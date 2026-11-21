미국 브루클린박물관의 고대 이집트 유물이 서울 예술의전당에서 전시됩니다. 왕의 두상과 미라 등 4년 만에 열리는 특별전, 12월11일 개막 소식과 주요 출품 유물 정보를 확인하세요.

미국 뉴욕의 브루클린박물관 이 소장한 고대 이집트 유물을 선보이는 특별전 '미라, 봉인된 신비'가 12월 11일 서울 서초구 예술의전당 서울서예박물관 에서 개막한다. 이 전시는 약 4천600년 전의 ' 왕의 두상'을 비롯해 미라, 동물 유물 등 총 350여 점의 걸작을 한자리에서 만날 수 있는 귀중한 기회다.

브루클린박물관 유물, 서울서예박물관서 처음 공개

브루클린박물관은 미국 뉴욕에 위치한 역사와 전통을 자랑하는 미술관으로, 본 특별전은 동아시아 지역으로는 처음으로 한국에서 개최된다. 연합뉴스, 동아일보, 채널A가 공동 주최하는 이번 행사는 고대 이집트 문명에 대한 대중의 이해를 돕기 위해 기획됐다.

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전시에 출품되는 유물의 총 보험가액은 약 1억 1,909만 7,400달러, 원화 기준 약 1,494억 5,800만원으로 추산된다. 이 같은 고가의 유물들을 안전하게 이동하고 전시장 환경을 조성하기 위해 국제적으로 통용되는 엄격한 보존 기준과 전문 장비를 동원했다. 2026년 10월 11일 인천공항을 통해 운반된 유물들은 사전 검역을 마친 후 최종 전시 공간으로 이송되었다.

쿠푸 왕의 두상과 4천600년 전 유물 출품

이번 전시의 가장 핵심적인看点은 약 4천600년 전에 제작된 것으로 추정되는 '왕의 두상'이다. 학계에서는 이 두상이 카이로 이집트박물관에 소장된 높이 7.5㎝의 작은 조각상과 형태가 닮았다고 판단하여, 기자의 대(大) 피라미드를 건립한 쿠푸 왕일 가능성이 크다고 분석했다.

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이 밖에도 무게가 약 680㎏에 달하는 거대한 관 덮개, 아마포와 석고 회반죽을 겹겹이 굳혀 미라를 감싼 덮개, 장기를 보관하던 kanopic jar(항아리) 등 미라 제작 과정과 관련된 유물들이 대거 공개된다. 이러한 유물들은 고대 이집트의 종교적 신념과 부활에 대한 믿음을 엿볼 수 있는 중요한 자료다.

특히 기원전 664년에서 332년경에 제작된 고양이 관과 미라도 주목받는다. 고대 이집트인들은 동물을 신의 화신으로 여겨 숭배했으며, 고양이 미라는 브루클린박물관의 대표 소장품 중 하나로 손꼽힌다. 관람객은 이를 통해 고대 이집트의 독특한 동물 신앙 세계를 생생하게 체험할 수 있다.

피라미드 장례 주문과 사자의 서 영상 상영

전시장에서는 옛 문헌과 언어 연구를 통해 재현한 '피라미드 장례 주문' 사운드가 흘려나간다. 이는 고대 왕실의 장례식에서 사용되었던 의식적 문구를 현대적으로 재구성한 것이다. 또한 장례 문서인 '사자의 서'를 바탕으로 제작된 실감 영상물이 상영되어 관람객들이 고대 이집트의 사후 세계관을 입체적으로 이해할 수 있도록 돕는다.

아울러 전시 기간 중에는 어린이와 가족 관람객을 위한 다양한 체험 행사 및 교육 프로그램이 진행된다. 이를 통해 단순한 유물 관람을 넘어 고대 이집트 문화에 대한 교육적 효과를 극대화하려는 취지가 담겼다. 이번 전시는 국내에서 미라 실물을 직접 다루는 전시가 약 4년 만에 열리는 점에서도 의미가 크다.