블랙핑크 지수, 친오빠 관련 루머 확산 속 소속사 크레딧 수정 논란 일파만파

블랙핑크 지수의 친오빠가 강제추행 혐의로 입건됐다는 루머가 확산하는 가운데, 소속사 블리수의 크레딧에서 친오빠의 이름이 삭제된 사실이 뒤늦게 알려지며 논란이 가중되고 있습니다.

최근 그룹 블랙핑크 멤버 지수의 친오빠를 둘러싼 각종 루머와 의혹이 온라인상에서 거세게 확산하며 연예계를 뜨겁게 달구고 있습니다. 사건의 발단은 지난 15일 서울 강남경찰서가 30대 남성 A씨를 강제추행 혐의로 현행범 체포했다는 소식이 전해지면서 시작되었습니다. A씨는 여성 BJ를 대상으로 부적절한 신체 접촉을 시도한 혐의를 받고 있는데, 일각에서 이 인물이 블랙핑크 지수 의 친오빠가 아니냐는 근거 없는 추측이 제기되면서 논란이 증폭되었습니다. 이에 더해 지수가 설립한 소속사 블리수 엔터테인먼트 의 경영 과정에 친오빠가 깊숙이 관여하고 있다는 의혹까지 겹치면서 대중의 관심이 집중되었습니다. 이러한 논란이 지속되자 지수의 법률 대리인인 김앤장 법률사무소의 은현호 변호사는 공식 입장을 통해 현재 제기되고 있는 모든 사안이 아티스트 및 소속사 블리수와는 전혀 무관하다는 점을 분명히 했습니다.

은 변호사는 지수가 블리수를 설립하는 준비 과정에서 초기 조언을 구하거나 가족 구성원으로부터 제한적인 도움을 받은 사실은 있으나, 그 어떤 가족 구성원도 보수를 받거나 의사 결정에 참여한 적이 없다고 강조했습니다. 또한 회사는 이후 완벽하게 독립적으로 경영되어 왔으며, 해당 인물이 블리수의 창립자나 대표이사라는 소문은 명백한 허위 사실임을 재차 언급하며 법적 대응을 시사했습니다. 그러나 이러한 해명에도 불구하고 논란은 쉽게 가라앉지 않고 있습니다. 21일 여러 온라인 커뮤니티를 중심으로 지수가 출연한 넷플릭스 시리즈 월간남친의 초기 크레딧 사진이 확산하며 새로운 의혹이 제기되었기 때문입니다. 공개된 사진 속 초기 크레딧에는 지수 친오빠의 실명인 김모 씨가 블리수의 대표로 표기되어 있었으나, 현재는 해당 이름이 삭제되고 블리수 엔터테인먼트라는 사명만 남도록 수정된 정황이 포착되었습니다. 설상가상으로 지난해 지수가 출연했던 쿠팡플레이 뉴토피아와 지수의 단독 팬미팅 크레딧에서도 매니지먼트 대표 자리에 김모 씨의 이름이 적혀 있는 캡처 사진들이 잇따라 공개되면서 소속사 측의 해명과 상반되는 증거들이 속속 드러나고 있는 상황입니다. 이로 인해 누리꾼들은 소속사의 공식 발표가 사실을 은폐하려는 것이 아니냐는 비판을 쏟아내고 있으며, 투명하지 못한 경영 구조에 대한 의구심을 거두지 않고 있습니다. 파문이 커지자 월간남친 제작진은 즉각적인 해명에 나섰습니다. 제작진은 지난 3월 초 작품 공개 직후, 배우 매니지먼트 표기에 제작사의 실무적인 오류가 있었음을 발견했다고 밝혔습니다. 이들은 해당 오류를 확인한 즉시 수정 조치를 완료했다고 설명하며 의도적인 은폐나 경영진 관련 의혹과는 선을 그었습니다. 하지만 이미 대중의 신뢰는 흔들린 상태이며, 단순 실무 착오라는 제작진의 설명만으로는 사태를 진정시키기에 부족하다는 지적이 나오고 있습니다. 지수 측 역시 이번 사태가 아티스트의 활동에 타격을 줄 수 있는 만큼 향후 추가적인 입장 표명이나 법적 조치를 고려할 것으로 보입니다. 이번 사건은 연예인 가족의 경영 참여가 대중에게 어떻게 비춰지는지, 그리고 엔터테인먼트 기업의 투명한 정보 관리가 얼마나 중요한지를 여실히 보여주는 사례로 남게 되었습니다. 향후 경찰 조사 결과에 따라 사건의 실체가 명명백백히 밝혀질 것으로 예상되는 가운데, 지수 측이 이번 논란을 어떻게 수습하고 신뢰를 회복할 수 있을지 귀추가 주목됩니다





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