건 전 대북특별대표가 전작권 전환을 일정에만 의존해 결정해서는 안 된다고 경고했다. 박진 전 장관은 조건 미흡 시 연합방위태세 약화를 우려했다.

스티븐 비건 전 국무부 대북특별대표는 한미 동맹 의 핵심 안보 쟁점인 전시작전통제권(전작권) 전환 문제에 신중한 접근을 주문했다. 비건 전 대표는 한미 군사 협력의 실질적인 강화 측면에서 중요한 신호를 보였으나, 전환의 시기적절성과 조건 마련의 부실함에 대해 강한 우려를 나타냈다.

워싱턴DC에서 열린 세미나에서 비건 전 대표는 한반도 현안에 대한 명확한 입장을 피력하며, 전시작전통제권 전환은 역량에 기초한 판단이 아닌 일정에만 의존해 결정하려는 시도는 모든 논리에 어긋난다고 지적했다. 그는 이러한 접근 방식이 단순한 정치적 약속을 넘어선 실질적인 안보 체계 변경을 수반하는 만큼, 신중해야 한다고 강조했다.

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비건 전 대표, 전환 조건 미흡 시 거부감 경고

비건 전 대표는 현재 한반도에 상당한 규모의 미군이 주둔해 있으며, 해당 안보 전력의 지휘는 여전히 미군 지휘관이 수행하고 있다고 전했다. 그는 한국 사회 일부에서 나타나는 전작권 전환 요구에 대한 이해를 표명하면서도, 미군 장병들이 미국인이 아닌 타국 지휘관의 지휘 아래 들어가는 것은 매우 이례적인 조치라고 설명했다. 만약 이러한 변화가 실질적인 안보상 차이를 만들지 않는다는 확신이 부족하다면, 미군 내부와 미국 사회 모두에서 강한 거부감이 발생할 수 있다고 우려했다.

또한 그는 이러한 부정적 반응이 한미 동맹의 토대를 약화시킬 정도로 커질 수 있다고 경고하며, 전환이 안보 공백이나 약화를 초래해서는 안 된다는 메시지를 전달했다. 이는 단순한 절차적 변경이 아닌, 양국 간 신뢰와 협력을 기반으로 한 근본적인 안보 체계 개편이 필요함을 시사한다.

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박진 전 장관, 전작권 전환 시 연합방위태세 유지 강조

박진 전 외교부 장관도 전작권 전환과 관련해 신중한 입장을 나타냈다. 그는 만약 이재명 정부 임기 내인 2029년에 전환이 이뤄진다면, 그것은 적절한 조건에 따라 진행되어야 한다고 강조했다. 한국의 군 장성이 미래연합사령부의 사령관을 맡고, 미국의 군 장성이 부사령관을 맡게 된다면 이는 중대한 변화이므로 지휘권자 변경으로 인해 전체 연합방위태세가 약화해서는 안 된다고 경고했다.

박 전 장관은 새 지휘부가 새로운 연합방위체제의 사령관으로서 위기 시 미군 증원 전력의 동원을 관리할 능력을 입증해야 한다고 요청했다. 또한 정보 공유, 즉 감시·정찰과 통신, 특히 전자전 상황에서의 통신과 군수지원, 공중·미사일 방어 분야의 능력이 전작권 전환 전후에 유지되도록 보장해야 한다고 밝혔다.

그는 북한이 우크라이나 전쟁에 참여하면서 전자전과 드론 기술 등 새로운 전쟁 수행 능력을 확보한 만큼, 이러한 기술적 환경 변화에 대비한 방어 능력 유지가 더욱 중요해졌다고 설명했다. 이는 단순한 지휘권 이양을 넘어, 복합적인 현대 전쟁 양상에 대응할 수 있는 종합적인 방위 능력의 확보가 선행되어야 함을 의미한다.

고윤주 센터장, 기술적 완성도와 정치적 결정 간 균형 요구

고윤주 LG 글로벌전략센터장은 한국군이 한국 방위에서 주도적 역할을 수행할 완전한 능력을 갖췄는지를 기술적 관점에서만 바라볼 것이 아니라, 군 지휘관들이 실제 전투 수행을 매우 중요하게 고려한다는 점을 인지해야 한다고 언급했다. 그는 반드시 충족되어야 할 조건들이 있을 것이며, 전작권 전환은 결국 양국 대통령의 정치적 결정에 의해 이뤄질 것이라고 진단했다.

따라서 고 센터장은 기술적 논의와 최고위 지도부의 정치·전략적 의사결정 사이에 일정한 균형이 이루어져야 하며, 현재의 지정학적 환경도 고려해야 한다고 주장했다. 이는 안보 정책이 단순한 군사적 계산만으로 결정될 수 없으며, 거시적인 정치적 판단과 국제 정세 흐름을 함께 반영해야 함을 의미한다.

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참석자들, 한미 FTA 복원 및 관세 정책 신중함 촉구

비건 전 대표는 도널드 트럼프 미 행정부 들어 사실상 폐기된 한미 자유무역협정(FTA) 복원도 촉구했다. 그는 트럼프 행정부의 관세 정책이 협상 지렛대로서 효과는 낼 수 있지만, 현 수준에서 추가적인 관세 부과나 잦은 정책 변경은 지양해야 한다는 데 참석자들이 대체로 동의했다고 전했다. 비건 전 대표는 무역정책 조정 과정에서 필요한 조치는 있을 수 있으나, 일부는 보여주기식이며 스스로 피해를 주는 조치라고 지적했다.

웬디 커틀러 전 미 무역대표부(USTR) 부대표는 협상 지렛대를 지나치게 많이 쌓아 올리면 다른 나라들이 상당한 거부감을 느낄 수 있다고 경고했다. 그는 적어도 한국과의 관계에서는 2036년까지 관세 인하와 관련한 미국의 FTA 의무를 다시 준수하는 상태로 돌아가야 한다고 강조했다. 그는 한미 FTA가 효력을 상실한 것은 아니지만, 미국이 FTA에 따른 일부 의무를 제대로 이행하고 있는지는 의문이라고 덧붙였다.

박진 전 장관은 한미 FTA가 양측 모두에 이익이 되는 합의이며, 성사시키기 위해 큰 노력을 기울였다고 기억했다. 그는 양국 간 무역을 확대하고 한미 관계에 더 큰 균형을 도입하는 올바른 방향으로 계속 나아가기 위해 한미 FTA를 최대한 복원해야 한다고 역설했다.

고윤주 센터장은 현재 기업계가 직면한 가장 큰 도전이 불확실성이라고 지적했다. 몇 달 후 관세가 바뀔 수 있기 때문에 매우 장기적 관점에서 사업적 판단을 내릴 수 없다는 것이다. 그는 기본적으로 FTA로 돌아가는 것에서 출발해 디지털 무역을 비롯한 여러 새로운 무역 분야의 요소들을 그 위에 구축해야 한다고 제안했다.

이 같은 안보와 무역 논의의 배경에는 한미 간 군사 협력의 활발한 움직임을 꼽을 수 있다. 차준선 공군작전사령관과 데이비드 슈메이커 미7공군사령관은 '26-2차 프리덤 플래그 훈련'의 일환으로 27일 한미 연합 지휘비행을 실시했다. 이 자리에서 차준선 사령관은 미군 F-16에 탑승하고, 데이비드 슈메이커 사령관은 한국 F-15K에 탑승해 긴급표적처리훈련 간 지휘비행을 수행했다. 이는 두 국가의 군사적 상호 운용성 강화와 지휘 체계의 seamless한 협력을 보여준다.