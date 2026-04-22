브런슨 사령관, 전작권 전환 2029년 1분기 이전 목표…주한미군 철수 반대

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 미국 하원 군사위 청문회에서 전작권 전환 목표 시점을 2029년 1분기 이전으로 제시하고, 주한미군 철수 가능성에 대해 반대 입장을 명확히 밝혔다. 한국의 국방력 강화와 미·한 동맹의 중요성을 강조했다.

제이비어 브런슨 주한미군 사령관은 22일(현지시간) 미국 하원 군사위 원회 청문회에서 전시작전통제권 전환 목표 시점을 2029 회계연도 2분기 이전으로 제시하며, 주한미군 철수 가능성에 대해 강력히 반대 입장을 밝혔다.

브런슨 사령관은 2029년 1~3월까지 전작권 전환 로드맵을 국방부에 제출했으며, 조건 충족 전 성급한 이양은 불필요하다고 강조했다. 그는 또한 한국의 국방 투자 증가와 방위산업 성장을 긍정적으로 평가하면서도, 전작권 전환과 더불어 북한 관련 임무 지원 및 인도·태평양 지역에서의 역할 확대를 모색하고 있다고 설명했다. 특히, 주한미군 철수는 군사적 선택지가 될 수 없다는 점을 분명히 했다. 브런슨 사령관은 한·미 통합국방협의체(KIDD) 회의, 한·미 군사위원회(MCM), 한·미 안보협의회(SCM) 등에서 전작권 전환 관련 논의가 진행될 예정이라고 밝혔다.

그는 한국이 세계 5위 수준의 군사력을 보유하고 있으며, 방위산업의 지속적인 성장이 전작권 전환에 필요한 역량 확보를 가속화할 잠재력이 있다고 평가했다. 또한, 유엔군사령부를 포함한 다자간 협력 체제 구축을 통해 ‘자유의 방패’ 훈련을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이라고 덧붙였다. 브런슨 사령관은 한국을 이 지역 최고의 파트너로 평가하며, 당분간 주한미군이 한국을 떠날 시점은 보이지 않는다고 강조했다.

미 국방부 인도·태평양 담당 차관보 존 노는 중국의 군사력 증강에 대한 경계를 표명하며, 인도·태평양 지역의 평화를 유지하기 위해 제1도련선을 중심으로 한 강력한 ‘거부 방어 체계’ 구축이 필요하다고 강조했다. 브런슨 사령관은 고고도미사일방어체계(THAAD·사드)가 여전히 한반도에 배치되어 있으며, 일부 방공 체계의 중동 재배치가 현재 진행 중인 임무와 작전에 영향을 미치지 않는다고 밝혔다. 하원 군사위원장 마이크 로저스는 한국의 자국 방어 의지를 높이 평가하면서도, 미군의 섣부른 감축이나 성급한 전작권 전환은 진전을 훼손할 수 있다고 경고했다. 이러한 발언들은 한반도 안보 환경과 미·한 동맹의 미래에 대한 복합적인 시각을 반영하고 있다





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