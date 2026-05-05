블랙핑크, 에스파 등 K팝 스타 총출동…‘2026 메트 갈라’ 화려하게 장식

블랙핑크 리사, 로제, 제니, 지수를 비롯해 에스파 카리나, 닝닝 등 K팝 스타들이 세계 최대 패션 자선 행사 ‘2026 메트 갈라’에 참석하여 화려한 자태를 뽐냈다. 이들은 각자의 개성을 살린 의상으로 현지 언론과 팬들의 시선을 사로잡았다.

블랙핑크 리사와 로제가 현지 시간으로 4일 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘2026 메트 갈라 ’ 레드 카펫에 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스 K팝 스타들을 비롯해 블랙핑크 와 에스파 카리나, 닝닝 멤버들이 세계 최대 규모의 패션 자선 행사 ‘2026 메트 갈라 ’에 참석해 화려한 자태를 뽐냈다.

현지 시간으로 4일 ‘메트로폴리탄 미술관 의상 연구소 갈라’(이하 ‘메트 갈라’) 포토콜이 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 진행되었다. 이날 블랙핑크 멤버들은 각자의 개성을 살린 의상으로 시선을 사로잡았다. 리사는 크리스탈 장식이 돋보이는 시스루 드레스를 착용했다. 어깨에는 가짜 팔 장식이 더해졌고, 그 위로 흰색 베일이 드리워져 몽환적인 분위기를 연출했다.

로제는 블랙 드레스에 새로운 브로치를 더해 포인트를 주었다. 제니와 지수는 각각 하늘색 드레스와 핑크 드레스를 입고 업스타일을 매치하여 완성도를 높였다. 블랙핑크 제니와 지수가 현지 시간으로 4일 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘2026 메트 갈라’ 레드 카펫에 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스 블랙핑크 외에도 에스파 카리나와 닝닝, 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘K팝 악마 사냥꾼’에서 걸그룹 헌트릭스 보컬을 맡은 가수 이재, 그리고 해당 작품에서 진우 캐릭터의 목소리를 연기한 배우 안효섭이 ‘메트 갈라’에 참석했다. 1948년부터 시작된 메트 갈라는 매년 5월 첫째 주 월요일에 열리는 세계적인 패션 이벤트이자 자선 모금 행사로, 수많은 유명 인사들이 참석한다. 올해 메트 갈라에는 비욘세, 샘 스미스, 도자 캣 등 글로벌 스타들도 대거 참여했다.

에스파 카리나와 닝닝, 가수 이재, 배우 안효섭(시계 방향으로 위 왼쪽부터)이 현지 시간으로 4일 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘2026 메트 갈라’ 레드 카펫에 포즈를 취하고 있다. AP, AFP 연합뉴스 블랙핑크 멤버들의 메트 갈라 참석은 단순한 패션 행사 참여를 넘어 K팝의 글로벌 영향력을 다시 한번 확인시켜주는 계기가 되었다. 특히 리사의 독특한 의상 선택은 현지 언론과 패션계의 뜨거운 관심을 받았으며, 로제의 우아한 스타일 또한 많은 찬사를 받았다. 제니와 지수는 각자의 매력을 살린 드레스를 통해 블랙핑크의 다채로운 이미지를 보여주었다.

이들의 패션은 소셜 미디어를 통해 빠르게 확산되며 전 세계 팬들의 이목을 집중시켰다. 메트 갈라는 단순히 화려한 의상을 선보이는 자리를 넘어, 예술과 패션의 경계를 허물고 새로운 트렌드를 제시하는 플랫폼으로서의 역할을 수행한다. 블랙핑크는 이러한 메트 갈라에서 K팝을 대표하는 아이콘으로서 존재감을 드러내며, K팝의 위상을 높이는 데 기여했다. 에스파 카리나와 닝닝의 메트 갈라 참석 또한 K팝 차세대 주자들의 활약을 보여주는 중요한 순간이었다.

이들은 신인으로서 처음으로 메트 갈라에 참석하여 당당한 모습으로 레드 카펫을 밟았으며, 글로벌 스타들과 어깨를 나란히 하는 모습을 통해 앞으로의 성장 가능성을 입증했다. 가수 이재와 배우 안효섭의 참여는 K팝과 한국 드라마의 인기를 반영하는 결과로 해석된다. 이들은 각각 음악과 연기 분야에서 활발하게 활동하며 K팝과 한국 콘텐츠의 글로벌 팬덤을 구축해왔다. 이들의 메트 갈라 참석은 한국 대중문화의 다양성과 매력을 알리는 데 기여할 것으로 기대된다.

메트 갈라는 매년 특정 테마를 정하고, 참석자들은 그 테마에 맞춰 의상을 연출한다. 올해의 테마는 아직 공개되지 않았지만, 블랙핑크와 에스파를 비롯한 참석자들은 자신만의 개성을 살린 의상을 통해 메트 갈라의 화려함을 더했다. 메트 갈라는 패션 업계의 오스카상이라고 불릴 만큼 권위 있는 행사이며, 전 세계 패션 트렌드를 선도하는 중요한 역할을 한다. 이 행사에 참석하는 것은 단순히 유명 인사들의 사교 모임에 참여하는 것을 넘어, 자신의 스타일과 개성을 전 세계에 알리는 기회가 된다.

블랙핑크와 에스파는 메트 갈라를 통해 K팝 스타일을 전 세계에 알리고, K팝 패션의 새로운 가능성을 제시했다. 또한, 이들의 활동은 한국 패션 디자이너들에게 영감을 주고, 한국 패션 산업의 발전에 기여할 것으로 기대된다. 메트 갈라는 자선 행사로서의 의미도 지니고 있다. 이 행사를 통해 모금된 기금은 메트로폴리탄 미술관 의상 연구소의 운영 및 연구 활동에 사용된다.

따라서 메트 갈라에 참석하는 것은 패션과 예술을 사랑하는 사람들의 사회 공헌 활동의 일환으로 볼 수 있다. 앞으로도 블랙핑크와 에스파를 비롯한 K팝 스타들이 메트 갈라와 같은 글로벌 무대에서 활약하며 K팝의 위상을 높여나가기를 기대한다





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