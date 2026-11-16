블랙핑크 제니, 그래미 어워즈 본상 2개 부문 후보 지명

블랙핑크 제니가 테임 임팔라와 협업한 '드라큘라'로 그래미 본상인 올해의 레코드 등 2개 부문에 후보로 올랐다. 케이팝 가수로는 2번째 기록.

블랙핑크의 제니가 미국 레코딩 아카데미가 주관하는 세계 최고 권위의 음악 축제인 제69회 그래미 어워즈 에서 본상 2개 부문에 후보로 이름을 올렸다. 지난 16일(현지 시각) 공식 발표된 후보 명단에 따르면, 제니는 오스트레일리아의 뮤지션이자 프로듀서인 테임 임팔라 와 협력한 곡 ' 드라큘라'로 ' 올해의 레코드'와 '베스트 팝 듀오·그룹 퍼포먼스'에 도전한다. 이는 지난해 블랙핑크의 로제가 그래미 본상 후보에 오른 데 이어, 케이팝 가수가 해당 영예를 다시 한번 기록하게 되었다는 점에서 의미가 깊다.

제니, 테임 임팔라와 협업한 '드라큘라' 본상 지명

제니가 후보에 올린 '드라큘라'는 테임 임팔라의 리더인 케빈 파커가 이끄는 프로젝트 밴드가 지난해 발표한 곡의 리믹스 버전이다. 이 버전에는 제니가 지난 2월 공개된 과정에 참여했으며, 그녀는 해당 곡의 작사 작업에도 직접 참여하여 음악적 기여도를 높였다. 원곡은 디스코와 일렉트로닉 팝을 결합한 사운드로 구성되어 있는데, 제니가 자신의 독특한 보컬과 랩 퍼포먼스를 더하며 기존 곡에 새로운 생명력을 불어넣었다는 평가가 지배적이다.

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이번에 후보에 오른 '올해의 레코드'는 그래미에서 다루는 4대 본상 중 하나로, '올해의 앨범', '올해의 노래', '최우수 신인'과 함께 음악 산업의 최고의 업적을 인정받는 주요 시상 분야이다. 이 부상은 작곡 자체의 완성도보다는 가창, 연주, 프로듀싱 등 녹음된 음악의 전체적인 품질과 완성도를 종합적으로 평가하는 점이 특징이다. 제니는 이 부문에서 올리비아 딘의 '맨 아이 니드', 브루노 마스의 '아이 저스트 마이트', 테일러 스위프트의 '더 페이트 오브 오필리아', 레이의 '웨어 이즈 마이 허즈번드!'와 함께 치열한 경쟁을 펼치게 되었다.

역대 기록과 케이팝 아티스트의 그래미 발자취

제니의 '드라큘라'는 글로벌 음악 차트에서도 큰 활약을 보여주고 있다. 이 곡은 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 통산 24주간 톱10 안에 머무르며, 케이팝 가수가 해당 차트에서 톱10에 지속 머물렀던 최장 기록을 세웠다. 특히 지난 14일자 차트에서는 자체 최고 순위인 3위까지 등극하며 높은 인기를 입증했다. 이러한 차트 성적은 제니가 단순히 국내를 넘어 글로벌 시장에서 음악적 입지를 확고히 하고 있음을 보여주는 중요한 지표이다.

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케이팝 아티스트가 그래미 본상 후보에 오른 사례는 2021년부터 2023년까지 방탄소년단(BTS)이 3년 연속 '베스트 팝 듀오·그룹 퍼포먼스' 부문에 후보로 지명된 바 있다. 이어 2023년 로제가 브루노 마스와 협업한 '아파트'로 제68회 그래미 어워즈에서 '올해의 레코드', '올해의 노래', '베스트 팝 듀오·그룹 퍼포먼스' 등 3개 부문 후보에 올랐으나, 최종 수상에는 실패했다. 이번 제69회 수상식에서 제니가 어떤 성과를 낼지 관심이 집중되고 있으며, 그녀의 연승 행진이 이어질지 주목된다.

신설 아시아 부문과 논란, 그리고 향후 전망

올해 그래미 어워즈에서는 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스'라는 새로운 부문이 신설되어 논쟁의 중심에 서기도 했다. 이 부문에는 걸그룹 아이브의 '뱅뱅'과 아티스트 키키의 '404 (뉴 에라)'가 후보로 올라 아시아 음악계의 새로운 동향을 반영했다. 그러나 해당 부문의 존재는 아시아 음악을 별도로 구분하려는 시도에 대한 논란을 불러일으켰다. 이에 반발한 방탄소년단은 올해 그래미 어워즈에 작품을 출품하지 않기로 결정한 바 있어, 아시아 음악의 위상과 관련 논의가 계속되고 있다.

이번 제니의 후보 지명은 케이팝이 글로벌 음악 시장에서 단순한 유행을 넘어 서비얼한 음악적 가치로 인정받고 있음을 다시 한번 확인시켜 준다. 특히 테임 임팔라라는 월드 class의 아티스트와의 콜라보레이션을 통해 음악적 스펙트럼을 넓힌 점은 긍정적인 평가다. 오는 2월 말 예정된 시상식에서 제니가 본상 수상의 영광을 안을지, 그리고 케이팝 아티스트의 그래미 첫 본상 수상자가 될지 그 귀추가 주목된다.